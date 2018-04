Jetzt ist eine perfekte Pflanzzeit. Bild: (colourbox)

Im Garten: Das sollte man jetzt tun und lieber lassen!

Der Start in die Gartensaison verläuft bei vielen Gartenbesitzern sehr ambitioniert. Doch nicht alles, was man zu Frühlingsbeginn machen möchte, ist auch sinnvoll. Wir haben bei Gartenexperten Karl Großbötzl in Ort im Innkreis nachgefragt und ihn um Tipps gebeten, was man jetzt unbedingt tun und lassen sollte.

Von Roman Kloibhofer, 26. April 2018 - 17:04 Uhr