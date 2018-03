Der Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 war von Hitler im Jahr zuvor intern angekündigt worden. Bild: OÖN Startseite Der Abend vor dem Anschluss Als deutsche Truppen am 12. März um 5.30 Uhr die Grenze überschritten, hatten Oberösterreichs Nazis schon alle wichtigen Institutionen in Linz besetzt. Drei Zeitzeugen erinnern sich an die Zeit damals in Linz. Von Markus Staudinger, Roland Vielhaber, René Laglstorfer, Peter Pohn, 10. März 2018 - 00:05 Uhr

Österreichs Nationalsozialisten waren bestens vorbereitet. "Die entscheidende Sitzung, bei der die Vorgehensweise in den Bundesländern akkordiert wurde, fand am 10. März im Hotel Regina in Wien statt", schreibt Historiker Walter Schuster, Leiter des Archivs der Stadt Linz, im Sammelband "Nationalsozialismus in Linz".

Noch in der Nacht kehrt August Eigruber, NSDAP-Gauleiter in Oberösterreich, nach Linz zurück. Am Vormittag des 11. März, es ist ein Freitag, versammelt er seine Kreisleiter im Gasthaus Hönes – einem beliebten Nazi-Treffpunkt in Linz-Kleinmünchen – und eröffnet ihnen, dass Hitler sich entschlossen habe, in Österreich "reinen Tisch zu machen".

Schon am Nachmittag des 11. März kommt es in Linz zu Ansammlungen von Nationalsozialisten. In Wien beugt sich Bundeskanzler Kurt Schuschnigg dem deutschen Druck. Er sagt die für 13. März geplante Volksabstimmung ab. Nach weiteren Verhandlungen ist Schuschnigg klar: Er wird auch zurücktreten müssen. Um 19.47 Uhr hält er eine Rede im Rundfunk. "So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch: Gott schütze Österreich."

"Ein hellbeleuchtetes Bild Hitlers"

In Linz lässt August Eigruber seine Männer und Frauen aufmarschieren. Historiker Thomas Dostal beschreibt im Sammelband "Nationalsozialismus in Linz" ein großes Defilee über die Landstraße Richtung Hauptplatz. "Am völlig überfüllten Hauptplatz versahen SA und SS Ordnerdienst". Eigruber und der spätere Linzer Bürgermeister Sepp Wolkerstorfer halten Ansprachen. "Als Höhepunkt der Veranstaltung wurde der entfesselten Masse ein hellbeleuchtetes Bild Hitlers gezeigt." Um 22 Uhr wird die Kundgebung aufgelöst.

Da ist die Machtergreifung in Oberösterreich schon im Gange. Die SS übernimmt die Polizeidirektion in der Mozartstraße. Mit dabei ist der Rechtsanwalt Josef Plakolm. Er wird wenige Tage später zum Polizeipräsidenten in Linz ernannt. Auch die Sicherheitsdirektion und das Landesgendarmeriekommando werden besetzt.

Im Landhaus muss Landeshauptmann Heinrich Gleißner seinen Schreibtisch für Gauleiter August Eigruber räumen. NSDAP-Kreisleiter Sepp Wolkerstorfer nimmt das Linzer Rathaus in Beschlag. Er löst Ständestaat-Bürgermeister Wilhelm Bock ab. Gleißner und Bock werden wenige Tage später in "Schutzhaft" genommen und ins Konzentrationslager Dachau gebracht.

"Schnell, reibungslos, ohne Blut"

Die Nationalsozialisten bemächtigen sich auch des Linzer Rundfunksenders auf dem Freinberg. Um 2 Uhr früh verkündet am 12. März Rechtsanwalt Anton Fellner – er wird später Gaupresseamtsleiter -– im Rundfunk den erfolgreichen Abschluss der Machtübernahme in Linz. "Schnell, reibungslos und ohne Blutvergießen unter begeisterter Zustimmung der Bevölkerung" sei das erfolgt, berichtet das deutsche Konsulat in Linz.

Um 5.30 Uhr überschreiten deutsche Truppen bei Passau und Schärding ohne Gegenwehr die Grenze, der Anschluss ist damit vollzogen. Adolf Hitler wird um 15.50 Uhr bei Braunau die Grenze passieren. Er hält kurz vor der Gaststätte "Pommer" – seinem Geburtshaus – und fährt dann über Ried, Grieskirchen und Wels nach Linz. Als er gegen 20 Uhr in Linz ankommt, warten dort bereits 60.000 Menschen auf ihn.

Drei Zeitzeugen erinnern sich

„Ich war begeistert, voller Erwartung und leichtgläubig“

Erich Pühringer stand wie tausend andere Linzer entlang der Unionstraße, um den deutschen Soldaten zuzujubeln.

Erich Pühringer beschäftigt sich mit vielen Dingen. Mit der Bahn, bei der der 89-jährige Linzer Zeit seines Lebens arbeitete und bei der er es bis zum Ober-Revidenten brachte. Physik ist ein Thema, das ihn fasziniert. Auch die Vergangenheit lässt den verheirateten Pensionisten nicht los.

Der Linzer Erich Pühringer (89) schloss sich früh dem „Deutschen Jungvolk“ an.

