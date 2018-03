Wahrzeichen für Land und Stadt Bild: Diözese Startseite Warum ein Wahrzeichen des ganzen Landes dringend Hilfe braucht LINZ. Das Land Oberösterreich, die Stadt Linz und die OÖNachrichten unterstützen die Spendenaktion "Pro Mariendom". Von René Laglstorfer, 17. März 2018 - 00:04 Uhr

Er galt zu seiner Zeit als das größte Bauprojekt Europas: Fast ein ganzes Menschenleben lang, 62 Jahre, wurde an der flächenmäßig größten Kirche Österreichs – dem Linzer Mariendom – gebaut.

Nun, mehr als 90 Jahre nach der Einweihung des letzten großen Sakralbaus in Österreich, stehen wegen zahlreicher Witterungsschäden umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Diese werden in Etappen bis 2030 durchgeführt und etwa 13 Millionen Euro verschlingen.

Prominente Schirmherren

In einem ersten Schritt wird die 135 Meter hohe und bröckelnde Turmspitze saniert. Ab einer Höhe von 65 Metern müssen sämtliche Fugen, alle Steinteile und Figurenelemente des Doms ausgebessert werden. Anfang 2019 wird der Turm eingerüstet. Damit verändert sich auch das Linzer Stadtbild für längere Zeit.

Bei größeren Schäden werden die bis zu 250 Kilogramm schweren Steinelemente abgebaut. Renovierungsbedürftig sind auch eine Reihe von Altären, die Gruft und die Weihnachtskrippe sowie ein Großteil der 70 Fenster im Dom, von denen die Hälfte noch durch Granatsplitter aus dem Zweiten Weltkrieg beschädigt ist.

Tausende Menschen bauten am Linzer Mariendom mit

"Die Grundsteinlegung des Linzer Mariendoms vor 156 Jahren wurde nicht wie sonst üblich von Herrschern, sondern vom Volk initiiert. Wie schon damals sind wir auch jetzt wieder auf Spendengelder angewiesen", sagt der Linzer Bischof Manfred Scheuer. Um möglichst viele Spenden zu sammeln, wurde die Initiative "Pro Mariendom" unter Führung von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer gegründet. Er ruft dazu auf, mit dem Dom "ein Stück Oberösterreich" zu retten: "Der Linzer Mariendom ist ein Wahrzeichen und wichtiger Teil der Landesidentität von Oberösterreich", sagt Pühringer. Ziel seiner Initiative "Pro Mariendom" ist es, die langfristige Erhaltung des Linzer Doms als großes kulturelles Erbe für künftige Generationen zu sichern. Neben dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz helfen auch die OÖNachrichten mit, die Spendenaktion für die oberösterreichische Landeskirche mit einem eigenen Themenschwerpunkt und Hintergrund-Berichten ins Scheinwerferlicht zu rücken.

Die Glockenweihe 1902 war ein Fest

Die Schirmherrschaft für die Aktion "Pro Mariendom" haben Bischof Scheuer, Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger übernommen. "Der Zahn der Zeit macht eine aufwendige Sanierung nötig. Um dieses Wahrzeichen der Landeshauptstadt und der Oberösterreicher zu erhalten, braucht es die Anstrengung vieler", sagt Stelzer. Für den Linzer Bürgermeister ist der Mariendom aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken: "Daher ist es für mich selbstverständlich, für den Erhalt des Doms für künftige Generationen einzutreten."

Botschafter und Patenschaften

Den Löwenanteil der Sanierungskosten wird die Diözese Linz und die öffentliche Hand übernehmen. Darüber hinaus sind jedoch zahlreiche weitere Spenden für die Finanzierung nötig.

Insbesondere seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 ist der Linzer Mariendom nicht nur der religiöse Mittelpunkt Oberösterreichs, sondern auch ein kultureller und touristischer Anziehungspunkt. Das Bewusstsein für den Erhalt dieses einzigartigen Kulturguts soll durch zahlreiche Benefizveranstaltungen, Steinpatenschaften und durch prominente Dombotschafter geweckt werden.

Spenden für Linzer Dom

Wer für die Sanierung des Linzer Mariendoms spenden und den Betrag steuerlich absetzen möchte, kann direkt an das Bundesdenkmalamt (AT07 0100 0000 0503 1050) überweisen. In die vier Zeilen des Verwendungszwecks einfach den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, den Aktionscode 34 (um die Spende richtig zuzuordnen) und die Adresse eintragen.

Die Baugeschichte des Linzer Mariendoms (1862–1924)

Wie bei einer Tunnelbohrung wurde auch der Linzer Mariendom von zwei Seiten erbaut. Diese Taktik stellte sicher, dass während der 62 Jahre langen Errichtung von den Ursprungsplänen des deutschen Architekten Vincenz Statz nicht abgewichen werden konnte.

Gruft und Votivkapelle (1862–1869): Die Fundamente des Doms werden gelegt, die Erde für den Unterbau der Kirche ausgehoben sowie die Gruft und die Votivkapelle erbaut, für die Anton Bruckner die berühmte e-Moll-Messe komponierte.

Der Baufortschritt im Jahr 1883

Altarraum (1870–1885): Die Sakristeien, der Altarraum und der Weiterbau bis zum Querschiff werden realisiert. Mit einer provisorischen Wand vergrößert sich der Kirchen- und Feierraum.

Turm (1886–1902): Beim Blick auf die Baustelle stehen sich zwei voneinander getrennte Gebäudeteile gegenüber. 1902 werden sieben Glocken geweiht und am fertigen Turm aufgezogen.

Querschiff und Langhaus (1902–1924): Die Votivkapelle und der Altarraum werden mit dem Turm durch ein Querschiff und Langhaus verbunden.

Der noch unverbundene Dom 1910

