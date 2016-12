Die zentimetergenaue Vermessung der Autofahrer-Welt

Aleksandra und Krzysztof fahren seit sieben Jahren durch Europa und sammeln Daten für digitale Karten.

Es sei schon ein eigenartiges Gefühl, "wenn Soldaten Kalaschnikows durch die Fenster hereinstecken", erzählt Krzysztof Epchman von dem Einsatz in Anatolien. Freilich: Sein TomTom-Auto mit den Aufbauten zur Vermessung der Straßen kann schon Fragen aufwerfen – nicht nur in der Türkei. Drei Laser-Scanner, eine GPS-Tellerantenne, eine 360-Grad-HD-Kamera, dazu noch ein aufgeklappter Laptop im Fahrzeuginneren – die Aufbauten lassen viel Raum für Spekulationen. Spione, Terroristen und so weiter.

"Das war auch unser Problem in der Türkei, zu erklären, was TomTom eigentlich ist und was wir machen", sagt Aleksandra Gorczyca, Krzysztofs private wie berufliche Partnerin. Abgesehen von den sprachlichen Hürden, sind Navigeräte östlich von Istanbul eine Rarität. Die Abläufe ähnelten einander: Stopp an einer Straßensperre, Fahrt zur Polizeistation, ein Türkisch sprechender Kontaktmann von TomTom klärt via Telefon die Beamten auf, weiterfahren nach ein, zwei Stunden. "Wir haben literweise Tee auf den Polizeistationen getrunken – so viel wie noch nie in unserem Leben", erzählt Aleksandra. Gastfreundschaft auf Türkisch.

"Wir hatten in unserer Heimatstadt Lodz ein Pub", erzählt der 42-Jährige. Doch Gastronom sein schlaucht extrem. Wenn nämlich die Dienste auch unter der Woche kein Ende nehmen und bis 6 Uhr früh dauern. Sperrstunde war erst, als der letzte Gast gegangen war. Und dazu der Alkohol. Das Paar entschied, das Pub zu verkaufen und umzusatteln. Die beiden heuerten 2009 bei TomTom an.

430 Mitarbeiter in Lodz

Die Holländer betreiben an dem polnischen Standort einen Kartendienst. Fast 430 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. "Seit sieben Jahren sind wir für TomTom unterwegs." In welchen Ländern? "Frag besser, wo wir noch nicht waren", sagt die 30-Jährige und schmunzelt. "Wir hatten Einsätze in 24 Staaten – mit Ausnahme Estland, Lettland und Litauen." Aleksandra schreibt ein Tagebuch, wo die dienstlichen Reisen hinführten. "Auch, damit ich mir merke, welche Gegend ich mir noch einmal im Urlaub anschauen möchte." Der Norden von Norwegen sei so ein Ziel, sagt die Polin. Elche, Rentiere und all die anderen Wildtiere, die man dort vom Auto aus sieht. Und dann träumt sie davon, einmal das Polarlicht zu sehen. "Nicht das grüne, sondern eines, das all die anderen Farben spielt." Purpur, Gelb und so weiter.

Immer dort, wo lange Licht ist

Polarlichter schlängeln in sternenklaren, knackig kalten Nächten übers Firmament, doch kurvt das TomTom-Team nie durch Gegenden, wo’s rasch finster wird. "Wir sind dort unterwegs, wo die Sonne lang scheint", erklärt Aleksandra. Schließlich löst die HD-Kamera mit ihren sechs Linsen alle acht Meter aus. Je heller der Tag, umso schneller können die beiden fahren. "Denn dann ist die Belichtungszeit für die HD-Fotos kürzer", sagt Georg Fisch von TomTom. Bei Regen und Nebel wiederum haben die 30-Jährige und ihr Lebensgefährte frei. "Dann schauen wir uns in den Städten Museen und andere Sehenswürdigkeiten an."

"Das ist langweilig"

Wobei dicht besiedeltes Gebiet kaum Charme für die Polin und ihren Partner hat. Paris zum Beispiel bestehe aus einem Dauerstau, die Sicht ist durch die engen Straßenschluchten begrenzt. "Das ist langweilig, da wird mir auch schwindelig."

