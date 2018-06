Im Gespräch: Michael Huber & Stefan Fuchs Startseite "Bürgermeister zu sein ist kein Beruf, sondern Berufung" INNVIERTEL. Das Bürgermeister-Amt wird für immer mehr unattraktiv, zahlreiche Gemeinden finden keine geeigneten Nachfolger. Michael Huber (VP) und Stefan Fuchs (SP) sprechen über die tägliche Herausforderungen als Ortschefs. Von Lisa Penz, Roman Kloibhofer, 28. Juni 2018 - 17:04 Uhr

Michael Huber (VP) aus Überackern ist der jüngste, Stefan Fuchs (SP) aus Schalchen der am längsten dienende Bürgermeister im Innviertel. Sie trafen sich zum Gespräch mit den OÖN.

OÖNachrichten: Herr Huber, Sie haben beim OÖN-Neujahrsempfang 2016 verraten, dass sie sich umdrehen, sobald Sie jemand mit Bürgermeister anspricht. Ist das noch immer so?

Huber: Nein, mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Das war vielleicht die ersten Monate so.

Und Herr Fuchs, können Sie sich vorstellen, nach fast 30 Jahren bald nicht mehr als Bürgermeister tituliert zu werden?

Fuchs: Das wäre überhaupt kein Problem. In der Gemeinde werde ich eigentlich nur von den Kindern mit ‘Herr Bürgermeister’ angesprochen. Für die meisten bin und war ich auch schon immer der Stefan.

Wie war der Einstieg in den Bürgermeisterberuf damals, im Vergleich zu heute?

Fuchs: Ich war schon jahrelang der logische Nachfolger, das war sprichwörtlich eine "gmahde Wiesn". Wenn ich mir aber ansehe, was ich damals in einer Woche unterschrieben habe, im Vergleich dazu, was ich heute an einem Tag unterschreibe – ist das einfach unglaublich. Huber: Der Einstieg war bei mir ganz anders. Mein Vorgänger ist einen Tag vor der Wahl zurückgetreten, ich hatte also keine wirkliche Übergabe. Aber vielleicht ist das auch ein Vorteil, weil man ganz neu durchstarten kann. Hilfe habe ich von den Bediensteten und der Amtsleiterin bekommen.

Ist es ein Traumjob, Bürgermeister einer Gemeinde zu sein?

Fuchs: Für mich persönlich war er damals 1991 der Traumjob schlechthin. Wir haben Schulen renoviert, Straßen gebaut. Wir waren nie eine Abgangsgemeinde und hatten immer gute Sollüberschüsse. Das ist auch den guten und gesunden Gewerbetreibenden in der Gemeinde zu verdanken. Huber: Ich sehe es nicht als Job, sondern als schöne Aufgabe, die man ausführen darf. Wir haben andere Voraussetzungen wie etwa Schalchen. Wir sind eine Abgangsgemeinde, was mit der neuen Gemeindefinanzierung aber auch eine Chance sein kann. Finanzmittel können nun objektiver eingesetzt werden, da sind wir als kleine Gemeinde die Nutznießer. Wir können nun Projekte umsetzen, die zuvor nicht möglich waren. Da macht es als Bürgermeister auch Spaß.

Ist Ihr Beruf vergleichbar mit einem Job im mittleren Management?

Fuchs: Was die Verantwortung angeht, ja, hinsichtlich des Aufgabenbereichs, nein. Wir haben von früh bis abends ganz unterschiedliche Aufgaben zu meistern. Huber: Auch Gemeinden haben im Jahr einen ordentlichen Haushalt zu verwalten. In Schalchen ist das bestimmt mit einem gutem Unternehmen vergleichbar. Wir haben aber eine Aufgabenvielfalt, wie es kein Manager hat. Und Manager sind eindeutig besser bezahlt. Fuchs: Aber wegen dem Geld machen wir’s eh nicht. Huber: Stimmt, man kann den Bürgermeisterbezug ja auch gar nicht auf einen Stundenlohn rechnen. Fuchs: Und wenn man’s täte, käme man auf etwa 3,50 Euro die Stunde. Huber: Aber wie gesagt, wegen dem Geld macht man es nicht, sondern weil es eine schöne Aufgabe ist.

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister mitnehmen?

Huber: Man sollte gut zuhören können, die Anliegen der Leute persönlich entgegennehmen und bearbeiten. Denn schließlich wurde man gewählt, um für die Leute da zu sein. Organisationstalente helfen einem bestimmt persönlich weiter. Fuchs: Dem kann ich mich nur anschließen. Es braucht ein Gespür für die Leute, sonst ist man als Bürgermeister fehl am Platz.

Es wird zusehends schwieriger, Menschen zu finden, die sich für das Amt des Bürgermeisters interessieren. Warum?

