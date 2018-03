August Eigruber, Adolf Hitler und Arthur Seyß-Inquart auf dem Balkon des Rathauses auf dem Linzer Hauptplatz Bild: ÖNB Startseite 12. & 13. März 1938: Der "Anschluss" wird Gesetz Am 12. März trifft Adolf Hitler umjubelt in Linz ein. Tags darauf macht er den "Anschluss" amtlich. Von Markus Staudinger, 12. März 2018 - 00:05 Uhr

12. März 1938: Schulfrei: Bis inklusive Mittwoch, 16. März, bekommen alle Mittel-, Haupt- und Volksschüler in Österreich frei +++ Unfall: Ein Lastwagen mit 44 Linzer SA-Männern an Bord kippt in den Morgenstunden des 12. März auf der Fahrt durch Linz in der Nähe des Volksgartens um. Zwei SA-Männer werden schwer, zehn weitere leicht verletzt.

Blumen für die Soldaten, Blumen für Hitler – und 60.000 bis 80.000 Menschen, die schon seit dem Nachmittag auf dem Linzer Hauptplatz der Ankunft des Naziführers harren.

So begeistert ist der Empfang, den Adolf Hitler am Samstag, dem 12. März 1938, auf seiner Fahrt von Braunau über Ried und Wels nach Linz erlebt, dass ihn das spontan seine Pläne für Österreich ändern lässt, meinen viele Historiker. Statt der ursprünglich geplanten Personalunion beider Staaten sollte Österreich nun sofort ans "Deutsche Reich" angeschlossen werden.

Es ist einiges improvisiert an diesem Märzwochenende 1938. Auch der Einmarsch der deutschen Truppen ist kein Musterbeispiel militärischer Organisation. Es spielt keine Rolle: Behinderungen ergeben sich höchstens aufgrund der jubelnden Massen entlang der Straßen.

Der tückische Linksverkehr

Allenfalls die österreichische Straßenverkehrsordnung bereitet den deutschen Truppen Schwierigkeiten: Anders als in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern gilt in Österreich 1938 Linksverkehr. Das löst einige Unfälle bei den an Rechtsverkehr gewöhnten Deutschen aus.

In Linz wird bereits gegen 16 Uhr der Hauptplatz wegen Überfüllung gesperrt. Um 17 Uhr treffen aus Wien SS-Chef Heinrich Himmler, Österreichs Kurzzeit-NS-Kanzler Arthur Seyß-Inquart und der neue Justizminister Franz Hueber, ein gebürtiger Grünburger, ein.

Die Massen warten auf Hitler. Hueber, Seyß-Inquart und Himmler halten derweil auf dem Linzer Rathausbalkon Reden.



Im Hotel Weinzinger an der Donaulände – an seiner Stelle steht heute das Generali-Hochhaus – werden die Zimmer für Hitler und seine Entourage freigemacht. Das einzige Telefon im Hotel wird für Hitler reserviert. Um 20 Uhr begrüßt Seyß-Inquart Hitler auf dem Balkon des Linzer Rathauses. Die Vorsehung habe ihn auserwählt, "meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben", ruft Hitler vom Balkon. Wann das sein wird, lässt er noch offen: "Ich weiß nicht, an welchem Tag ihr gerufen werdet. Ich hoffe, es ist kein ferner."

Noch am selben Abend bestellt Hitler den deutschen Staatssekretär Wilhelm Stuckart nach Linz. Er soll das Gesetz für den Anschluss Österreichs entwerfen. Dass ausländische Zeitungen bereits vom "Anschluss" Österreichs an Deutschland schreiben, habe Hitler in seinem Vorhaben bestärkt, diesen sofort zu vollziehen, hält der britische Historiker Ian Kershaw in seiner Hitler-Biografie fest.

Am Sonntag, 13. März, hat Hitler eine kleine Gruppe oberösterreichischer Nationalsozialisten – darunter Gauleiter August Eigruber und Franz Langoth – zum Mittagessen ins Weinzinger geladen. Um 15 Uhr verkündet er ihnen das "Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich". Um 17 Uhr beschließt auf österreichischer Seite die Regierung Seyß-Inquart in Wien dieses Gesetz. Damit enden auch Seyß-Inquarts zwei Tage als Kanzler.

