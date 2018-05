Josef Obermüller schrieb Dutzende Briefe aus dem KZ Dachau. Startseite "Mein liebstes Weibi ..." Nur die Sehnsucht nach seiner geliebten Frau und den Kindern blieb Josef Obermüller in den Jahren seiner Haft im KZ Dachau. Eine Zeit, die er in Dutzenden Briefen festgehalten hat. Von Manfred Wolf, 12. Mai 2018 - 00:04 Uhr

"Ich bin soweit gesund und wohlauf und verbringe fleißig beschäftigt meine Tage, wo einer dem anderen gleicht."

Sätze wie diese fehlen in kaum einem der Briefe, die Josef Obermüller an sein "liebes Weibi Gretl" aus dem Konzentrationslager Dachau geschrieben hat. Davon, was er tatsächlich dort erlebt hatte, durfte er nicht schreiben. Hätte er, dann hätte sein liebes Weibi solche Geschichten aus dem Lageralltag zu lesen bekommen ...

"Zum 18. Geburtstag wollte die Tochter eines Lagerkommandanten einen Häftling erschießen. Alle Häftlinge mussten sich aufstellen und sie hat sich einen ausgesucht ..."

"Zu Weihnachten bekamen wir ein großes Glas Marmelade. Der Wärter hat es zu uns gebracht, dann hat er in das Glas uriniert ..."

"Ein Priester lag auf einer Scheibtruhe, der Kopf hing zu Boden. Dann wurde er so lange durch den Hof gefahren, bis er tot war ..."

Auch wenn er solche Vorfälle nicht zu Papier bringen durfte, so haben sie sich doch in seinem Kopf eingebrannt. So sehr, dass es ihm zeit seines Lebens schwerfiel, darüber zu sprechen, wie seine Tochter, Eva Bogner, heute erzählt. "Er soll vor dem Krieg ein lustiger Mann gewesen sein", sagt die heute 83-jährige Steyrerin, die sämtliche Briefe ihres Vaters in einem dicken Ordner gesammelt hat. "Doch als er nach der Befreiung zurückkam, war er gebrochen. Anfangs habe ich ihn nicht erkannt. Er war kahlrasiert und dünn. Ich bin ihm gar nicht zugegangen, dachte nicht, dass das mein Papa ist."

Josef Obermüller mit seiner Frau in glücklicheren Tagen

Bild: Wolf

Zeit seines Lebens – er starb 1960 mit nur 54 Jahren – ließ er seine Geliebten nur rudimentär in sein Seelenleben blicken. Zu schockierend müssen die Erlebnisse gewesen sein, die der Häftling mit der Nummer 25.365 mit keiner Zeile in seinen Briefen erwähnen durfte.

Stattdessen informierte er sich über das Befinden seiner beiden Töchter und seines "Weibis", dem er in sämtlichen Briefen Mut zusprach und in denen er sich Sorgen um ihren gesundheitlichen Zustand machte, da sie immer mehr Gewicht verlor ...

"Wie geht es dir und den Kindern? Wie schwer bist du? ... Es tut mir so leid, dass du dich mit den Kindern alleine durchs Leben schlagen musst und ich nichts tun kann als in Wehmut eurer zu gedenken. Darum bin ich so froh, wenn ich höre, dass die Kinder mit ihrem guten Fortgang in der Schule und ihrem sonstigen Betragen Freude machen ... Wenn du mir nur immer das bleibst, was du mir bisher warst mein Sonnenschein, in guten und bösen Tagen mein Trost und immer mein treues, braves Fraudi, dann hoffe ich, so Gott will, diese Zeit durchzubringen, um wieder zu euch zurückzukehren. Dir und den Kindern viele, viele Bussi. Euer Papa

Strenge Zensur der Briefe

"In den Briefen durften nur familiäre Themen behandelt werden", sagt Alois Knoll vom Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau. "Informationen über Arbeitseinsätze, Krankheiten und andere Häftlinge waren verboten. Die Zensur war streng. Alle Briefe liefen über das SS-Zensurbüro. Teilweise kamen nur Fragmente bei den Familien an." Was aber immerhin ein Lebenszeichen war.

So ein Lebenszeichen war den Häftlingen alle zwei Wochen gestattet. Dabei mussten sie sich an klare Regeln halten. Dies galt auch für die Familien: Im Vordruck, den die Häftlinge bekamen, wurden diese formuliert. Hingewiesen wurde auch darauf, dass Geldsendungen erlaubt seien. Geld, das den Häftlingen in Form eines Gefangenenkontos zur Verfügung stand – das Bargeld hob die SS ein. "Mit diesem Konto konnten die Häftlinge zu überteuerten Preisen Briefmarken, Rauchwaren oder ähnliches kaufen", sagt Knoll.

So bedankt sich Obermüller in seinen Briefen regelmäßig über 10, manchmal 20 Reichsmark, nicht jedoch, ohne sich um die finanzielle Situation seiner Frau zu sorgen ...