Fuchs: Die Parteienlandschaft hat sich stark verändert. Die Gemeinderäte müssen sich in den Sitzungen immer einig sein, damit Projekte umgesetzt werden können. Die Zeit wird immer schnelllebiger, dennoch wurden Projekte früher viel schneller umgesetzt. Alles ist so mühselig geworden, früher hat es viel mehr Spaß gemacht. Mittlerweile muss man direkt aufpassen, von den anderen Parteien nicht Prügel zu beziehen.

Herr Huber, warum haben Sie sich dennoch dazu entschieden, 2015 zu kandidieren?

Huber: Ich war mit 19 schon im Gemeinderat, die Idee ist dann irgendwann gekommen, dass es dann so schnell geht, hab ich mir aber auch nicht gedacht. Was mir aber die Stimmung vermiest ist, dass es so viele Vorgaben gibt. Wir könnten eigentlich schon viel weiter sein, wenn uns die Bürokratisierung nicht so bremsen würde. Fuchs: Das wird in den nächsten Jahren bestimmt nicht besser.

Sind Sie noch zufrieden mit Ihrer Parteifarbe?

Fuchs: Ich bin mit Leib und Seele Sozialdemokrat, das weiß auch jeder in meiner Gemeinde und im ganzen Bezirk. Auch wenn ich mit vielen Sachen nicht einverstanden bin, aber das gebe ich auch kund. Huber: Für mich ist auf Gemeindeebene die Partei nicht wirklich entscheidend. Man wird als Person gewählt und nicht weil man einer Partei angehört. Natürlich bekenne ich mich aber zur ÖVP.

Herr Fuchs, Sie sind sehr konflikterprobt, Stichwort Umfahrung. Wie gehen Sie damit um?

Fuchs: Es vergeht keine Woche, wo die Umfahrung Mattighofen-Munderfing kein Thema wäre, das hat mich auch schon viele schlaflose Nächte gekostet. Huber: Bei uns war zum Glück die Umfahrung schon da, bevor es einen Ort gegeben hat. In kleinen Gemeinden wie Überackern gibt es nicht die großen Konflikte. Wenn ich aber Rat brauche, hole ich mir gerne Hilfe von externen Experten.

Was ist das perfekte Alter für einen Bürgermeister?

Huber: Wenn sich jemand engagiert und Interesse zeigt, gibt es kein Limit. Nach unten wie nach oben hin ebenso wenig. Fuchs: Wobei viele ab einem gewissen Alter eine sogenannte Altersweisheit haben, bei der man vom eigenen Standpunkt nicht mehr runter geht. Huber: Andererseits sollte man sich auch als Junger etwas sagen lassen. Nur weil man jünger ist, braucht man nicht meinen, alles neu erfunden zu haben. Fuchs: Wer sich engagiert, soll es probieren. Die Wahlen präsentieren einem dann eh die Rechnung. Huber: Nur hätte ich in meinem nächsten Leben mit der Kandidatur vielleicht gewartet, bis die Familienplanung abgeschlossen ist.

Ist Bürgermeister sein ein Vollzeitjob?

Fuchs: Teilzeit in einer größeren Gemeinde zu arbeiten könnte ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Huber: Ich bin für 20 Stunden nebenbei bei der ÖVP-Bezirkspartei tätig, hätte aber auch in meiner Gemeinde für eine Vollzeitarbeit genug zu tun. Ich finde es gut, ein zweites Standbein zu haben, die Absicherung als Bürgermeister ist nicht unbedingt die beste.



Familie, Teilzeit-Job, Bürgermeisterin: "Alles Einteilungssache!"

Seit knapp drei Jahren ist Margot Zahrer (46) Bürgermeisterin der 820-Einwohner-Gemeinde Eitzing. Die Entscheidung, dieses Amt zu übernehmen, hat die Mutter von zwei Kindern (13 und 16) bislang noch nicht bereut. „Nein, man muss sich halt alles gut einteilen. Wenn es zeitlich einmal eng wird, fängt man dann schon zum Nachdenken an, aber mein Beruf, die Familie und das Bürgermeisterinnen-Amt lassen sich gut vereinbaren.“

Die Eitzingerin arbeitet 16 Stunden in der Woche auch im ÖVP-Bezirksbüro, die doppelte Job-Belastung stellt für sie kein Problem dar: „Ich habe den Vorteil, dass ich mir die Zeit einteilen und recht flexibel arbeiten kann. Wenn jemand diesen Vorteil nicht hat, wird es natürlich doppelt so schwer.“

Dass sie als Frau in einem von Männern dominierten politischen Amt tätig ist, macht für Margot Zahrer keinen Unterschied: „Ich war vorher schon neun Jahre Vizebürgermeisterin und habe hier schon gute Erfahrungen gesammelt. Eitzing ist überhaupt sehr weiblich, wir haben eine Schuldirektorin, eineKapellmeisterin und eine Chorleiterin. Der Frauenanteil in öffentlichen Bereichen ist bei uns generell sehr hoch.“

Dass das Amt der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters wenig Handlungsspielraum offen lasse, sieht Margot nicht so negativ: „Nein, es gibt immer wieder Möglichkeiten, selbst Entscheidungen zu treffen und die Gemeinde mitzugestalten. Dass wir den Breitbandausbau in der Volksschule nun vorantreiben, das hab ich schon selbst in der Hand“, sagt Margot Zahrer. Und Abhängigkeiten von höheren Institutionen habe es auch in der Vergangenheit schon gegeben.

