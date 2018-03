200.000 Oberösterreicher sind „offline“. Der Großteil davon ist älter als 65 Jahre. Bild: OÖN Startseite Abseits der digitalen Revolution 200.000 Oberösterreicher, der Großteil ist älter als 65 Jahre, sind "Offliner". Für sie wird es immer schwieriger, ihre Alltagsgeschäfte zu erledigen. Von Roland Vielhaber, 17. März 2018 - 00:05 Uhr

"In meinem Alter muss ich beim Internet nicht mehr mitmachen." Vielleicht haben Sie diesen Satz schon einmal von ihrem Opa gehört. Oder von ihrer Oma. Ganz sicher hat aber jeder von uns jemanden in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, der "offline" ist.

Weil der Betroffene nicht will. Weil er nicht kann. Weil er nicht muss oder weil die technischen Voraussetzungen an ihrem Wohnort fehlen. Für all jene, die abseits der digitalen Revolution stehen, wird es immer schwieriger, ihre Alltagsgeschäfte erledigen zu können, da Behörden, Banken oder Betriebe sich längst auf die weite große Internetwelt fokussieren.Hauptbetroffen sind die älteren Bürger unter uns. So gibt es laut dem Linzer Meinungsforschungsinstitut Spectra in Oberösterreich nicht weniger als rund 160.000 Menschen über 65 Jahren, die nicht mit World Wide Web, in Kontakt kommen.

200.000 haben kein Smartphone

Trotzdem dreht sich in unserer Welt vieles nur um die Onliner. Um die junge Generation (bis 30 Jahre), in der fast jeder das Internet nutzt. Selten bis gar nichts hört man aber von den "Offlinern". Und die sind, so die Analyse von Spectra-Geschäftsführer Peter Brückmüller, "in erster Linie Teil der Ruhestands-Generation".

Die Zahlen belegen es schwarz auf weiß. 260.000 der Oberösterreicher sind älter als 65 Jahre. Nur 20 Prozent davon haben ein Smartphone. Oder anders ausgedrückt: 80 Prozent dieser Altersgruppe haben keinen mobilen Internetzugang, weil sie vielleicht lieber ihrem alten Handy vertrauen und so selbst der Versuchung widerstehen, auf WhatsApp Bilder vom Enkerl betrachten zu können.

Zwei Drittel aller oberösterreichischen Pensionisten haben auch in den eigenen vier Wänden keinen Zugang zum WWW, sprich verzichten auf Computer-Anschlüsse.

Die Bankgeschäfte

Das digitale Leben bei den Über-65-Jährigen ist also weitgehend nicht existent. So gehen acht von zehn Pensionisten nach wie vor zu einer Bankfiliale, wenn es um Überweisungen geht. Die Tendenz zum Online-Banking sinkt übrigens schon ab 50 Jahren merkbar.

Zum Vergleich: Vier von zehn jüngeren Oberösterreichern erledigen längst ihre Bankgeschäfte per Smartphone, Tablett oder am PC. Hier sieht Spectra einen klaren Handlungsbedarf für die Bankenlandschaft: "Es wird interessant, wie sich die Banken digital weiterentwickeln, ohne einen beachtlichen Teil der Kunden in einer ausgedünnten analogen Filial-Wüste zurückzulassen."

Nachteile gibt es für die Offliner auch in viel anderen Bereichen. Ein paar Beispiele: Durch Online-Services wie Produkt- und Preisvergleiche mehrere hundert Euro jährlich sparen. Nicht zu vergessen, dass Papierrechnungen weniger werden und Formulare oft leichter im Internet zu finden sind. Und wer mit der Bahn fahren will, muss oft ohne gedruckte Fahrpläne auskommen. Die gibt es ja im Internet.

