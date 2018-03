So soll das neue Stadion aussehen: Zwischen A1, B1 und der Westbahn: Das Tagerfeld in Pichling stellte sich als bester Standort heraus. Bild: Kernkompetenzen & amago Startseite Darüber sprach Oberösterreich in dieser Woche Ein neues Stadion für den LASK und kein Frühling in Sicht: Das waren in den vergangenen Tagen die meistgelesenen Artikel auf nachrichten.at. Von nachrichten.at, 17. März 2018 - 16:46 Uhr

Die Top 5 der meistgelesenen Artikel auf nachrichten.at:

Platz 5: Die brutalen Methoden der Glücksspielmafia

Nach der behördlichen Schließung eines Wettlokales in Schwanenstadt setzt eine albanische Gruppierung Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck massiv unter Druck. Wie die OÖN am Montag berichteten, kam es zu lautstarken Kundgebungen unmittelbar vor den Häusern der BH-Mitarbeiter. Die Gruppe soll nicht nur im illegalen Glücksspiel aktiv sein – auch illegale Prostitution und Drogenhandel wird den Männern vorgeworfen.

Platz vier: OÖN-Wetterbericht: Der Winter kehrt zurück

Vertrösten mussten wir am Montag all jene Leser, die sich nach den angenehm warmen Temperaturen am vergangenen Wochenende schon auf den Frühling freuten. Denn der Winter mag sich noch nicht verabschieden und schickt dieser Tage letzte Grüße. "Es kann gut sein, dass es im ganzen Land erneut weiß wird", musste ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms im OÖN-Gespräch alle Sonnenanbeter enttäuschen.

Platz drei: Linzer Polizei sucht Zeugen

Im Linzer Stadtteil Ebelsberg soll es Mittwochabend zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen sein. Eine 18-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag online berichteten, suchen die Ermittler nach jenem Zeugen, der der jungen Frau zu Hilfe kam.

Platz zwei: Junggesellinnen-Abschied endete in Katastrophe

Flugzeugunglück im Süden des Iran: Ein türkisches Privatflugzeug mit elf Menschen an Bord ist am Sonntag abgestürzt (zum Bericht). Bei den Passagieren handelte es sich um eine türkische Unternehmertochter und ihre Freundinnen, die in Dubai Junggesellinnenabschied gefeiert haben.

Platz eins: Neuer Stadion-Standort erhitzt die Gemüter

Ein OÖN-Exklusivbericht ließ am Mittwoch die Wogen hochgehen: Demnach soll das neue LASK-Stadion auf Linzer Stadtgebiet, beim Pichlinger See im sogenannten "Tagerfeld", entstehen. Die Pläne, die LASK-Präsident Siegmund Gruber tags darauf auch offiziell bestätigte, wurden im nachrichten.at-Forum und auf der OÖN-Facebookseite heiß diskutiert: Hunderte - großteils kritische - Postings gingen zu diesem Thema ein.

Neues LASK-Stadion: So stimmten die User ab:



Die besten Bilder der Woche:

Vergangenen Sonntag fand in Gmunden der traditionelle "Liebstattsonntag" statt. Fotograf Wolfgang Spitzbart hielt die schönsten Momente mit der Kamera fest.

Und: Die zukünftige Prinzessin Meghan Markle absolvierte ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit Elizabeth II. an einem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey teil:

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.