Eine intakte Dorfgemeinschaft

Die dreifache Herausforderung – Familie, Teilzeitberuf und politische Funktion – sei vorhanden, aber es sei halt alles Einteilungssache. Dass sie ihre Arbeit als Bürgermeisterin so entspannt und zufrieden sieht, liegt auch an der intakten Dorfgemeinschaft in Eitzing: „Wir haben hier in Eitzing Vereine, wir haben eine Musikkapelle, eine Feuerwehr wir haben ein gutes Wirtshaus mitten im Ort – hier kennt man sich einfach. Das hilft auch der Arbeit in der Gemeindepolitik“, sagt die Bürgermeisterin. Und auch die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit den Nachbargemeinden Senftenbach und Mehrnbach funktioniere gut.

Ob genügend Bereitschaft bestehe, politische Ämter zu übernehmen? Die Frage sei nicht einfach zu beantworten: „Allgemein gesehen, sind kleine Strukturen in Bezug auf das Gemeindeleben aktiver als Größere“, sagt Margot Zahrer.

Derzeit kein Nahversorger

Bei allem Positiven im Eitzinger Gemeinde- und Dorfleben – ein „Problem“ gibt es für die Bürgermeisterin aber schon: „Wir haben derzeit keinen Nahversorger“, beklagt sie. Voraussetzungen für Interessenten seien aber vorhanden: „170 Quadratmeter Geschäftsfläche stehen bei uns im Ort frei, Interessenten sind gerne willkommen“, sagt Margot Zahrer.



3 Fragen an... Johann Hingsamer

Der Gemeindebundpräsident ist seit 8. November 1991 Bürgermeister der Gemeinde Eggerding und damit der am längsten dienende Bürgermeister im Bezirk Schärding.

1. Warum stellt sich in vielen Gemeinden bereits die Frage, ob das Bürgermeisteramt für geeignete Kandidaten noch attraktiv ist? Liegt es am Gehalt?

Das Gehalt ist nur ein Teil. Es gibt mehrere Gründe, warum es schwer ist Kandidaten zu finden. Die Sozialrechtliche Absicherung ist insbesondere dann, wenn der Bürgermeister aus dem Amt ausscheidet und noch keinen Pensionsanspruch hat, schlecht. Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass schon bei sehr kleinen Vergehen, beispielsweise wenn die Gemeinde bei säumigen Zahlungspflichten keine Mahnspesen von 30 Euro verrechnet, der Bürgermeister vor dem Staatsanwalt steht. Die Verhältnismäßigkeit fehlt.

2. Ihre Amtskollegen kritisieren den „Kompetenzdschungel“ bzw. dass die finanzielle Autonomie der Kommunen immer mehr eingeschränkt werde. Was muss sich ändern?

Wir brauchen vor einer Struktur-eine Aufgabenreform. Die Gemeinden bekennen sich zu einer notwendigen Bundesstaatsreform. Dort wo entschieden wird und Beschlüsse getroffen werden muss auch bezahlt werden. Die Verflechtungen bei den Transferzahlungen sind oftmals nicht mehr nachvollziehbar und nicht transparent. Die vielen Mischfinanzierungen sind ein Problem. Bund, Länder und Gemeinden schieben sich die Lasten gegenseitig zu. Jeder schaut nur, dass die Last den anderen trifft. Aufgaben gehören klar geregelt. Wer zuständig ist hat dies auch zu verantworten.

Im Jahr 2018 wenden die Gemeinden bereits 45 Prozent der gesamten Finanzkraft für den Sozial- und Gesundheitsbereich auf. Mit den restlichen 55 Prozent müssen wir alles andere bewerkstelligen.

3. Wie „amtsmüde“ sind Sie und ist Ihre Nachfolge in Eggerding bereits geregelt?

Ich bin keinesfalls „amtsmüde“. Mir macht das Bürgermeisteramt immer noch Spass und Freude. Es ist die politische Tätigkeit, wo man am besten sichtbar gestalten kann. Die Nachfolgefrage beschäftigt mich sehr – ich gehe jetzt davon aus, dass diese noch heuer zu klären ist.