In der Arztpraxis: „Es geht verdammt gut ohne Computer“

Wer die Arztpraxis von Andreas Stöss in Höhnhart betritt, sucht vergeblich einen Computer. Die Namen der Patienten und deren Krankenakte sind nach wie vor fein säuberlich auf Karteikärtchen festgehalten, die in diversen Kästen sortiert sind. „Ich habe eine ganz normale Kartei. Und wenn ich etwas vervielfältigen muss, habe ich einen Kopierer. Der funktioniert Gott sei Dank, wenn auch nicht immer“, sagt Stöss mit einem Augenzwinkern. Und: „Wie man sieht, brauche ich kein Internet, wir schaffen das auch so. Ich komme also verdammt gut ohne Computer zurecht“, sagt der 64-jährige Mediziner, der aus Ostdeutschland stammt und freiberuflich seine Praxis im Innviertel führt: „Wir haben das mit dem Computer auch nicht in der Schule gelernt, dafür aber Kopfrechnen. Das können heute nicht mehr viele“, sagt er und fügt hinzu: „In meinem Alter muss man kein Computerfreak mehr sein.“

Der Höhnharter Mediziner Andreas Stöss (64)

Bild: privat

Den Umgang mit Smartphone und dergleichen beobachtet der Arzt generell skeptisch: „Ich genieße noch meinen Urlaub.“ Viele junge Eltern würden gar nicht mehr merken, was vor ihren Augen passiert und abläuft, zu sehr würden diese auf den diversen sozialen Kanälen surfen und sich davon ablenken lassen.

Warum sich Stöss in der Vergangenheit nicht mit dem Thema Internet beschäftigt hat? „Ich hatte einfach keine Lust dazu. Ich muss ja arbeiten und werde dies auch tun, bis mir der Herrgott die Augen schließt.“

Und trotzdem steht der Arzt nun vor dem Schritt ins große weite World Wide Web. „Ich habe einen Laptop geschenkt bekommen. Zweieinhalb Wochen ist das nun her. Das Ding sieht richtig gut aus. Wollen wir schauen, ob ich das schaffe.“ Ob er denn keine Scheu habe, den Computer zu bedienen? „Ich brauche einfach nur Zeit. Und Scheu kenn ich nicht. Ich kämpfe jeden Tag als Freiberufler.“

Was seine Helferinnen in der Praxis sagen, dass es keine Computer gibt? „Das ist kein Problem für uns, wir kennen es nur so.“ (viel)

Selbstversuch einer OÖN-Redakteurin - Weg mit der Wischerei: Handy-Fasten im Test

Kein Internet am Handy, leben wie in der Steinzeit, oder wie hieß das damals, als die Handys noch schwer wie Ziegel waren? Nach einigen Wochen, in denen ich dieses Experiment gewagt habe, haben sich nicht nur die Minuten, die ich das Handy in der Hand und doch nicht im Griff hatte, minimiert, es haben sich auch die Erkenntnisse vervielfacht.

Erstens: Internet am Handy kann sehr nützlich sein. Im Stau ist es durchaus hilfreich zu sehen, welche Route weniger Verkehr führt. Die diensthabende Apotheke in der Nacht einfach zu ergoogeln, kann das Leben wirklich um vieles erleichtern.

Julia Evers (Mitte) schaltete zwei Monate lang ab.

Bild: bar

Zweite Erkenntnis: Diese dringenden Fälle, in denen man das Internet jetzt und in der Sekunde braucht, sind viel seltener, als man vermuten würde. Tagelang fehlte mir – nichts. Weil es nicht notwendig ist, in der Sekunde herauszufinden, wie der Dollar gerade steht, im Moment zu erfahren, wie die Schauspielerin heißt, auf die siebente WhatsApp-Nachricht mit lachenden Emojis zu antworten.

Dritte Erkenntnis: Offline sein ist wie Wellness für den Geist. Weil die Aufgeregtheit aus dem nachrichtlichen Geschehen herausgefiltert ist und sich die Welt trotz aller Hiobsbotschaften weiterdreht. Weil man als Einzige, die auf einem Bahnsteig nicht aufs Handy starrt, Zeit hat, das Spannende in der analogen Welt zu entdecken. Wie unglaublich doof das aussieht, wenn alle am Bahnsteig aufs Handy starren, zum Beispiel.

Vierte Erkenntnis: Internet am Handy ist das kleinere Problem, was geistige Ablenkung, dauerndes Hingreifen und Zeit-Verplemperei betrifft. Die wahren Übeltäter sind unter dem Begriff Social Media zusammenzufassen. Auch wenn man „nur kurz“ reinschaut, „nur kurz“ durchscrollt – die Minuten verrinnen unwiederbringlich, der Erkenntnisgewinn hält sich jedes Mal in Grenzen, und im wahrscheinlichsten Fall fühlt man sich nachher sogar schlechter als vorher.

