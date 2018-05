Die Schriftstellerin Enrica von Handel-Mazzetti (1871– 1955) lebte gegenüber der Schule, im Haus Spittelwiese 15 in Linz. Bild: Archiv Startseite Die Frau gegenüber Eine gleichermaßen historische wie aktuelle Spurensuche in der Nachbarschaft des Akademischen Gymnasiums in Linz anlässlich des Projekts "Die Schule". Von Peter Androsch und Bernhard Doppler, 05. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Wer war die Frau gegenüber? Die, die seit 1921 – so wie vielleicht jetzt Elfriede Jelinek – die Öffentlichkeit der Straße scheute und höchstens zur Messe in den Dom mit Kopftuch ging und von der nun eine Gedenktafel am Haus Spittelwiese 15 kündet? "Wir haben die Dame gekannt, wir haben ja mit ihr immer gefensterlt", hieß es, als wir bei einem Maturatreffen Absolventen des Maturajahrgangs 1956 auf Enrica von Handel-Mazzetti ansprachen. Manchmal seien sogar Papierflieger aus dem Klassenzimmer des Akademischen Gymnasiums zum Fenster gegenüber gesegelt.

1931 wollte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß unbedingt erreichen, dass Handel-Mazzetti in Oslo den Nobelpreis bekommt. Überdimensionale Feiern wurden in Linz zu ihrem 60. Geburtstag veranstaltet, für die sich die Dichterin auf den ersten Seiten der Tageszeitungen wortreich bedankte. Schüler führten in "Lebenden Bildern" Szenen aus ihren dicken Romanen vor, begleitet von neuen sinfonischen Dichtungen. Aber eine, wenn auch umstrittene literarische Größe wie vor dem Ersten Weltkrieg war die katholische Schriftstellerin damals nicht mehr.

1871 in Wien geboren, kam sie 1905 aus familiären Gründen nach Oberösterreich, zuerst nach Steyr, dann nach Linz. "Steyr wurde das Weimar, Linz das Jena meiner Kunst", meinte sie einmal, sich mit der deutschen klassischen Literatur in Beziehung setzend. Häufigen Besuch hatte sie freilich nicht, die dichterischen Inspirationen wurden hochstilisiert und machten ihre Wohnung zu einem geheimnisvollen Ort. Die Frau vom Fenster gegenüber schien aus einer anderen Welt zu kommen.

Mit der Spittelwiese verbinden sich zwei Werke Handel-Mazzettis. Im Ersten Weltkrieg war das Gymnasium als Lazarett, als "Reservespital Staatsgymnasium Linz", eingerichtet worden. Handel-Mazzetti hat in der Zeitung "Wiener Reichspost" ausführlich ihre freiwilligen Hilfsdienste bei den Verwundeten geschildert. Bisweilen hat sie, wie sie schreibt, auch ein Gläschen "Medizinalwein" zur Stärkung für die braven Frontkämpfer mitgebracht. Für ihre Tätigkeit wurde die Dichterin damals sogar mit der bronzenen Ehrenmedaille des Roten Kreuzes ausgezeichnet.

Ein weiterer Bericht von der Spittelwiese ist dem an ihr vollbrachten Wunder des mexikanischen Märtyrers Pater Pro gewidmet. Er war während des mexikanischen Bürgerkriegs hingerichtet worden. Durch sein Eintreten habe Pater Pro eine Netzhautablösung der Dichterin wieder rückgängig gemacht (sic!). In ihrem Büchlein "Das heilige Licht" 1938 protokolliert die Dichterin diesen Vorgang. Sie hat den Bericht für die Seligsprechung des Paters beim Vatikan eingereicht. Am 8. 4. 1955 ist sie gestorben, an einem "Karfreitag", wie auf der Gedenktafel an der Spittelwiese eigens vermerkt ist.

Tod und Geburt: Die andere Gedenktafel gegenüber der Schule gilt einem Kind der Stadt. Hermann Bahr, acht Jahre älter als Enrica Handel-Mazzetti, wurde in der Herrenstraße 12 geboren. Neben der Tafel, die auf die Geburt des Dichters aufmerksam macht, ein Fenster, in dem auch eine Anzeige für eine "Hebammenordination" angebracht ist. Ein zufälliger Hinweis auf den Geburtsort des Autors?

Bahr wurde über Nacht bekannt. Sein 1890 erschienener Roman "Die gute Schule" war eine literarische Sensation und auch ein kleiner Skandal. Das Buch heißt so, weil Bahr der Ansicht war, dass "die Liebe die gute Schule der wirklichen Weisheit" sei, "man kann ihre Lehre das ganze Leben nicht wieder vergessen." Das Werk ist durchzogen von populärer Psychologie, irgendwo zwischen Nietzsche und Freud, Zynismus, antibürgerlichen Ressentiments und vor allem exzessiv: Sex. Das wirkte auf Bahrs Zeitgenossen provozierend, heute liest es sich meist unfreiwillig komisch.

Hermann Bahrs Karriere war ungemein bewegt. Er studierte in Wien, Graz, Berlin und Czernowitz, wo er die Universität wegen antisemitischer Reden verlassen musste. Er arbeitete in Paris, Berlin, Wien, Salzburg und schließlich in München. Während die einen in ihm einen publizistischen Hansdampf sahen, war er für die anderen ein Bahnbrecher der Moderne. "Bahr vertrat unentwegt radikale Positionen, um kurze Zeit später mit gleicher Entschiedenheit fürs Gegenteil einzustehen. Feinde, wen wundert’s bei solcher bedenkenlosen Umtriebigkeit, hatte er viele", meint Klaus Modick in "Büchermarkt". Karl Kraus bemerkte: "Bahr fördert das Unkraut, ich jäte es aus."

Maulkörbe und alte Federn

Die Geschäfte an der Spittelwiese spiegeln das Akademische Gymnasium oft nur indirekt, ja fast schon gebrochen ironisch. Die Maulkörbe, die am Eingang der Luxus-Hunde-Boutique "Feine Pfote" an Hundeplastiken vorgeführt werden, verweisen natürlich nicht auf schulische Zensur, und das Bekleidungsgeschäft "Kleider machen Leute", das nachhaltige Bekleidung anbietet, kaum auf Gottfried Kellers oft im Deutschunterricht traktierte Novelle. Und wenn man im Papiergeschäft "Becker" noch alte Federn und Tinte ersteht, dann nicht, um damit in Schulheften herumzukratzen. Es sind kostbare Designer-Raritäten für Liebhaber, im Glasschrank verwahrt.



Neben Bahrs Geburtshaus spiegelt sich die Hofeinfahrt der Schule in den Fensterscheiben der Boutique "Mademoiselle" an der Herrenstraße 10, und dann folgt die hippe Bäckerei "brotsüchtig", aus welcher der Duft des frischen Brots über die Straße zur Rückseite der Schule schwebt.

"Der Tenor Richard Tauber wurde am 16. 5. 1891 in diesem Haus geboren", steht auf der Gedenktafel am Haus Herrenstraße 11. Er wurde eigentlich als Richard Denemy als lediges Kind der Soubrette Elisabeth Seyfferth (geborene Denemy, verwitwet nach Karl Seyfferth) und des Schauspielers Anton Richard Tauber in einem Zimmer des heutigen Hotels "Schwarzer Bär" geboren. Erst 1913 wurde er von seinem Vater adoptiert. Später verwendete Tauber daher auch die Namen "Ernst Seiffert", "Carl Tauber" und "C. Richard Tauber".

"Dünn wie ein Zwirnsfaden"

Seine Kindheit verlief recht unstet. Weil seine Mutter oft auf Tournee war, wuchs er in den ersten Lebensjahren bei Pflege-Eltern auf. Erst später holte ihn sein Vater zu sich nach Wiesbaden, wo dieser am Hoftheater engagiert war. Hier erhielt Richard Tauber den ersten Musikunterricht – zunächst in Klavier und Violine, später auch Gesangsunterricht. Obwohl ein Vorsingen in der Wiener Hofoper mit einem Fiasko endete – man bescheinigte ihm, "eine Stimme so dünn wie ein Zwirnsfaden" zu haben –, war er schon in den 20er-Jahren der "König des Belcanto". Schnell war er einer der ersten Stars der Plattenindustrie, bei Odeon erschienen viele berühmte Aufnahmen. "Dein ist mein ganzes Herz" aus der Operette "Land des Lächelns" von Franz Lehár wurde regelrecht zum "Tauber-Lied".

Wie ein Fluch aus der Heimat ereilte ihn der Hass der Nazis. 1933 wurde Richard Tauber in Berlin vor dem Hotel Kempinski von einem SA-Trupp niedergeschlagen. Er verbrachte die nächsten Jahre hauptsächlich wieder in Österreich, vornehmlich in Bad Ischl, bevor er 1938 nach Großbritannien emigrierte.

Sobald es wieder warm wird, stehen die Fenster der Schule weit offen. Aus dem Musiksaal ziehen dann die Klangfetzen in die Straße und vermischen sich mit der Erinnerung an den Sängerkönig.

Das Projekt „Die Schule“

Das Projekt erforscht die Geschichte von 1918 bis 2018 anhand des Akademischen Gymnasiums in Linz, das meist – nach seiner Adresse – die „Spittelwiese“ genannt wird. Die Autoren dieses Beitrags, der Komponist Peter Androsch und der Literaturwissenschafter Bernhard Doppler, betreiben das Vorhaben gemeinsam mit der Geschichtelehrerin Bernadette Chausse und einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums.



Die Institution Schule kann aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet werden –, sei es aus geschichtlicher, soziologischer oder kulturhistorischer. Klar ist, dass die Schule als Labor gesellschaftlicher Prozesse fungiert. Die Schule ist Spiegel der Gesellschaft. Ganz wörtlich und als Metapher. Es spiegelt sich die Fassade der Gebäude vis-à-vis, genauso wie die Auslagen und Passanten, Überzeugungen, die Leben der anderen.

