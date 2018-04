Eschensterben wegen einer Pilzkrankheit und Borkenkäferbefall bei Fichten: Dies erfordert Kahlschläge. Das Holz muss rasch aufgearbeitet werden. Die Waldbesitzer sind darauf angewiesen, dass die Sägewirtschaft so viel Rohstoff abnimmt. Bild: Weihbold Startseite Die Fichte kämpft ums Überleben Naturkatastrophen, Trockenheit und Schädlinge bedrohen Oberösterreichs Wälder. Es braucht einen Umbau des Forstes: weniger Fichten, mehr Laubbäume. Von Josef Lehner und Alexander Zens, 07. April 2018 - 00:05 Uhr

"Wir hatten 185 Jahre alte Fichten. Die haben noch jeden Sommer überstanden. Im Sommer 2015 war die Hitze aber so extrem, dass sie vertrocknet und eingegangen sind." Der Innviertler Forstwirt Anton Streif beschreibt, wie sich die Lebensbedingungen für die wichtigste Waldbaumart Oberösterreichs verschlechtert haben. Damit wankt das Ökosystem, weil fast zwei Drittel unserer Wälder aus diesen ertragsstarken Nadelbäumen bestehen.

Der Klimawandel setzt dem heimischen Forst zu. Die Fichte braucht Jahresniederschläge von mehr als 600 Millimetern, rund die Hälfte davon in der Vegetationszeit. Laut Klimaprognosen reduzieren sich aber vor allem die Sommerniederschläge massiv. Weniger Wasser bedeutet, dass sich der Baum weniger gegen Borkenkäfer zur Wehr setzen kann. Und dieser Schädling vermehrt sich derzeit massenhaft. "Aus einem Pärchen werden über drei Generationen rund 100.000 neue Käfer, die es alle auf schwache Bäume abgesehen haben", sagt Oberösterreichs Landesforstdirektorin Elfriede Moser. Zudem gedeihen die unter der Rinde fressenden Borkenkäfer umso besser, je wärmer es ist.

"Besonders in den Tieflagen sind neue Waldbaukonzepte erforderlich", sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker. Dominik Revertera, Obmann der Land- und Forstbetriebe, betont, dass die Fichte "unterhalb von 600 bis 700 Metern Seehöhe langfristig keine Überlebenschance hat". Die Experten sind sich einig, dass in den Tieflagen deutlich mehr Laubbäume wie Buche und Eiche aufgeforstet werden müssen. Auch andere Nadelbäume wie Douglasie, Kiefer, Lärche und Tanne sind Alternativen. In höheren Lagen ist ebenso eine bessere Durchmischung sinnvoll. Mischwälder sind jedenfalls viel widerstandsfähiger gegen den Klimawandel.

Baumstümpfe bei Puchenau

Bild: Weihbold

Die Fichte ist als Flachwurzler neben dem Käfer auch für Stürme anfällig. "Sie wird sich aus vielen Gebieten verabschieden", sagt auch Franz Kepplinger, der Landesobmann des Waldbauernverbandes. Unter 600 Metern Seehöhe könne die Fichte nur schwer bestehen. Das desaströse Bild, das der Wald derzeit in den tieferen Regionen Oberösterreichs bietet, wird durch das Eschentriebsterben, verursacht von einem Pilz, verstärkt. Auch hier sind große Kahlschläge und Aufforsten mit kräftigen Baumarten nötig. Es reicht nicht mehr, einzelne Bäume abzuholzen.

In Jahrhunderten denken

Reagieren die Waldbesitzer und die öffentliche Hand? Viele Betriebe würden schon daran arbeiten, sagt Waldbesitzer Revertera. Forstdirektorin Moser sieht eine Entwicklung in die richtige Richtung. Man berate und fördere gezielt. So bekommt man für Laubholz, Tanne oder Lärche mehr Förderung als für Fichten. Wer unter 600 Metern an einem durchschnittlichen Standort nicht mindestens 40 Prozent Laubholz und maximal 40 Prozent Fichte aufforstet, bekommt nichts. Dieses Förder-Regime geht auf die Jahre 1985 und 1995 zurück. Dennoch ist der Fichten-Anteil noch hoch: 63 Prozent bei der jüngsten Wald-Inventur (2007 bis 2009). Am Ende der eben begonnenen Inventur dürfte ein Wert unter 60 Prozent herauskommen. Angesichts aktueller Schadholz-Ereignisse hoffen Experten, dass sich der Wandel beschleunigt.

