Großer Kremlpalast, einst Hauptresidenz des Zaren, heute Dienstgebäude von Russlands Präsidenten Bild: OÖN Startseite Die Festung Kreml Der Kreml ist nicht nur Amtssitz des morgen gewählten russischen Präsidenten, seit Jahrhunderten bildet er den historischen Mittelpunkt Moskaus. Eines war der Kreml aber immer – eine Festung. Von Roswitha Fitzinger, 17. März 2018 - 02:10 Uhr

Nichts ist über Moskau als der Kreml, und über dem Kreml ist nichts als der Himmel", besagt ein altes russischen Sprichwort, und besser könnte man wohl seine Bedeutung nicht ausdrücken. Jahrhundertelang war der Kreml das geistige und weltliche Zentrum des Landes. Er war Zarensitz, Herz der russisch-orthodoxen Kirche, Residenz der Romanow-Dynastie, Schaltzentrale des Weltkommunismus. Und auch wenn der alte und wohl auch neue Präsident Russlands, Wladimir Putin, es vorzieht, auf einem Landsitz 25 Kilometer außerhalb von Moskau zu wohnen und dort auch die meiste Zeit zu verbringen, ist der Kreml unumstößlich sein Amtssitz, und mehr noch: Der Name gilt als Synonym für die gesamte russische Führung.

Die Geburtsstunde des Kremls ist eng mit dem Namen Jurij Dolgorukij und der Entstehung Moskaus verbunden. Der Großfürst gilt als Gründer Moskaus (1147). Er soll wenige Jahre später auf einer Anhöhe auch eine hölzerne Festung errichten haben lassen. Obwohl diese noch nicht den Namen Kreml trug, wird 1156 als Entstehungsjahr geführt.

Andreas-Saal (Thronsaal der russischen Zaren)

Bild: BBC

Der hölzerne Kreml: Der erste Vorläufer des Kremls bestand ebenfalls aus Holz. Großfürst Iwan I. "Kalita" veranlasste 1339, dass anstelle der veralteten und desolaten Festung ein neuer Kreml mit einem hölzernen Großfürstenpalast und einer massiven, aus Eichenholz bestehenden, 1670 Meter langen Mauer errichtet wurde. Auch das erste russische Kirchenoberhaupt ließ sich hier eine Residenz bauen und markierte damit den Anfang des Kremls als Machtzentrum der russisch-orthodoxen Kirche.

Der weißsteinerne Kreml: Der nächste Moskauer Herrscher beschloss zum Schutz vor Bränden, den neuen Kreml aus weißem Kalkstein zu bauen, was ihm den bis heute verwendeten Beinamen "die weiße Stadt" einbrachte. In seiner Ausdehnung entsprach der befestigte Stadtkern mit Ausnahme des nördlichen Zipfels bereits dem heutigen Gelände.

Kreml nimmt Gestalt an: Über ein Jahrhundert lang bestand der weiße steinerne Kreml, bevor Ende des 15. Jahrhunderts Großfürst Iwan III. die Befestigungsanlagen abermals komplett neu errichten ließ und den bis dahin umfassendsten Um- und Ausbau einleitete. Nach dem Fall Konstantinopels 1453 sollte hier ein "drittes Rom" entstehen. Iwan III. ließ aus Italien Steinmetze und Architekten kommen, Paläste und Kirchen sowie die Backsteinmauer samt den Wehrtürmen wurden errichtet.

Verlust des Status als Zarenresidenz: Das beginnende 18. Jahrhundert war von zwei markanten Ereignissen geprägt: Zar Peter I. "der Große" ließ die Hauptstadt ins neu gegründete St. Petersburg verlegen, Moskau verlor an Bedeutung. Weiters wurde die Festung durch einen der schwersten Brände in der Historie erneut zerstört, der einen Schub an Bauaktivitäten auslöste (Arsenalgebäude, Senatspalast und Vorgängerbau des heutigen Großen Kremlpalastes).

Die Weltpolitik versammelt im prunkvollen AlexanderSaal

Bild: EPA

Amtssitz und Touristenattraktion: Das Ende des russischen Zarenreichs und die Oktoberrevolution 1918 gingen auch am Kreml nicht spurlos vorüber, der nun wieder Sitz der Staatsmacht war. Als hochgesicherte Residenz wurden 1927 die Tore für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Auch sämtliche Geistliche wurden vertrieben, Klöster zugesperrt. Im Zweiten Weltkrieg gegen Luftangriffe gut gesichert, blieb der Kreml von Schäden weitgehend verschont. Es war Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow, der die Besucherordnung wieder lockerte. Von 1955 an durfte das Ensemble innerhalb der Mauern wieder von der Öffentlichkeit betreten werden.

Die Kremluhr auf dem Spasski-Turm wiegt 25 Tonnen.

Bild: OÖN

Mit der Öffnung des Staates während der Perestroika stieg auch die Bedeutung des Kremls als wichtigste Sehenswürdigkeit des Landes, die 1990 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin auf dem unter Schutz gestellten Gelände 2013 einen Hubschrauber-Landeplatz bauen ließ, rief bei Denkmalschützern großes Unverständnis hervor. Sie befürchteten eine Beschädigung der Sakralbauten.

Eine Festung ist der Kreml auch heute noch: Über dem Kreml herrscht Drohnenverbot. Die Mauer ist mit Kameras und Sensoren gespickt und wird von Geheimdienst-Mitarbeitern bewacht. Der Kreml-Garnison sollen 500 Geheimdienst-Mitarbeiter angehören.

Wachablöse beim Grabmal des unbekannten Soldaten im Alexander-Garten

Bild: Reuters

Der dreieckige Befestigungskomplex

39 Fußballfelder oder 27,5 Hektar misst das Kreml-Areal, das sich auf dem 25 Meter hohen Borowizki-Hügel am linken Ufer der Moskwa befindet.

2235 Meter lang ist die durchgehende Kremlmauer, die den Komplex umgibt, und zu der 20 Türme gehören. Die Mauer ist bis zu sechs Meter dick und bis zu 19 Meter hoch.

700 Räume und 20.000 Quadratmeter umfasst der Gebäudekomplex des Großen Kremlpalasts, die offizielle Empfangsresidenz des Präsidenten

Das Wort „Kreml“ geht auf das 14. Jahrhundert zurück und bezeichnet die innere Befestigungsanlage einer russischen Stadt.