Die Laser-Scanner tasten 80 bis 100 Meter weit in alle Richtungen die Umgebung ab. Auch nach oben? "Ja, selbstverständlich", sagt Georg Fisch, der "Director Content Operations" bei TomTom Deutschland. "Wir müssen wissen, wie hoch Tunnel sind – für Lkws."

Pro Kilometer sammelt ein TomTom-Auto 3,8 Millionen Pixel Informationen. Das macht pro Tag 700 Gigabyte bis 1 Terabyte Daten. Fahrspuren, Verkehrszeichen, Radwege, Zebrastreifen und noch vieles mehr. Das GPS-Signal lässt eine Genauigkeit von plus/minus fünf Metern zu. "Das ist zu viel Ungenauigkeit für das autonome Fahren, für das zentimetergenaues Kartenmaterial unerlässlich ist", sagt der TomTom-Kartenexperte. Dank der Kombination aus GPS, Kreiselkompass und Radsensoren erreichen die Holländer die geforderte Präzision. Fisch spricht von 10 bis 20 Zentimeter, die erforderlich sind.

Hohe Ungenauigkeit

In herkömmlichen Navi-Geräten werden die Signale interpoliert, sprich: hochgerechnet. Da kann ein Auto schon einmal um ein paar Meter vom Grün auf eine Straße versetzt werden - rein rechnerisch.

"Wir müssen zum Beispiel auf Autobahnen alle Auf- und Abfahrten abfahren", sagt Aleksandra. "Einmal sind wir bei einer Mautstation mehrmals durchgefahren. Beim dritten Mal hat die Kassiererin gefragt, was wir denn eigentlich tun", erzählt die Polin und lacht.

Drei Teams teilen sich zwei TomTom-Autos. Vier Wochen Einsatz, sieben Tage pro Woche, dann zwei Wochen frei. "Wir bekommen einen Anruf, wann wir wo sein sollen, um das Auto zu übernehmen. Wir wissen nie, wo’s letztendlich hingeht", sagt Krzysztof. TomTom bucht dann die Flugtickets und die beiden heben ab – irgendwohin in Europa. Die Routen, die zu vermessen sind, sind vorgegeben.

Pro Monat legen Aleksandra und Krzysztof 10.000 bis 15.000 Kilometer zurück. "Unser VW Sportsvan ist eineinhalb Jahre alt und hat 180.000 Kilometer drauf", erzählt der 42-Jährige beim Besuch in Linz. Die Daten werden auf zwei 4-TB-Festplatten gespeichert. "Eine schicken wir per Paketdienst nach Lodz, die andere behalten wir als Backup an Bord", sagt die 30-Jährige. 20 bis 25 Festplatten liegen bei jedem TomTom-Team im Kofferraum. In Lodz werden die Daten ausgewertet. Verkehrsschilder, Straßen- bzw. Fahrspurbreite, Zebrastreifen – alles wird einzeln registriert, protokolliert und in den digitalen Straßenkarten eingetragen. "Wir holen aber auch noch von anderen Quellen Daten herein", sagt Fisch. Autos und Lkws, deren Navis mit SIM-Karten ausgestattet sind, liefern anonymisierte Daten. Wird eine Straße verlegt, neu eröffnet etc., dann sehen die TomTom-Leute diese veränderte Route und können reagieren.

Lenker liefern Hinweise

Zudem liefern Autofahrer direkt Hinweise, wo sich eine Straßenführung, ein Tempolimit etc. geändert hat. Allein in Österreich wurden heuer bis Ende November 10.600 Änderungen über die Navi-Geräte an TomTom gemeldet, 6300 über die TomTom-Homepage (tomtom.com) und 2300 über die Navi-App auf Smartphones. "71 Prozent von diesen Meldungen haben wir bisher in unsere Karten eingearbeitet", sagt Fisch. "Eine hohe Quote."

"Wir werden unterwegs sehr oft angehalten, und Passanten und Autofahrer machen uns prompt auf Fehler in den TomTom-Karten aufmerksam. Das ist echt schräg", erzählt die Polin.

Apple, Mercedes, BMW, Blaupunkt, Microsoft, Google Maps und noch viele andere Unternehmen mehr verwenden inzwischen Daten der Holländer. Tendenz: stark steigend. Denn TomTom liefert neben einer einfachen wie intuitiven Menüführung und digitalisierten Karten auch immer verlässlichere Verkehrsdaten über Staus und freie Parkplätze in Echtzeit.