"Die Wälder, die wir heute pflanzen, müssen 100 Jahre wachsen können, werden von der nächsten Generation noch bewirtschaftet und von der übernächsten Generation erst geerntet. Wir müssen unsere forstfachlichen Überlegungen weit in die Zukunft richten", sagt Moser.

Wo es der Fichte gut geht und wo nicht:

3 Fragen an ... Dominik Revertera

Revertera ist Obmann der Land- und Forstbetriebe Oberösterreichs. Unter den 100 Mitgliedern sind viele große Waldbesitzer. Revertera ist aus Helfenberg und hat selbst 1100 Hektar.

Welche Bedeutung hat der Wald für die Gesellschaft?



Neben wichtigen Funktionen für die Luft und die regionale Wirtschaft ist der Wald ein Rückzugsort für die Bürger, um Ruhe zu finden, und Gesundheitsspender. Nun ist der Wald wegen Klimawandels und Schädlingsbefalls in Gefahr. Was ist zu tun?



Einerseits braucht es einen langfristigen Umbau der Wälder. Viele Betriebe arbeiten schon lange daran. Zweitens braucht es Waldhygiene, also schnelle Aufarbeitung von Schadholz. Zu hören ist, dass kleine Waldbesitzer monieren, dass die Großen nicht schnell genug aufarbeiten.



Das sehe ich überhaupt nicht, wir arbeiten eng zusammen. In beiden Bereichen gibt es den einen oder anderen, der sich zu wenig um den Wald kümmert.

Oft sind großflächige Kahlschläge nötig. Dann muss mit widerstandsfähigeren Baumarten aufgeforstet werden. Im Bild ein Mitarbeiter der Stadt Linz, der gestern, Freitag, im Haselgraben Holz aufgearbeitet hat.

Bild: Weihbold

Streitfall Waldwirtschaft oder Urwald?

Forstwirte sind gegen einen Glassturz über die Wälder.

"Der bewirtschaftete Wald ist der beste Klimaschutz", sagt Forstingenieur Anton Streif (49) aus Weilbach im Bezirk Ried. Der Luftschadstoff CO2 sei langfristig im Holz gebunden, wenn daraus zum Beispiel ein Haus gebaut werde: "Wir brauchen außerdem den Rohstoff Holz und dürfen den Wald nicht unter einen Glassturz stellen."

Streif bewirtschaftet mit seiner Bergholz GmbH zwei eigene Forstbetriebe sowie sieben Wälder von Kunden. Er erstellt für sie langfristige Bewirtschaftungskonzepte, die nachhaltig Ertrag garantieren. Wenn der nicht stimme, würde das massive Verluste für die Eigentümer und deren Nachkommen sowie für die Volkswirtschaft bedeuten. Holzexporte seien neben dem Tourismus zweitwichtigster Devisenbringer Österreichs.

Mischwald aus Nadelhölzern

Deshalb ist Streif dagegen, dass Laubholz wegen der Schadensdebatten so stark gefördert wird. "Wer jetzt ein Hektar Laubholz aufforstet, verliert auf 100 Jahre zwei Drittel seines Erlöses", sagt der Innviertler: "Die Leute, die Laubholz vorschreiben, müssen ja nicht vom Wald leben, unsere Familien aber schon." Er plädiert für den Nadelmischwald, der zu je einem Viertel aus Tanne, Lärche, Douglasie und Fichte besteht. "Damit streuen wir das Risiko", sagt Streif. In diesen Wald sollten zehn Prozent Laubbäume eingebaut werden, je nach Standort Buche, Eiche oder Ahorn.

Die Eschentriebe sterben.

Bild: LWK OÖ

Grundvoraussetzung für gesunde Bestände sei, dass die Naturverjüngung der Bäume ermöglicht wird: Samen müssen zu Boden fallen, keimen und aufwachsen können. Daher sei es wichtig, gut zu durchforsten und die Wildbestände anzupassen; Tannentriebe seien die Lieblingsspeise von Rehen. Die Tanne sei jetzt der Trumpf der Forstwirte. Als Tiefwurzler überstehe sie Trockenperioden.

Naturverjüngung kostet außer der Pflege der Bestände nichts. Die Aufforstung mit Forstpflanzen kostet 6000 Euro pro Hektar. Deshalb sei der gute Forstwirt für eine nachhaltige Bewirtschaftung.