"Wenn ich deine finanziellen Verhältnisse nur einigermaßen kennen würde ... Zuerst kommst du, Liebes und die Kinder. Euch soll es an nichts fehlen, das ist mein heißer Wunsch. Ach, könnte ich doch dazu etwas beitragen, anstatt euch zu schmälern. Sonst geht es mir gut und ich bin gesund ... Oh ihr meine Lieben, wann wird sich das Schicksal entscheiden und mich zu euch zurück kommen lassen. So freue ich mich schon wieder auf dein liebes Brieflein, das mein einziger Trost ist, der mir geblieben ist von meinem Lebensglück. Es ist so viel für mich und doch so wenig."

Dies stand in einem Brief, den Obermüller im September 1941 nach Lembach ins Mühlviertel geschickt hatte. Dorthin, in den Hof von Gretls Eltern, waren seine Lieben zurückgezogen, nachdem sie die Wohnung in Micheldorf nach der Verhaftung des Papas verlassen mussten.

Die Stiefel trampeln noch heute

Die Verhaftung. Daran erinnert sich Eva Bogner, die damals fünf Jahre alt war, noch heute mit Schrecken. Es war der 28. Juli 1940, als ein Nachbar kam und fragte, ob er mitkommen wolle. Feindsender hören. "Kaum zehn Minuten nachdem er wieder zu Hause war, stand die SS bei uns. Das Getrampel der Stiefel hab’ ich noch heute im Ohr. Meine Schwester und ich waren im Bett, aber wir sind aus dem Zimmer raus, weil wir das Getrampel gehört haben. Die Mama hat geweint, wir haben geschrien, er wurde recht grob gepackt und mitgenommen. Dann haben wir ihn nicht mehr gesehen."

Tochter Eva Bogner

Bild: Wolf

Josef Obermüller kam erst nach Linz in Untersuchungshaft, danach wurde er als "Schutzhäftling", also zum Schutz des deutschen Volkes, ins Konzentrationslager Dachau überstellt, wo er von 12. Mai 1941 bis zum 20. November 1944 inhaftiert gewesen war. Doch auch nach seiner Entlassung durfte er Dachau nicht verlassen. Er musste in der Buchhaltung der Plantage arbeiten und auch Streifendienst verrichten. "Es kam vor, dass Häftlinge entlassen wurden", sagt Knoll. "Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie als Zivilangestellte hier weiterarbeiteten. Sie wurden also nur pro forma entlassen."

Dennoch wurde ihm rund um Weihnachten 1944 eine Fahrt nach Linz gewährt, wo er sich nach all den Jahren zum ersten Mal wieder mit seiner Frau treffen konnte, in der Klammstraße in Linz bei Verwandten. Genaueres über dieses Treffen weiß Eva Bogner nicht, nur, dass Obermüller danach wieder zurück nach Dachau musste.

So dauerte es noch bis zur Befreiung des Lagers Dachau im April 1945, bis Obermüller wieder nach Hause gehen konnte – zu Fuß.

"Bis zum Kriegsende mussten wir ihn aber noch im Heustadel verstecken", sagt seine Tochter. "Es gab immer noch Fanatiker im Ort."

Nach dem Krieg durfte Obermüller wieder zurück in die Wohnung nach Micheldorf – mit seiner Familie. Eva Bogner erinnert sich noch an die gemeinsamen Wege mit ihrem Vater. Ihrer zur Schule, seiner in die Arbeit nach Kirchdorf. "Geredet hat er nie viel, aber es war schön, mit ihm zu gehen."

In Kirchdorf arbeitete er wieder im Fürsorgeamt, wo er auch bis zu seiner Verhaftung tätig gewesen ist. Dass er allerdings nicht den Rang eines Oberinspektors erhalten sollte, "im Gegensatz zu anderen, die dies schon zur Nazizeit waren und noch sind", ärgerte ihn dermaßen, dass er sich gezwungen sah, einem Kameraden aus dem KZ Dachau zu schreiben, um ihn um Hilfe zu bitten. Die Antwort kam rasch. Bundeskanzler Leopold Figl schrieb, dass er dieses Ansuchen an Landeshauptmann Heinrich Gleißner weiterleiten werde.

Einmal sahen sich die beiden Kameraden aus dem KZ noch persönlich. Nach einer Rede in Kirchdorf besuchte ihn Figl zu Hause. Hier trafen sich zwei Männer, von denen einer dem anderen glich. Zwei Männer, die das KZ überlebt hatten ...

"Jeden Tag werde ich im Geiste bei dir sein, abends von 20 bis 21 Uhr. Tu auch du bitte dies ... Wenn ich wieder frei sein werde, so will ich nichts als ein bescheidenes Einkommen und meine Kinder heranwachsen sehen und dich glücklich machen und für euch alle sorgen ... wir müssen mit Geduld ausharren und warten des Tages, der uns wieder vereint und dann soll uns nichts mehr trennen ..."

