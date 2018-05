Zeitzeugin Maria Visin Bild: Alexander Schwarzl Startseite Die letzte Zeitzeugin der Auslöschung von St. Peter LINZ. Die OÖN haben Maria Visin (97) besucht, die in St. Peter aufwuchs. Von René Laglstorfer, 12. Mai 2018 - 00:05 Uhr

"Das ist alles so schnell gegangen. Bei einem Haus haben sie bereits das Dach heruntergerissen, obwohl die Bewohner noch gar nicht ausgezogen waren", sagt Maria Visin (97), geborene Schoissengeier. Die im Jahr 1920 geborene Linzerin ist wahrscheinlich die letzte heute noch lebende Bewohnerin von St. Peter, die 1938 den Abriss ihres idyllischen Dorfes zwischen Donau- und Traunauen für den Bau der Hermann-Göring-Werke miterlebte.

"Wir waren Feuer und Flamme für den Hitler (…), weil kein Gemüse mehr zum Anbringen war, die Leute haben ja kein Geld gehabt – das glaubt ja kein Mensch", sagt Visin. Wie der Hitler gekommen sei, hätten die Leute wieder eine Arbeit bekommen. Aber es habe nicht lange gedauert, bis die Menschen St. Peter verlassen mussten und der Zweite Weltkrieg begann. "Damit hat niemand gerechnet, dass mit dem Hitler auch der Krieg kommt."

Ein trauriger Kirchgang: Die letzte Fronleichnamsprozession der Pfarre St. Peter in Zizlau 1938

Bild: Archiv der Stadt Linz

Gauleiter Eigruber, Hermann Göring

Bild: Archiv der Stadt Linz

Zwangsarbeiter mussten die Göring-Werke errichten. "Ich erinnere mich an französische Kriegsgefangene. Recht viel haben sie nicht zum Essen bekommen. Wir haben nur heimlich mit ihnen reden können", sagt Visin.

Selbst die am Friedhof bestatteten Toten mussten St. Peter verlassen. Sie wurden exhumiert und nach Kleinmünchen umgebettet. "Herr Assessor, ich lade Sie ein: Heute früh um vier Uhr werden die saftigsten Leichen ausgebuddelt", sagte der Pfarrer von St. Peter, Ludwig Aspöck zum jungen Anwalt Johannes Meissner, der mit der Absiedlung der Lebenden und Toten beauftragt war. "Die Bäume haben geblüht und mussten weg. Auch das Getreide und alles andere musste weg. Die müssen all die Pläne schon vorher gemacht haben", sagt Visin.

Jeder habe in St. Peter Angst vor einer Enteignung gehabt. "Und da haben die Leute die Verkäufe einfach abgeschlossen, weil es geheißen hat, ‘bei der Enteignung bekommen wir nur eine Bagatelle als Entschädigung’ – und auch so haben sie nicht viel gezahlt."

Video von Maria Visin und ihrer verstorbenen Schwester:

Visins Familie erhielt damals 75.000 Reichsmark Entschädigung für den stattlichen Vierkanter und das Land in bester Lage nahe der heutigen Einfahrt zur Franckstraße (siehe Karte unten). "Meine Eltern waren damals schon alt, der Bruder (...) eingerückt, und es hat sich niemand entschließen können, wohin." Häuser von enteigneten Juden und Klöster hatte die Familie angeboten bekommen, aber die 75.000 Mark lieber auf die Bank gebracht. "Nach dem Krieg, da war das Geld pfutsch, das ist verfallen. Da haben wir kein Haus und keinen Grund gehabt und kein Geld", sagt Visin. Nach einem Rückstellungsverfahren im Jahr 1950 hat ihre Familie 250.000 Schilling als Entschädigung erhalten. "Aber St. Peter war nicht zu ersetzen. Ganz gerecht ist es damals nicht zugegangen."

Pfarrkirche und Häuser stehen noch

Bild: Archiv der Stadt Linz

Visins Familie durfte als eine der wenigen auch nach dem Krieg noch in St. Peter bleiben, weil ihr Land noch nicht gebraucht wurde. Um den Hof herum wurde meterweise Schotter und Erdmaterial aufgeschüttet. Erst 1952 musste die Familie wegen des Baus der damaligen Stickstoffwerke – heute Chemie Linz – St. Peter für immer verlassen. "Mein Vater hat geweint wie ein kleines Kind. Er wollte unbedingt das einzige Pferd mitnehmen, aber das ist nicht gegangen, dafür war kein Platz."

In strategisch günstiger Lage mit Anschluss an die Wasserstraße Donau und die Eisenbahn wollen die Nazis ihr größtes Industrieprojekt im „Heimatgau des Führers“ verwirklichen. Das ist das Todesurteil für das alte Dorf St. Peter in Zizlau. Rund 4500 Menschen müssen unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich im Frühjahr 1938 ihr idyllisches Audorf verlassen und werden in anderen Stadtteilen angesiedelt. St. Peter war seit 1915 keine eigenständige Gemeinde mehr, sondern gehörte als Stadtteil St. Peter-Zizlau zur Landeshauptstadt.