Gesunder Wald ist der beste Klimaschutz

Franz Kepplinger

Bild: Schwarzl

„Der Wald muss ordentlich bewirtschaftet werden. Das ist der beste Klimaschutz. Wir unterstützen daher alle Forstbesitzer in ihrem Wald. Uns ist keiner zu klein und keiner zu groß“, sagt Franz Kepplinger aus St. Martin im Mühlkreis, der Obmann des Bäuerlichen Waldbesitzerverbandes Oberösterreich. Dieser hat rund 29.000 Mitglieder und hilft von der Waldpflege bis zur Vermarktung des Holzes. Die meisten sind Bauern, aber auch sogenannte weichende Erben und Investoren. Im Schnitt besitzen sie sechs bis sieben Hektar. (Schwarzl)

Prinzip Nachhaltigkeit kommt aus dem Forst

Oberösterreichs Landesforstdirektorin Elfriede Moser

Bild: OÖN

Der Begriff Nachhaltigkeit wird heute oft strapaziert. Oberösterreichs Landesforstdirektorin Elfriede Moser betont, dass dieses Prinzip aus dem Forst kommt. „Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann in Sachsen, hat 1713 erstmals formuliert, immer nur so viel Holz zu schlagen, wie mit planmäßiger Aufforstung, Säen und Pflanzen nachwachsen kann.“ Darauf beruhe auch unser Forstgesetz. Moser ist Chefin der Forstbehörde, der Aufsicht, Beratung und Förderung obliegt. „Und das funktioniert auch“, sagt sie.

Naturverjüngung ist wie eine Sturmversicherung

Forstwirt Anton Streif

Bild: Streif

Die Forstwirte sind wie ihre Wälder unter Stress. „Hektarweise müssen Eschen geräumt werden. Der Käfer frisst ein Loch in die Fichtenbestände, und da fährt dann der Sturm hinein, und riesige Kahlflächen entstehen“, sagt Forstwirt Anton Streif. Die Gegenstrategie: nachhaltige Waldwirtschaft. Es müsse den Bäumen ermöglicht werden, sich über Samen und Triebe selbst zu verjüngen. Es entstehen kräftige Bäume, die Schädlingen und Trockenheit widerstehen. „Naturverjüngung ist die Sturmschadenversicherung für den Wald.“

Kraftfeld: Forstwirte, Jäger und Säger

Durch den Wald ziehen sich einige Frontlinien. Die Waldbesitzer, die Jäger und die Sägewirtschaft sind trotz Gegensätzen aufeinander angewiesen.

Für Forstwirte ist es ein Graus, wenn ein Sturmtief angekündigt wird. Selbst wenn die eigenen Wälder verschont bleiben, führt jeder Windbruch zu einem Überangebot auf dem Holzmarkt und zu fallenden Preisen. Das Schadholz muss rasch aufgearbeitet werden, weil sich sonst die Borkenkäfer vermehren und die Verluste potenzieren.

Zuletzt kam es im Sommer 2017 zu einem Überangebot. Die Waldbesitzer warfen den Betreibern der Sägewerke vor, sie würden ihre Notlage ausnützen und nur noch zu Tiefpreisen Rohstoff abnehmen. Die Vertreter der Holzwirtschaft beklagen zwar den hohen Schadholzanfall, sehen jedoch keinen Grund zur Panik: „Es herrscht ja eine hervorragende Baukonjunktur.“

Nach Stürmen müssen die gefällten Bäume rasch beseitigt werden, um ein Ausbreiten von Schädlingen zu verhindern. Der Kobernaußerwald zwischen Inn- und Hausruckviertel gehört den Bundesforsten.

Bild: Litzlbauer

Groß oder klein: Wer ist schuld?

Auch innerhalb der Forstgilde gibt es Konflikte: Wer wirtschaftlich vom Holzgeschäft abhängt und professionell arbeitet, sieht sich von den vielen kleinen Waldbesitzern bedroht, die Schadholz nicht rasch aufarbeiten; der Borkenkäfer könne sich ausbreiten. Die Gegenseite sagt, die Großen seien schuld an großflächigem Befall, weil sie wegen geringer Erlöse säumig blieben. „Wir unterstützen alle Forstbesitzer, uns ist keiner zu klein und keiner zu groß“, sagt Franz Kepplinger vom Bäuerlichen Waldbesitzerverband. Dieser vermittelt Fachpersonal für die Waldpflege und übernimmt auch die Holzvermarktung.

Verschärft hat sich aufgrund der Schäden der uralte Konflikt zwischen Forstwirten und Jägerschaft. Überhöhte Wildbestände, die die Grünröcke wegen ihrer Trophäensucht hegen würden, bedrohten die Naturverjüngung, sagen Kritiker. Jungbäume könnten nicht aufkommen, weil sie von den Rehen verbissen würden. Die Behörden verlangen höhere Abschusszahlen. Das sei ein regionales Problem, sagt Kepplinger. Und: „Wir müssen die Jäger noch mehr motivieren.“

