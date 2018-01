Das sind die Technik-Trends für das Jahr 2018

Das neue Jahr bringt digitale Hilfe, den anhaltenden Boom der Blockchain und mehr Kontrolle über eigene Daten.

Bitcoin: Hält der Boom weiter an? Die dahinterliegende Technologie hat jedenfalls viel Potenzial. Bild: Reuters

2017 war das Jahr von Bitcoin. Die digitale Währung hat einen regelrechten Goldrausch ausgelöst. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um eine Blase handelt, die bald platzt, oder ob der Boom weitergeht. Die Technologie hinter Bitcoin wird uns aber in jedem Fall zunehmend beschäftigen. Hier sind sieben Trends, die heuer eine wichtige Rolle spielen werden:

1 Blockchain: Die Blockchain ist die Basis, die digitale Währungen wie Bitcoin möglich macht. Sie funktioniert wie ein gesichertes Buch zum Aufzeichnen von Transaktionen. Die Transaktionen werden automatisch von anderen Nutzern bestätigt, daher ist keine weitere Instanz notwendig, die diese beglaubigt. Die Blockchain ist nicht korrumpierbar und eignet sich hervorragend zum Abschließen von Verträgen. Auch als Verwaltungs-Tool ist die Technologie geeignet und könnte Amtswege deutlich verkürzen, etwa bei Gründung einer Firma. Derzeit sind digitale Währungen der Haupteinsatzbereich, und das wird wohl auch heuer noch so bleiben. Das Wort Blockchain wird uns aber dieses Jahr zunehmend begegnen.

2 Künstliche Intelligenz: Künstliche Intelligenz und Deep Learning sind bereits dabei, unser Leben zu verändern. Seien es selbstfahrende Autos oder digitale Assistenten, die uns das Leben leichter machen, computergesteuerte Hilfe ist längst nicht mehr Zukunftsmusik. Deep Learning ist oft ein wesentlicher Teil von künstlicher Intelligenz. Dabei werden riesige Datenmengen mithilfe neuraler Netzwerke analysiert. Das hilft Maschinen dabei, Probleme zu lösen. Dies reicht von verhältnismäßig einfachen Aufgaben, etwa: "Welche Filme hat der Netflix-Kunde gesehen und welche aus unserem Sortiment könnten ihm deshalb gefallen?" bis zu komplexeren Problemen wie "Besiege den besten Go-Spieler der Welt." Beides ist bereits jetzt kein Problem mehr.

3 Das Internet der Dinge: Immer mehr Geräte und Gegenstände werden mit kleinen Sensoren versehen und sind mit dem Internet verbunden. Egal ob in der Wohnung oder in den Hallen großer Unternehmen, alles wird vernetzt und kann so ganz leicht automatisiert und von der Ferne aus gesteuert werden. Damit verbunden ist aber ein Sicherheitsrisiko, denn was am Netz hängt, ist anfällig für Hacker-Angriffe. Und hier treffen wir wieder auf die Blockchain, die eine Lösung für dieses Problem bieten kann. Durch den Einsatz der Technologie könnte das Hacken vernetzter Geräte deutlich erschwert werden. Damit würde ein Hauptargument gegen die steigende Vernetzung wegfallen. Die Blockchain würde es auch erlauben, den Zugriff auf smarte Gegenstände verlässlich zu steuern. Die Haustür etwa könnte den Postler reinlassen, wenn er ein Paket bringt. Und der Nutzer könnte das Paket schon ab Lager genau verfolgen, weil er ab dem Kauf Zugriff auf dessen Positionsdaten hat.

4 Besserer Datenschutz: Ab Ende Mai ist die Datenschutz-Grundverordnung anzuwenden. Sie beinhaltet Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei Missachten drakonische Strafen zur Folge haben kann. Der Nutzer ist nun Eigentümer aller Daten, die er bei der Nutzung digitaler Dienste verursacht. Ein großer Sieg für Verfechter des Datenschutzes, der die Kontrolle über die Daten zurück an den Nutzer gibt. In Folge werden die Nutzungsbedingungen der betroffenen Angebote deutlich anders aussehen als bisher. Unternehmen müssen nun dem Nutzer genau erklären, welche Informationen sie wofür benötigen und ihn klar um Erlaubnis dafür bitten. Die Tage der ungelesen akzeptierten Nutzungsbedingungen scheinen also gezählt.

5 5G: In einer Welt voller vernetzter Geräte scheint es logisch, dass auch die Datenübertragungstechnologie immer vernetzter wird. Der neue Mobil-Standard 5G soll alle Geräte miteinander verbinden und hohe Geschwindigkeiten nicht nur unter Laborbedingungen, sondern in jeder Lebenslage gewährleisten. Dafür wendet man sich vom traditionellen Sendemasten-Konzept ab. Statt zentraler Stationen, die eine große Fläche bedienen, wird es viele kleine Stationen geben, etwa auch in der eigenen Wohnung. Nur so kann die stetig steigende Datenflut bewältigt werden. Bis 5G bei uns ankommt, wird es noch dauern, die ersten Anwendungen werden aber wohl schon heuer bei den Olympischen Spielen in Südkorea präsentiert, beispielsweise Drohnen, die das Kamerasignal latenzfrei mittels 5G übertragen können.

6 Augmented Reality: Vor eineinhalb Jahren revolutionierte Pokémon Go die Spiele-Welt. Millionen Nutzer jeden Alters liefen durch die Straßen, um kleine digitale Monster auf dem Handy-Bildschirm zu fangen. Seither ist die Begeisterung abgeflaut, doch die Technologie wird stetig verbessert. Immer mehr Spiele verwenden AR-Komponenten. Auch Apple unterstützt die Entwicklung und macht es mit seinem ARKit Entwicklern einfach, Anwendungen zu programmieren. Auf gute AR-Brillen, die mit einem durchsichtigen Bildschirm die Realität durch zusätzliche Informationen erweitern, müssen wir wohl noch etwas warten, einstweilen wird es fürs Handy aber immer mehr Anwendungen geben, die die echte Welt mit der digitalen verknüpfen.

Brillen wie die HoloLens können unsere Realität erweitern.

7 Bots im Kundendienst: Haben Sie in letzter Zeit mit dem Kundenservice eines größeren Unternehmens zu tun gehabt? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie mit einem Bot gesprochen haben. Egal ob per Chat oder telefonisch, in Zukunft werden die meisten Kundenkontakte von Robotern übernommen. Derzeit sind vor allem Hybridlösungen im Einsatz, bei denen das Problem grob erfasst wird und der Kunde dann zum richtigen Mitarbeiter weitergeleitet wird. Durch die rapiden Entwicklungen bei Sprachverarbeitung und künstlicher Intelligenz werden die Bots aber zunehmend die Herrschaft im Kundendienst übernehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema