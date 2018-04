Der Sparkassen-Angestellte Heinz Tettenborn (re.) hatte vor 40 Jahren schon mit seinem Leben abgeschlossen, als er in die Fänge eines Schwerverbrechers geriet. Bild: Schwarzl Startseite Sein Leben hing am Gummiringerl Am 28. April 1978 brachte der Schwerverbrecher Walter Walser bei einem Überfall auf eine Sparkassen-Filiale in Linz 20 Geiseln in seine Gewalt. Der Leondinger Heinz Tettenborn erinnert sich 40 Jahre danach an einen Tag, den er nur zufällig überlebt hat. Von Christoph Zöpfl, 28. April 2018 - 00:05 Uhr

Es sind keine großen Emotionen im Spiel, als Heinz Tettenborn im Gespräch mit den OÖNachrichten gedanklich in der Zeit zurückreist und alte Zeitungsartikel studiert, die er vor Jahrzehnten mit seinem Vater in einem dicken, roten Ordner penibel gesammelt hat. "Diese Geschichte ist ein Teil meines Lebens. Aber ich habe mit ihr abgeschlossen", sagt der 59-jährige Leondinger.

Tettenborns Geschichte handelt von einem der spektakulärsten Verbrechen in Österreich. Als der damals 51-jährige Walter Walser am Vormittag des 28. April 1978 die Sparkassen-Bankfiliale beim Linzer Volksgarten überfällt, bringt er 20 Geiseln in seine Gewalt. Der damals 20-jährige Schalterangestellte wird vom Verbrecher auserkoren, als Sprecher zu fungieren. Es folgen 13 lange Stunden, in denen verhandelt, geschossen und taktiert wird. Die Zustände sind chaotisch. "Mitunter hatten wir vor den Polizisten mehr Angst als vor dem Geiselnehmer", sagt Tettenborn, dem es gelingt, Walser immer wieder zu überreden, Gefangene freizulassen.

Die Geiselnahme lockt Zuschauermassen an. Drinnen herrscht Todesangst, draußen Volksfeststimmung. Gegen 22 Uhr tritt Tettenborn gemeinsam mit seinem Sparkassen-Kollegen Peter Brait mit einer Sprengstoff-Kette um den Hals vor der Bank ins Scheinwerferlicht. Walser hat seine letzten beiden Geiseln mit einem Zündmechanismus "angeleint" und will mit ihnen und seiner Millionenbeute fliehen. "Macht‘s keinen Blödsinn", rufen Tettenborn und Brait den draußen postierten Polizisten immer wieder zu.

Schuss ohne Befehl

Gruppeninspektor August Sulzbacher, der in nur vier Metern Entfernung lauert, kann der Versuchung aber nicht wiederstehen und drückt trotz nicht vorhandenem Schussbefehl – man hat Walser freies Geleit zugesichert – ab. Der Geiselnehmer geht zu Boden, aber die Sprengladungen gehen nicht hoch. Walser hat den Auslösemechanismus mit einem Gummiringerl gesichert, damit er auf der Flucht seine Geiseln nicht unabsichtlich in die Luft sprengt.

Nach dem Schuss wird gejubelt, als hätte jemand ein Tor geschossen. Die vielen Schaulustigen klatschen, der schwer verletzt am Boden liegende Walser bekommt noch einige Fußtritte ab. Tettenborn und Brait werden von Fotografen aufgefordert, für Aufnahmen zu posieren. Die Sprengladungen hängen immer noch um den Hals, der Zündmechanismus baumelt an einer Schnur. Es sind keine Sprengstoffsachverständigen, die sie endlich von ihren lebensgefährlichen Fesseln befreien, sondern übereifrige Feuerwehrmänner und Polizisten.

Später, im Rettungsauto auf dem Weg ins Krankenhaus, in dem auch Tettenborns damalige Freundin und spätere Frau mitfährt, bricht ein Damm, der 13 Stunden lang so stabil gehalten hat. "Ich habe auf der ganzen Fahrt geheult, wie ein Schlosshund. Das hat einfach alles raus müssen", erinnert sich Tettenborn.

Am Tag nach dem Überfall – ein Samstag – fährt er wie andere Kollegen, die damals betroffen waren, wieder in die Bank zurück. Daheim hat ständig das Telefon geläutet. Viele Journalisten jagen eine gute Story und damit die Geiseln, deren Identität nicht geheim gehalten worden ist. In der Bankfiliale ist man zumindest kurz unter sich.

