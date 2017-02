Die unerwartete Rückkehr der mechanischen Tastaturen

In den Neunzigern vergessen, erleben sie einen unerwarteten Boom.

Das Model M ist so gefragt, dass sich die Firma ClickyKeyboards darauf spezialisiert hat, originale IBM-Modelle zu renovieren. Bild: clickykeyboards.com

Haben Sie ein altes IBM-Keyboard zuhause? Dann liegen Sie voll im Trend. Denn das Model M des amerikanischen Herstellers hat sich zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt. Auch mehr als dreißig Jahre nach dem Erscheinen gilt die massive und unverwüstliche Tastatur als eine der besten, die jemals gebaut wurden. Das ist kein Zufall, schließlich hatte IBM durch seine Vergangenheit als Schreibmaschinenhersteller viel Ahnung von den Anforderungen an ein gutes Eingabegerät.

Es gibt Exemplare, die seit dem Erscheinen im Jahr 1985 im Einsatz sind. Das Geheimnis dieser Langlebigkeit ist nicht nur in der robusten Bauweise, sondern auch im Design der Tasten begründet. Das Model M verwendet mechanische Schalter, die bei Tastendruck durch eine einknickende Feder aktiviert werden. Im Gegensatz zu günstigen Tastaturen mit Membrantechnik zeichnen sich mechanische Schalter durch eine deutlich höhere Lebensdauer aus. Sie bieten zudem für viele Nutzer ein merklich besseres Schreibgefühl. Nachteile sind das typische laute Klickgeräusch und der höhere Preis.

Verdrängt, aber nicht vergessen

Der hohe Preis war auch der Grund, warum sich in den Neunzigern Tastaturen mit Gumminoppen durchsetzten. Diese waren günstiger in der Herstellung, leichter und erlaubten eine kompaktere Bauweise. Mechanische Tastaturen wurden meist nur noch im Profibereich verwendet, etwa beim Check-in auf dem Flughafen.

Doch viele Enthusiasten wollten nicht auf ihre mechanische Tastatur verzichten. Für sie blieb das Model M das unerreichte Nonplusultra, für das auch schon mal Flohmärkte abgegrast wurden. Deshalb wird das Model M bis heute produziert, wenn auch nicht mehr von IBM. Auch andere Hersteller erkannten den Bedarf und boten mechanische Keyboards an. Dank verschiedenster Schalter, etwa vom deutschen Marktführer Cherry, kann der Käufer das Schreibgefühl genau an seine Bedürfnisse anpassen. Fester oder lockerer Anschlag, deutliches Klickgefühl beim Auslösen oder kaum Feedback, langer oder kurzer Hubweg, leiserer Betrieb dank dämpfenden Gummiringen – fast jeder Wunsch kann erfüllt werden.

Zurück in die Zukunft

Das wissen vor allem Computer-Spieler zu schätzen. Mit dem Aufkommen von speziellen Gamer-Tastaturen liegen auch die mechanischen Schalter wieder voll im Trend. Ein schnelleres Auslösen der Tasten kann zumindest theoretisch über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ein teures Keyboard ohne mechanische Schalter ist daher heute ein garantierter Ladenhüter. Zudem gibt es immer mehr Sammler, die stets auf der Suche nach besonderen und ausgefallenen Modellen sind. Der Markt boomt also. Es scheint, als würde sich die mechanische Tastatur wieder gegen die billigere Konkurrenz durchsetzen, von der sie einst verdrängt wurde.

Tastenkunde

Membrantechnik:Die günstigste Variante, eine Tastatur zu bauen. Unter der Tastenkappe sitzt eine Gummikuppel, die durch Druck einen Kontakt zwischen zwei auf unterschiedlichen Membranen aufgebrachten Leiterbahnen herstellt. Mit fünf Millionen Anschlägen ist die Lebensdauer vergleichsweise kurz. Häufig benutzte Tasten fühlen sich durch Verschleiß anders an.

Scherentechnik: Im Aufbau ähnlich wie die Membrantasten, kommt die Scherentechnik dank der niedrigen Bauweise vor allem in Laptops zum Einsatz. Der Name kommt von gekreuzten seitlichen Streben, die die Taste stützen und die Lebensdauer so auf etwa 20 bis 30 Millionen Anschläge erhöhen.

Mechanisch: Unter jeder Tastenkappe sitzt ein mechanischer Schalter mit Feder. Der Verschleiß ist sehr gering und erlaubt auch nach Jahren noch ein Schreibgefühl wie am ersten Tag. 50 Millionen Anschläge oder mehr sind möglich. Es gibt zahlreiche Schaltertypen, die es erlauben, eine Tastatur nach den eigenen Vorlieben zu gestalten.

Kauftipp

Es muss kein Model M sein – wer eine moderne mechanische Tastatur möchte, hat die Qual der Wahl.

CHERRY MX BOARD 3.0

Cherry ist für seine mechanischen Schalter bekannt, baut aber auch selbst Tastaturen. Das MX-Board 3.0 Professional ist verhältnismäßig günstig und hochwertig.

Preis: ab 62 Euro

LOGITECH G410

Logitech bietet eine große Palette an mechanischen Tastaturen an. Die G410 ist dank fehlendem Ziffernblock sehr kompakt und bietet viele Extras.

Preis: 69,99 Euro

DAS KEYBOARD 4

Hersteller DAS ist für seine hochwertigen mechanischen Keyboards bekannt. Wer blind tippen kann, greift zur Ultimate-Variante ohne aufgedruckte Buchstaben.

Preis: 179 Euro

CORSAIR K95 PLATINUM

Corsair ist einer der beliebtesten Gaming-Peripherie-Hersteller. Bei der K95 trifft Top-Verarbeitung auf programmierbare Tasten und trendige RGB-Beleuchtung.

Preis: 199 Euro

QWERKYWRITER

Wer die Schreibmaschine vermisst, aber nicht auf modernen Komfort verzichten will, wird mit dem Qwerkywriter glücklich – sofern er den Preis rechtfertigen kann.

Preis: 258 Euro