Extrem genaue Daten

"Für das autonome Fahren brauchen wir zudem viel genauere Daten", erzählt Georg Fisch. Das deutsche Autobahnnetz ist schon in entsprechender Qualität vermessen, derzeit wird Frankreich erfasst, Österreich soll – wie andere Länder auch – 2017 folgen.

24 Stunden, sieben Tage die Woche, Monat für Monat zusammen, beruflich wie privat – kann das überhaupt gut gehen? "Ja", sagt Aleksandra. Und Krzysztof nickt und lächelt. Manchmal beschränkt sich die Kommunikation im Auto für Stunden nur auf "Links", "2. rechts", "vier Kilometer geradeaus". Auf die Routenanweisungen eben.

Aleksandra als Navigator

"Meistens spiele ich den Navigator und sitze auf dem Beifahrersitz", sagt die 30-Jährige aus Lodz. Krzysztof fährt lieber. "Manchmal lese ich ihm aber aus Büchern oder Zeitungen vor. Damit wir danach wieder einen anderen Gesprächsstoff haben." Und im Urlaub? "Da fahren wir mit meiner Africa Twin fort", erzählt Krzysztof. Mit seinem Motorrad. Oder mit dem restaurierten Fiat 500 der beiden. Auf jeden Fall "sind wir auch zu dieser Zeit viel unterwegs".

Die TomTom-Story: Von Holland in die ganze Welt

In nur 15 Jahren wuchs die kleine niederländische Firma zu einem Milliarden-Unternehmen heran

„Palmtop“ hieß das Unternehmen, das Peter-Frans Pauwels und Pieter Geelen 1991 in Amsterdam gründeten. Die Niederländer entwickelten damals Lösungen für die populären PDAs (Personal Digital Assistants, kleine Computer, vergleichbar mit einem Smartphone, nur ohne Telefonfunktion). Erst 2001 benannten sich die Holländer in TomTom um und brachten den gleichnamigen „Navigator“ auf den Markt: das erste Navigationsgerät für Pkws. 2004 kam das erste Gerät der Go-Serie heraus, die heute noch angeboten wird: mit einer 200-MHz-CPU, 32 MB Arbeitsspeicher (RAM) und 4096 Farben.

Im Laufe der Jahre wuchs TomTom ständig und rasant und kaufte etliche Kartenfirmen auf, unter anderem 2007 TeleAtlas um 2,9 Milliarden Euro. Vorher, im Jahr 2005, waren die Niederländer an die Börse gegangen.

Weltweit 4600 Mitarbeiter

Mittlerweile sind weltweit 4600 Mitarbeiter bei TomTom beschäftigt, 3000 allein in der Erstellung von digitalen Karten. Die größten Standorte sind Berlin (1000 Mitarbeiter) und Amsterdam sowie Gent (Belgien, 205), Lodz (Polen, 427) und Pune (Indien, 436).

Zu den Produkten zählen mittlerweile aber nicht nur Kartensysteme für Autohersteller (Mercedes, BMW, Citroen/Peugeot, Fiat-Gruppe, Volkswagen und Audi, Toyota, Hyundai und Mazda), sondern eigene Navigationsgeräte, Navi-Apps für Android und Apples iOS, die Action-Kamera „Bandit“ sowie GPS-Sportuhren.

Das Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz von knapp mehr als einer Milliarde Euro. Wobei das Endkunden-Geschäft 60 Prozent des Umsatzes ausmacht.

Sportgeräte-Geschäft wächst

Unter dieses Endkunden-Geschäft fallen nicht nur die Auto-Navi-Geräte und deren Verkehrsdienste (Staumeldungen etc.), sondern eben auch die Action-Kamera und die Sportuhren. 60 Prozent des Umsatzes aus dem Endkunden-Bereich kommen noch immer von den „Drive“-Produkten (Navi-Geräte), die restlichen 40 Prozent von den Sport-Utensilien. Wobei die Sport-Kategorie enorme Zuwächse verzeichne, sagt ein Firmensprecher im OÖN-Gespräch.

Von Carsten Hebestreit, 24. Dezember 2016

