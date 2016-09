Ein perfekter Tag am Urfahranermarkt

Der Urfahranermarkt ist reich an Tradition und hat vieles zu bieten von der Schaumrolle bis zum Riesenrad.

ist reich an Tradition und hat vieles zu bieten von der Schaumrolle bis zum Riesenrad. Redakteure der OÖNachrichten geben Tipps für ein unvergessliches Jahrmarkt-Erlebnis in Linz.

Autodrom-Fahrt

Zusammenprall erwünscht

Im Straßenverkehr versucht man Zusammenstöße tunlichst zu vermeiden – bei einer Fahrt im Autodrom gilt das Gegenteil. Spaß und Adrenalin steigen, je näher man den anderen Gefährten kommt. Trotzdem gilt es im dichten Gedränge einen kühlen Kopf zu bewahren.

Geisterbahn

Schön gruselig

Wenn im Dunkel Spinnweben übers Haar streichen und Monster ur(fix)plötzlich aus einem verstohlenen Winkel hochklappen, kann man sich auf der wilden Fahrt so herrlich fürchten.

Die Feuerwerke

Nächtliche Erleuchtung

Wenn die Nacht über Linz und den Urfahranermarkt hereinbricht, dann ist es an zwei Tagen Zeit, den Nachthimmel mit einem spektakulären Feuerwerk zu erleuchten. In den Himmel steigen die Raketen morgen, Samstag, 1. Oktober, und am Donnerstag, 6. Oktober. Los geht das Spektakel jeweils um 21.30 Uhr.

Spektakuläres in Gmunden (privat)

Das Riesenrad

Höhenflug mit Aussicht

Das Riesenrad ist wohl das bekannteste und traditionsreichste Fahrgeschäft am Urfahranermarkt. Sanft wird man in die Höhe transportiert und genießt – passendes Wetter vorausgesetzt– atemberaubende Ausblicke.

Crazy Mouse

Ein verrücktes Fahrerlebnis

Den Drehwurm gilt es in der bei jeder Altersgruppe beliebten Crazy Mouse zu überwinden. Auf der wilden Achterbahnfahrt mit den rotierenden Waggons sollte man in den engen Kurven und rasanten Abfahrten auf jeden Fall das richtige Bauchgefühl haben – und natürlich viel Spaß.

Ein verrücktes Fahrerlebnis in der Crazy Mouse

Bild: Schwarzl

Die Gewerbeschau

Kurioses und Klassiker

Noch beliebter als die Fahrgeschäfte und die Gastronomie ist die Gewerbeausstellung. Mehr als 100 Aussteller bieten bei freiem Eintritt in drei Messehallen täglich von 10 bis 18 Uhr eine vielseitige Schau. Stets zu finden ist dabei auch so manche Kuriosität, wie etwa Murmeltiersalbe.

Musikalische Klänge

Gemeinsam schunkeln

Musik und Tanz sind ein fixer Bestandteil des Jahrmarktvergnügens. Mit dabei sind heuer unter anderem „Die Teufelskerle“ und die „Zillertaler Mander“.

Mambo-Fahrt

Adrenalin und Action

Nichtfehlen darf bei einem Tag aufdemUrfahranermarkt,neue Fahrgeschäfte zu erkunden. Erstmals ist dieses Mal das „Mambo“ mit dabei. Dabei erreichen die Fahrgäste einen Luftstand von 19 Metern.

Die Marktschreier

Laute Lockrufe

„Kommen Sie, kommen Sie, genießen Sie die Fahrt.“ Wie Zuckerwatte und Riesenrad gehören die Marktschreier zum Volksfest.

Grillhendl und Bier

Kulinarische Klassiker

Was wäre ein Besuch des Volksfestes, ohne im Festzelt auf ein Grillhendl und eine Halbe Bier einzukehren? Die Preise sind gleich geblieben. Das Grillhendl kostet 8,90 Euro, die Halbe Bier 5,20 Euro.

Der Meister der Grillhendln: Hans-Lothar Hofstetter ist am Urfahranermarkt ganz in seinem Element.

Bild: Weihbold

OÖN-Vorteile

Aktuelle Zeitung und Kaffee

Zu einem perfekten Tag gehören die druckfrischen OÖNachrichten. Besuchen Sie den OÖN-Stand in Halle A, schmökern Sie in Ihrem Landeshauptblatt und genießen Sie eine Tasse Kaffee. Mit der OÖN-Card gibt es Preisvorteile bei Kokoskuppeln, Schaumrollen und Lebkuchen-Herzen. Die OÖN-Gondel beim Rieger-Riesenrad hält zu jeder vollen Stunde beim Einstieg und nimmt Besucher mit auf eine Gratisrunde.

Panic-Fahrt

Kein Grund zur Panik

Nervenkitzel pur bietet sich all jenen Risikoliebhabern, die mit zittrigen Knien in den drehenden Gondeln des Fahrgeschäfts Panic Platz nehmen. Grund zur Panik sollte es bei bis zu 120km/h in 42 Metern Höhe aber eigentlich nicht geben. Oder etwa doch?

Von OÖNachrichten, 30. September 2016

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

Kommentare „jo wahnsinn:"Grillhendl und BierKulinarische KlassikerWas wäre ein Besuch des Volksfestes, ohne ...“ xolarantum jo wahnsinn: "Grillhendl und Bier Kuli... „@chili on Äktschn “ il-capone @chili on Äktschn :) Alle Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren