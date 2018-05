Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Betreiber-Dreh von Freibaderhalter mit Ablaufdatum INNVIERTEL. In Engelhartszell betreibt nicht wie sonst üblich die Gemeinde, sondern der Tourismusverband das Freibad Grüner Sportsprecher glaubt, dass neues Bäderprogramm des Landes OÖ zu Schließungen auf Umwegen führe Von (ho), 03. Mai 2018 - 17:04 Uhr

Das neue Bäder-Investitionsprogramm des Landes Oberösterreich fordert, dass Freibäder zumindest 50 Prozent ihrer Kosten selbst erwirtschaften müssen, um für eine Sanierung in Frage zu kommen. Bis 2021 sollen alle Bäder diesen Richtwert erfüllen. Gleichzeitig erhöht das Land die Mittel für die Bädersanierung. "Jährlich stehen 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist quasi eine Verdreifachung des bisherigen Budgets", sagt Gemeinde-Landesrat Max Hiegelsberger (VP).

"Die ursprünglich geplanten fixen Schließungen sind zwar vom Tisch, aber mit dem neuen Bäderplan drohen Bäderschließungen auf Umwegen, da Gemeinden eine Sanierungsförderung nur dann bekommen, wenn sie den Nachweis der Wirtschaftlichkeit in Errichtung und Betrieb erbringen können", kritisiert der grüne Sportsprecher Severin Mayr.

Dagegen schätzt Oberösterreichs Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer (VP), dass zwei Drittel der Gemeinden die neuen Auflagen schon jetzt erfüllen. "Es gibt aber Gemeinden, die damit ein großes Problem haben werden." Es werde darum gehen, die Eintrittspreise vorsichtig anzuheben.

In Engelhartszell zum Beispiel stehen keine Sanierungen an. Dort erwirtschafte man aber gemäß der Vorlagen des Landes, so Bürgermeister Roland Pichler (VP). Möglich sei das, weil der Tourismusverband das Freibad betreibe. "Dieser unterliegt dem Gastgewerbekollektivvertrag, womit für die Wochenenden keine Lohnzuschläge anfallen. Bei der Gemeinde als Betreiber wären mindestens 100 Prozent Zuschlag fällig." Mit diesem Dreh ist es aber bald vorbei. "Wir brauchen künftig eine andere Struktur, weil die kleineren Tourismusverbände aufgelöst werden."

In Mauerkirchen wird das Freibad 2019 saniert. "Wenn die Sanierung fertig ist, werden wir wohl um gewisse Preiserhöhungen nicht herumkommen", sagt Bürgermeister Horst Gerner (SP).

Kein Rütteln an Öffnungszeiten

Spätestens mit Sommerferienbeginn wird in Andorf das neue Freibad eröffnet, Hand in Hand damit geht eine leichte Erhöhung der Eintrittspreise. "An den Öffnungszeiten aus Einsparungsgründen wird aber nicht gerüttelt", sagt Amtsleiter Johann Holzbauer. 2015 lag der Kostendeckungsgrad in Andorf bei 52 Prozent.

In Waldzell beläuft sich der jährliche Abgang laut Bürgermeister Johann Jöchtl (SP) auf 30.000 bis 40.000 Euro. Die Kostendeckung von 50 Prozent erfülle die Gemeinde jedoch.

Eröffnung und Ticketpreise in den Bezirkshauptstädten

Braunau:

Das Braunauer Freibad hat aufgrund der guten Wetterprognose schon vorzeitig am 28. April geöffnet. 4,20 Euro kostet die Tageskarte, ermäßigt 2,60. Die zwei Stunden Karte kostet 2,70, ermäßigt 2,10. Geöffnet ist täglich von 9 bis 20 Uhr. Das Angebot an Schwimm- und Badebereichen mit einer Gesamtwasserfläche von 2408 Quadratmetern umfasst fünf Becken.

Ried:

Seit 27. April ist das Freibad Ried geöffnet – täglich von 9 bis 19.30 Uhr bei Schönwetter, bei Schlechtwetter von 12 bis 14 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 3,80 Euro, Abendtarif ab 16.30 Uhr 2,70 Euro.

Schärding:

Das 23.000 Quadratmeter große Badeareal ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Auch bei Regen und Schlechtwetter steht hartgesottenen Schwimmern das kühle Nass von 9 bis 10 Uhr garantiert zur Verfügung. 3,90 Euro kostet eine Tageskarte für Erwachsene in Schärding, Kinder von sieben bis 14 Jahre zahlen drei Euro.

