Elf Millionen Gigabyte Daten werden zu Silvester verschickt

WIEN. Österreichs Mobilfunker erwarten zum Jahreswechsel einen neuen Datenrekord.

Die kommende Silvesternacht wird für Österreichs Mobilfunknetze eine besondere Belastungsprobe. Zusätzlich zu Messengerdiensten, die schon seit Jahren Videotelefonie ermöglichen, bieten soziale Netzwerke nun jedermann zusätzlich die Möglichkeit, Livevideos zu streamen und damit Zigtausende Menschen gleichzeitig zu erreichen.

Die Mobilfunk-Industrie rechnet mit einem mobil übertragenen Datenvolumen von fast elf Millionen Gigabyte in den Stunden rund um den Jahreswechsel. Das schätzt das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Freitag in einer Aussendung. Mit einer Steigerung von rund 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre das ein neuer Rekord.

Notfall-Nummern

Wer einen Notruf absetzen muss, tut dies gebührenfrei mit der entsprechenden Nummer - Feuerwehr 122, Polizei 133, Rettung 144, jeweils ohne Vorwahl. Sollte in dünn besiedelten Gebieten das Signal des Vertragsnetzes nicht ausreichend sein, so kann der Euro-Notruf 112 abgesetzt werden, vorausgesetzt irgendein Netz ist verfügbar. Alle dreistelligen Hotlines sind kostenfrei und belasten weder Vertragsvolumen noch Prepaid-Guthaben. Auch die für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen wichtige Beratungshotline "147 Rat auf Draht", die zu den Feiertagen einen deutlichen Anstieg von Anrufen verzeichnet, ist rund um die Uhr kostenfrei erreichbar.

