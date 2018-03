"Deutschland in Österreich": Aufregung um Profilbild der deutschen Botschaft

WIEN/BERLIN. Am 80. Jahrestag des Anschlusses hat die deutsche Botschaft in Wien ihr Profilbild auf Facebook aktualisiert – zum Ärger mancher User.

"Geschmacklos" kritisierten die User. Bild: www.facebook.com/pg/deutschebotschaftwien

"Deutschland in Österreich" steht in dicken schwarzen Lettern unter einem Kreis, der zur Hälfte mit der deutschen, zur Hälfte mit der österreichischen Flagge gefüllt ist. Dieses Profilbild verwendet die deutsche Botschaft in Wien schon seit Jahren.

Am Montag, jenem Tag, an dem sich der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich zum 80. Mal jährte, wurde das Profilbild allerdings in besserer Auflösung erneut hochgeladen und poppte deshalb in der Timeline mancher Fans nochmals auf. Für viele Facebook-Nutzer ein irrtitierender Anblick.

"Bin ich jetzt der einzige, der das ausgerechnet am Jahrestag des Anschluss etwas unsensibel findet?", schreibt etwa ein User dazu. "So eine Frechheit, das am Jahrestag des Anschlusses zu posten", kritisiert ein anderer. In mehreren Kommentaren war von einer "Geschmacklosigkeit" die Rede. "Typisch deutsch", ätzte ein weiterer.

Die Verantwortlichen in der Social Media-Abteilung der diplomatischen Vertretung haben sich "für das unglückliche Timing" entschuldigt. "Liebe Facebook-User, das Profilbild der Deutsche Botschaft Wien wurde heute routinemäßig in der Auflösung aktualisiert. Ein Zusammenhang mit dem heutigen Gedenktag war und ist dabei nicht beabsichtigt. Für das unglückliche Timing möchten wir uns dennoch entschuldigen. Das Web-Team der Deutschen Botschaft", heißt es in einer knappen Stellungnahme. Der Aufforderung, das Bild zu löschen, kam man aber nicht nach.

