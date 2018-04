Im Gebirge hat der Winter noch lange nicht aufgegeben. Bis Mai ist Skitourenzeit. Bild: Egger Startseite Kein Ende in Sicht Wenn die Täler grünen und der Frühling die Wärme zurückbringt, haben Skitourengeher keinen Lenz. Die Hochsaison beginnt. Sechs Tipps, wo man noch lange auf Touren kommt. Von Gabriel Egger, 07. April 2018 - 00:04 Uhr

Rumplerrunde/Dachstein

Höhenmeter: 1480 oder 2700

Länge: 28 oder 35 km

Schwierigkeit: mittel/schwer

Alleine am Gipfel des Dachsteins stehen und in Ruhe die Weitsicht über das ganze Bundesland genießen. Schöne Vorstellung, aber: Vergessen Sie es. Zu beliebt ist die Rumplerrunde, die am Fuße des Königs vorbeiführt. Im Frühjahr tut sich für ausdauernde Skitourengeher aber eine Chance auf: Die Seilbahn auf den Krippenstein hat ihren Betrieb am 2. April eingestellt. Nur an den Wochenenden gibt es – bis auf Widerruf – trotz Revision Fahrten für Frühaufsteher (7.30 Uhr).

An Wochentagen ist der Dachstein also wieder der Berg mit den alten Tugenden: Ruhe, Einsamkeit, Erholung. Der Nachteil sind die 2700 Höhenmeter, die man von der Talstation der Seilbahn zu seinem Gipfel zurücklegen muss. Wer es gemütlicher will, steigt in die Gondel ein, die den Gipfelaspiranten auf den Krippenstein bringt. Die erste Abfahrt bis zur Station Gjaidalm ist kurz. Dort wird angefellt und man steigt hinauf zur ehemaligen Kaserne am Oberfeld. Hier beginnt die meist gespurte Tour, die vorbei am Niederen und Hohen Rumpler in die Weite des Plateaus nach Süden führt. Es ist ein stetiges Auf und Ab durch welliges Gelände.

Auch ohne Sessel- und Schlepplift, die einen für gewöhnlich nach oben bringen, findet man im späten Frühjahr den Weg zum Hunerkogel: Er ist mit Stangen markiert. Hier beginnt der mit Ratraks gespurte Winterweg, der unter dem Dirndl Richtung Seethalerhütte führt. Will man auf den Gipfel, beginnen die Hauptschwierigkeiten bei der Randkluft des Dachsteins, wo sich der Gletscher aufsteilt. Über den Randkluftklettersteig, der je nach den Verhältnissen sehr fordernd sein kann, erreicht man den höchsten Punkt. Die Abfahrt erfolgt über die Hänge des Hallstätter Gletschers, gefolgt von einem Gegenanstieg zur Simonyhütte und weiter zur Gjaidalm. Über die unpräparierten Skipisten gelangt man zurück nach Obertraun.

Großer Priel

Höhenmeter: 1850

Länge: 18 km

Schwierigkeit: mittel

Wer seine Ski liebt, der trägt sie. Hinauf zum Prielschutzhaus zum Beispiel, wo im Frühjahr die Skitour auf den höchsten Berg des Toten Gebirges beginnt. Dort steht man seit 23. März nicht mehr vor verschlossenen Türen. Hüttenwirt Michael Heinrich bewirtschaftet das Schutzhaus in seiner ersten Saison noch bis 13. Mai. Erst dann ist wirklich Winterende.

Am Gipfel des Großen Priel

Wer die 800 Höhenmeter von Hinterstoder per pedes zurückgelegt hat, darf in die Bindung steigen und sich mit Blick auf die Spitzmauer Richtung Kühkar bewegen. Die erste Entscheidung muss man bereits 120 Höhenmeter später treffen: flach durch die Klinserschlucht, oder steil hinauf zur Brotfallscharte? Beide Varianten sind lohnend, der Weg durch die Klinserschlucht landschaftlich schöner. Kürzer ist der Aufstieg über die Steilstufe, die man zu Fuß bewerkstelligen muss (mehr als 40 Grad). Über den breiten Grat, der stark überwechtet sein kann, erreicht man das knallrote Gipfelkreuz in 2515 Meter Seehöhe. Die Abfahrt erfolgt entweder über den Aufstiegsweg oder über die schönen Südwesthänge zur Klinserscharte. Ausdauernde Geher können auch zum Fleischbanksattel abfahren und mit dem Schermberg eine Fleißaufgabe lösen.

Gosaukamm/Strichkogel

Höhenmeter: 1100

Länge: 9 km

Schwierigkeit: schwer

Lange haben sie ein Schattendasein geführt, die schmalen Rinnen des Gosaukamms. Kein Wunder, wenn König Dachstein selbst in unmittelbarer Nähe die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wer am Vorderen Gosausee aber einen Seitenblick riskiert, sieht die absoluten Frühjahrsklassiker, die teilweise noch bis Anfang Juni Freude in die Gesichter hartgesottener Skitourengeher zaubern. Gaißriese, Nördliche und Östliche Strichkogelrinne sind keine Touren für Einsteiger.

Der Weg durch den Wald zur Scharwandhütte, bei der die Tour beginnt, schon. Bereits die erste Querung in das Weitschartenkar ist aber Endstation für Gelegenheitsgeher. Im Kar hält man sich rechts und steigt durch die immer steiler werdende östliche Strichkogelrinne in die Kleine Weitscharte hinauf. Die Rinne weist eine Neigung von rund 40 Grad auf und wird nur im oberen Teil etwas schmäler. Der höchste Punkt des Strichkogels ist im Frühjahr meist über Schrofen und Latschen zu erreichen, im Idealfall können die Ski bis zum Gipfel mitgenommen werden. Die Abfahrt erfolgt über den Aufstiegsweg. Bei guten Verhältnissen ist eine direkte Einfahrt (50 Grad) möglich. Beliebt ist der kurze Gegenanstieg in die Scharlingscharte und die anschließende Abfahrt durch die Scharlingrinne.