Die allerwichtigste Erkenntnis zum Schluss: Offline sein ist ein Experiment, das sich auszahlt. Ausprobieren, ausschalten, abschalten! (jule)

Sie lebt und arbeitet mitten im Funkloch

Sie hat sich weder bewusst noch gewollt dazu entschieden, offline zu sein, „aber 80 Zentimeter dicke Mauern sind stärker als das Internet“, sagt Daniela Pühringer. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie seit neun Jahren in einem Bauernhaus in Neumarkt im Mühlkreis. Auch die Lage des Hauses, neben einem Hügel, trägt nicht zu einer besseren Verbindung bei. Die Situation der Nachbarn sei auch nicht rosiger: „Die haben zwar etwas besseren Empfang, aber auch keinen guten“, sagt Pühringer.

Sie hatte mittlerweile genug Zeit, sich an die langsamen Ladezeiten und den teils nicht existenten Handyempfang zu gewöhnen. Dass sie in einem Funkloch wohnt und arbeitet, fällt ihr aber vor allem bei alltäglichen Dingen auf. „Für das Online-Banking musste ich mir einen TAN-Generator bestellen, weil die SMS nicht zugestellt werden“, sagt Pühringer. Aber auch, dass Uploads nach zwei Stunden wegen Zeitüberschreitung abgebrochen werden, ärgert sie. „Das macht einem bewusst, wie abhängig wir eigentlich von der Online-Welt sind“, sagt Pühringer. Der Ärger über solche Dinge verfliege in der Regel aber rasch, denn: Die erzwungene Trennung vom Netz hat auch Vorteile.

Daniela Pühringer legt das Handy oft weg.

Bild: Manuela Kalupar

Sie habe viel schneller die Möglichkeit zum Abschalten und lasse auch bei der Gartenarbeit das Handy im Haus, so Pühringer. Und wenn abends das Internet langsamer wird, klappt sie den Laptop eben zu und macht Feierabend. „Internet haben wir nur im Wohnzimmer und Flur, da entsteht gar kein Automatismus. Wir gehen ohne Handy ins Bett“, sagt die Vorsitzende des Kulturvereins Raml Wirt.

Dass es hin und wieder zu absurden Momenten kommt, ist für Daniela Pühringer nichts Außergewöhnliches. Bei Bauarbeiten auf der S10 wurde die Telefonleitung des Festnetzes gekappt. Daraufhin fuhr sie so lange mit dem Auto herum, bis sie einen Handy-Empfang fand, um den Kundenservice anzurufen. „Darüber kann man am Ende nur lachen“, sagt Pühringer. Flächendeckendes Internet am Land fände sie aber schön. Es müsse auch kein Glasfaserkabel sein, sagt sie. (sc)

„Ich lasse mich nicht vereinnahmen“

Die Entwicklungen der Technik nutzen, aber sich nicht davon vereinnahmen lassen. So sieht Georg Clam-Martinic sein Ziel, über weite Strecken des Tages „offline“ zu sein. „Das heißt aber nicht, dass ich nicht auf Facebook bin, da war ich schon sehr früh dabei. Allerdings nutze ich dieses soziale Netzwerk nur für kurze Zeit am Tag und zwar meist in der Früh. Das handhabe ich übrigens schon seit Jahren so“, sagt der 61-Jährige. Schließlich will er das Internet nicht zu einer Sucht werden lassen.

Georg Clam-Martinic

Bild: Weihbold

Dass ihm dieses der „Netzsucht“ entkommen leichter fällt als anderen, erklärt Clam so: „Der Empfang bei mir zuhause ist einfach sehr schlecht. Handy ja, aber mehr auch nicht.“ Vielleicht, so siniert er weiter, liege es aber einfach auch daran, dass seine Generation leichter ohne diese sozialen Netzwerke das Auslangen findet.