Später bekommt Tettenborn von der Geschäftsleitung fünf Tage Sonderurlaub und 5000 Schilling (360 Euro) Bonus als "Dank und Anerkennung".

Ein Trauma muss Tettenborn nicht bewältigen ("Mir kam entgegen, dass ich erst 20 Jahre alt war"), beschäftigt hat er sich mit den Vorgängen des 28. April 1978 aber schon noch länger. In einem Brief kritisiert er zwei Wochen nach dem Überfall die mitunter chaotische Vorgangsweise der Polizei, die das Leben der Geiseln leichtfertig auf das Spiel gesetzt habe. Der letzte Satz seines Schreibens lautet: "Das soll … ein Anstoß sein, verschiedene Dinge zu überdenken und es ein nächstes Mal vielleicht anders zu machen, denn ich glaube, man kann sich nicht immer auf das Glück verlassen."

"Krasse Fehlentscheidung"

Leo Maier, der damals als Polizeioberstleutnant in der Einsatzleitung aktiv war und als Leo Frank die Geiselnahme in einem Krimi verarbeitete, sprach später von einer "krassen Fehleinschätzung" der Sachlage. Als er vom damaligen Landeshauptmann Josef Ratzenböck für seinen Einsatz mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet wurde, hatte er ein schlechtes Gewissen. "Ich schloss die Augen und sah, wie Täter und Geiseln in die Luft fliegen."

Meinhard Buzas (li.) sichtet mit Heinz Tettenborn alte Spuren.

Bild: Schwarzl

„Jeder jagte die beste Geschichte“

Meinhard Buzas, ehemaliger Regional-Ressortleiter der OÖN, erinnert sich an das Geiseldrama in Linz.

OÖN: Damals wurden die Namen aller Geiseln veröffentlicht. Heute undenkbar ...

Buzas: Der Persönlichkeitsschutz war kein Thema. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, was heute los wäre. Da gäbe es schon vor der ersten offiziellen Stellungnahme zum Überfall etliche Videos und Bilder im Netz.

Haben sich die Journalisten damals ausgetauscht, oder war das ein harter Konkurrenzkampf?

Nein, Zusammenarbeit gab es keine. Jeder jagte die beste Geschichte.

Geiselnehmer unschädlich gemacht, alle Geiseln frei – ein Happy-End. War das damals auch Ihr Eindruck?

Alles war ziemlich chaotisch, und letztendlich war sehr viel Glück dabei. Wenn es nur eine tote Geisel gegeben hätte, wäre diese Geschichte sicher ganz anders bewertet worden.

Der Selbstmord als Schlusspunkt

Walter Walser, ein aus Vorarlberg stammender Berufsverbrecher, der zuvor Serieneinbrüche verübt und zwei Menschen ermordet hatte, überlebte die Schussverletzung nach dem Überfall auf die Sparkasse, er blieb allerdings gelähmt. Schon im September 1978 wurde er aus der Haft entlassen, da keine Fluchtgefahr bestand, und in das Pflegeheim in der Linzer Glimpfingerstraße überstellt. Grotesk: Walser bekam viel Fanpost, vor allem Frauen waren vom eiskalten Kriminellen und Polizisten-Hasser offenbar fasziniert. Nachdem ihn nach der Überstellung in das Pflegeheim seine damals 18-jährige Freundin verlassen hatte, schnitt sich Walser am 22. September um 3.40 Uhr in der Früh mit seiner noch beweglichen Hand mit einer Rasierklinge eine Arterie im Leistenbereich auf und verblutete.

Walser nach dem Schuss

Bild: OÖN

Heinz Tettenborn wurde am 19. September 1978 in der Sparkassen-Filiale Stelzhammerstraße als Kassier erneut Opfer eines bewaffneten Raubüberfalles. Nicht zuletzt aufgrund der rasch aufgenommenen Verfolgung konnte der Täter schnell gestellt werden. Kurz darauf wechselte Tettenborn von der Schalterhalle in eine interne Abteilung, in der er heute noch arbeitet.

Die Geiseln: Tettenborn (li.), Brait

Bild: OÖN