Scheiblingstein

Höhenmeter: 1200

Länge: 13 km

Schwierigkeit: mittel

Ein Grenzberg mit unbegrenzten Möglichkeiten: Zwischen der Steiermark und Oberösterreich erhebt sich der 2197 Meter hohe Gipfel des Scheiblingsteins. Von der Bosruckhütte (1036 m) in Spital am Pyhrn ist er auch im Frühjahr noch ein Garant für gute Schneeverhältnisse. Bis zum Rohrauerhaus (1308 m) kann es aber trotzdem sein, dass die Ski zuerst auf den Rucksack kommen, bevor sie bis zum Pyhrgasgatterl im Schnee guten Dienst erweisen. Über eine Forststraße geht es leicht bergauf in ein Kar unter der Südflanke des Großen Pyhrgas.

Anstieg über die Lange Gasse

Langen Querungen folgt die Lange Gasse. Sie ist bei guten Verhältnissen oft der Grund für laute „Juchitzer“ der Skitourengeher. In weitem Bogen erreicht man den Nordgrat des Berges und über ihn den Gipfel. Die Abfahrt erfolgt über den Aufstiegsweg – Gegenanstieg inklusive.

Windhagerkar/Lagelsberg

Höhenmeter: 1100/1250

Länge: 10/12,5 km

Schwierigkeit: mittel/schwer

Die Sonne ist rar im Windhagerkar. Zum Glück nur im Hochwinter. Im Frühjahr weicht der Schatten im Norden des Warschenecks dem warmen Licht. Auch das Glöckelkar und das Loigistal sind dann gut besucht. Die Skitour ins Windhagerkar beginnt beim kleinen Parkplatz Walchegg (920 m) bei Roßleithen und führt zunächst sanft über eine Forststraße aufwärts. Diese verlässt man bald wieder nach links und steigt durch Wald auf einem steileren Weg höher, bis man zum ersten Mal die mächtigen Felswände über dem Windhagerkar erblickt. Bei einer Forststraßenkreuzung braucht man sich nicht zu entscheiden – man geht geradeaus weiter und erreicht den tief verschneiten Windhagersee. Winterliche Idylle mitten im Frühling! Der weitere Aufstieg ins hintere Windhagerkar erfolgt durch einen lichtdurchfluteten Lärchenwald, wird bald steiler und endet auf 1840 Meter Seehöhe. Im Winter geht es hier nicht mehr weiter. Im Frühjahr können versierte Geher aber den steilen Anstieg zum Lagelsberg beginnen. Er führt nach rechts durch eine felsbegrenzte Steilrinne und muss mit den Skiern am Rucksack bewerkstelligt werden. Wegen Wechten und Schneebrettgefahr sind optimale Bedingungen Voraussetzung für diesen Schlussanstieg. Die Abfahrt erfolgt über den Anstiegsweg und kann durch die nordseitige Lage auch im Mai noch großen Spaß machen.

Großes Tragl

Höhenmeter: 1000

Länge: 10 km

Schwierigkeit: leicht

Obwohl der Name vielleicht anderes vermuten lässt: Ski tragen muss man beim Großen Tragl noch lange nicht. Das ist dem Ausgangspunkt geschuldet. Die Tauplitzalm liegt auf 1600 Meter Seehöhe und verspricht – vor allem in diesem Winter – langes Skivergnügen. Die Tour ist auch für Einsteiger machbar, die erst im Frühjahr auf den Geschmack gekommen sind. Sie beginnt angenehm – mit einer Abfahrt zu den Steirerseehütten, wo die Felle auf die Ski geklebt werden. Hier beginnt der Anstieg, der über gestuftes Gelände hinauf Richtung Norden führt. Man folgt den Stangenmarkierungen, die in respektvollen Abständen zu den steilen Felswänden den Weg anzeigen. Diesen Weg sollte man auch nicht verlassen: das Karstplateau ist durchzogen mit riesigen Dolinen.

Ehe man in die unendlichen Weiten des Toten Gebirges eintaucht, führt der Weg in einem Linksbogen über den Traglhals auf den Gipfelrücken. Die Abfahrt kann über den Aufstiegsweg erfolgen – muss aber nicht. Denn bei gutem Wetter ist der Weg über den Geisterwald zur Ödernalm eine mehr als lohnende Alternative. Einziger Wermutstropfen: der Gegenanstieg zurück zur Tauplitzalm. Wer noch nicht genug hat, kann von den Steirerseehütten über Schwarzensee und Leisthütte auch noch den Roßkogel in Angriff nehmen.

Früher Start

Sonne, Firn und stabile Verhältnisse: Das Frühjahr ist für Tourengeher erst der Beginn des Skivergnügens im Gebirge. Mit einem zeitigen Start wird dieses Vergnügen ungetrübt bleiben.

Die Mittagssonne genießt man lieber auf der Hüttenterrasse als auf dem Gipfel. Nicht nur, weil dann der Firn bei der Abfahrt noch nicht zu Sulzschnee wird, sondern auch weil die Lawinengefahr im Tagesverlauf steigt.

Wichtig für die Einschätzung ist die Exposition des Hanges, den man befahren möchte. Süd- und Osthänge firnen wesentlich früher auf. Bei einem Westhang, den die Sonne später erreicht, kann man sich auch etwas länger Zeit lassen. Bis 13.30 Uhr soll man das Tal aber wieder erreicht haben.