Clam ist übrigens nicht nur übers Handy erreichbar. Seine Mails beantworter er allerdings nicht zuhause sondern vom Büro aus – das aber nicht regelmäßig. „Pro Tag ist dafür nur ein kurzer Zeitraum eingeplant.“ Nicht dem schlechten Empfang geschuldet ist übrigens eine andere Verweigerung des Kulturvermittlers. „Ich habe schon vor zehn Jahren den Fernseher hinausgeworfen.“ Was allerdings nicht heißt, dass er TV kategorisch ablehnt. „Hin und wieder sehe ich schon fern, einen guten Film oder eine Dokumentation – aber das eben nicht bei mir, sondern bei Freunden.“

Clam schätzt in seiner Freizeit vor allem die Ruhe in seinen vier Wänden und liebt es, in Büchern zu schmökern. Seine Bibliothek umfasst bereits an die 10.000 Bände. Nach getanem Tagewerk freut sich der 61-Jährige aber zuerst auf die OÖNachrichten. Um sich nach der Tageslektüre in eines seiner Bücher zu vertiefen. „Das ist so etwas Schönes, einfach etwas Sinnliches“, kommt der „Graf“ ins Schwärmen. Und fiebert zugleich schon den wichtigsten Monaten des Jahres entgegen. Von Juni bis August braucht sich Clam die Weltstars nicht via TV nach Hause holen. Dann gastieren sie live auf der Bühne unterhalb der Burg Clam. (eku)

Nicht überall ist schnelles Internet selbstverständlich

Offline zu sein, fällt vielen Menschen heutzutage immer schwerer. Manche sind es aber unfreiwillig – weil die Region um ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz unzureichend mit Internet versorgt ist. In Oberösterreich unterscheidet sich die Versorgung mit Breitband von Gebiet zu Gebiet stark (siehe Grafik). Während das Glasfasernetz im Zentralraum und in größeren Städten bereits gut ausgebaut ist, hadern viele ländliche Gemeinden mit keinem oder schwachem Empfang.

Volker Dobringer vom Breitbandbüro Oberösterreich hat dafür folgende Erklärung: „Wir haben eine sehr zersiedelte Struktur.“ Deshalb sei es schwierig, jedes Gebiet mit derselben Breitbandgeschwindigkeit auszustatten. Dobringer kennt Fälle, „bei denen Schüler in Pettenbach am Nachmittag nicht einmal ihre Englisch-Hausübung herunterladen können, weil die Versorgung so schlecht ist“.

Wie lässt sich das ändern? Dobringer appelliert an Gemeinden, selbst aktiv zu werden, wenn sie noch keine Glasfaserversorgung haben. Die meisten würden sich mit Kupferleitungen oder Handymasten zufrieden geben. Bei Letzteren lauere aber die Gefahr, dass sich viele Nutzer dieselbe Bandbreite teilen – was zu einer geringeren Versorgungsleistung führt. Bei Glasfasern gebe es dieses Problem nicht.

20 Millionen Euro pro Jahr

Beim Glasfaserausbau gibt es aber zwei Punkte, die viele Gemeinden stutzig machen. Einerseits sind dies die Kosten, andererseits ist es die Dauer. Dobringer bestätigt, dass sich ein Ausbau wegen der Genehmigungen oft über zwei oder drei Jahre ziehe. Je früher eine Gemeinde sich des Themas annehme, desto besser. Seit heuer besteht für Gemeinden zudem die Möglichkeit, sich an die vom Land neu geschaffene Förderungsgesellschaft Fiberservice OÖ zu wenden. Pro Jahr liegen 20 Millionen Euro für den Glasfaserausbau bereit.

Der Experte geht davon aus, dass die Anforderungen an das Netz steigen werden. „Heute reden wir über 200 bis 300 Mbit/Sekunde, in fünf Jahren brauchen wir wohl schon 1000 Mbit/Sekunde.“ (rom)

Wer ist im Internet und wer nicht?

Viel wird von der jungen Generation gesprochen, die fast zu 100 Prozent im Internet vertreten ist. Doch im Hype um die Digitalisierung wird gerne auf die „Offliner“ vergessen – und die sind in erster Linie in der Ruhestands-Generation zu finden. So gibt es laut Meinungsforschungsinstitut Spectra in Oberösterreich 200.000 Menschen, die nicht im Netz sind.