Und so beschreibt Pühringer den OÖN, wie er den Tag es Anschlusses erlebte. "Man muss die Dinge aus der Zeit heraus verstehen und beurteilen", schickt der verheiratete Pensionist voraus. Und so erzählt der Zeitzeuge den Anschluss aus seiner Sicht:

"Ich habe als neunjähriger Schüler den 12. März emotional miterlebt. Eine Mehrheit der Österreicher wünschte und begrüßte den Anschluss. Ich erinnere mich, als die ersten Militärautos mit den deutschen Soldaten in der Linzer Vorstadt Untergaumberg eintrafen. Die Menschen riefen ,Heil, Heil’ und warfen Blumen und winkten den Soldaten zu. Tausende Linzer und ich standen entlang der Unionstraße, keiner stand im abseits. Gleichzeitig flogen große zweimotorige Flugzeuge über uns, Flugblätter mit Sprüchen wie ,Gemeinsamen Blut gehört in ein gemeinsames Reich‘ und dergleichen wurden abgeworfen. Das alles war für mich sehr aufregend", sagt Pühringer. Und: "Alle waren überzeugt, dass nun alles besser wird und die Not ein Ende hat. Heute wissen wir, dass das alles eine Katastrophe war." Pühringer gibt auch zu, dass der "Anschluss für mich ein großartiges aufregendes Ereignis war".

Erich Pühringer in jungen Jahren

Schon nach wenigen Tagen trat er dem "Deutschen Jungvolk" bei: "Ich war begeistert, leichtgläubig und voller Erwartung. Heute wissen wir alle, dass das eine Katastrophe war."

Seiner Familie sei es zum Zeitpunkt des Anschlusses keineswegs schlecht gegangen: "Schon mein Vater war Eisenbahn-Beamter, und meine Mutter hatte auch Arbeit. Wenn ich zur Schule gegangen bin, hat sie mir zehn Groschen mitgegeben. Dafür konnte ich mir eine Wurstsemmel kaufen." Doch Pühringer erzählt auch: "Viele von uns haben keine Vorstellung mehr davon, wie arm die Leute damals waren. Viele Kinder haben Hunger gehabt."

Das Trommelfeuer

Dann kam der Krieg. "Es war schrecklich, unvorstellbar schrecklich." Pühringer begann eine Lehre bei der Bahn, musste dann aber einrücken. Der Linzer kann sich noch genau an den 11. November 1944 erinnern, als er als Jugendlicher in Ebelsberg seine militärische Ausbildung absolvieren musste. "Plötzlich gab es einen Fliegeralarm, wir mussten uns in einem Durchlasskanal der Autobahn-Trasse verstecken." Das Trommelfeuer wollten nicht aufhören: "Wir hatten panische Angst, hatten das Gefühl, der Luftdruck zerreißt uns das Trommelfell."

Heute sagt Pühringer, dass er sich als Europäer fühle: "Wir leben seit 72 Jahren in Frieden. Das sollten wir schätzen, dafür bin ich dankbar."

„Wir sind wie arme Verwandte behandelt worden“

Josef Ratzenböck war acht Jahre alt, als deutsche Truppen am 12. März durch seinen Heimatort Neukirchen/Walde kamen

Den Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 erlebte der spätere Landeshauptmann Josef Ratzenböck in seiner Heimatgemeinde Neukirchen/Walde. „Wir sind am Rand der Straße gestanden und haben zugeschaut. Die Panzer haben die Schotterstraßen ruiniert. Im März 1938 war ich acht Jahre alt. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, dass es Krieg geben werde, gut, dass der Pepi noch so klein ist.“

Altlandeshauptmann Ratzenböck (88, re.) kann sich heute noch an Schuschniggs Abschiedsrede erinnern.

1944 musste Ratzenböck dennoch einrücken. Er ist zum Volkssturm der Deutschen Wehrmacht gekommen, wo er auch das Kriegsende erlebte. Doch zurück zum Einmarsch der deutschen Truppen. „Wir Buben begleiteten die Soldaten“, erzählt Ratzenböck, „trugen ihre Gewehre und bekamen dafür einige Pfennige. Eine fremde Währung zu besitzen war für uns sensationell. Nach dem Anschluss musste dann die gesamte Bevölkerung ihre Schillinge in Mark umtauschen. Für einen Schilling gab es allerdings nur 67 Pfennige.“

Die deutschen Truppen stellten ihre Panzer auf dem Grund der Familie Ratzenböck hinter dem Marktplatz ab. In Feldküchen kochten die Soldaten Eintopf für die Bevölkerung. „Es hat jeder gesagt, ganz gut, aber geschmeckt hat es uns nicht. Wir sind wie arme Verwandte behandelt worden.“ Die Familie Ratzenböck ist christlich-sozial eingestellt. Der Anschluss an NS-Deutschland wird daher strikt abgelehnt.

In kleiner Runde hörte Josef Ratzenböck die Abschiedsrede von Österreichs letztem Bundeskanzler vor dem Anschluss, Kurt Schuschnigg. „Ich habe die letzte Rede des Doktor Schuschnigg bei unserem Nachbarn, Baumeister Fischer, gehört.“ Damals gab es in Neukirchen am Walde lediglich zwei oder drei Radios, erinnert sich Ratzenböck. Schuschniggs Abschiedsrede hat sich tief in Ratzenböcks Gedächtnis eingegraben: „Der Bundeskanzler hat gesagt, wir weichen der Gewalt, Gott schütze Österreich. Das habe ich mir deshalb sehr gemerkt, weil alle, die zuhörten, geweint haben. Ich habe meinen Vater weder vorher noch nachher weinen gesehen.“

Josef Ratzenböck als junger Bursch.

Einer stimmte gegen den Anschluss

Nach dem Anschluss folgte am 10. April 1938 die Volksabstimmung. „Es gab zwar Wahlkabinen, aber da traute sich kaum jemand hinein. Auch meine Eltern haben vor all den Leuten für den Anschluss votiert. Der Großteil dachte damals, durch eine Stimme gegen den Anschluss, im Konzentrationslager zu landen.“ Lediglich der Großvater von Ratzenböcks späterer Frau Anneliese, Bierbrauer Rudolf Wurm, stimmte offen gegen den Anschluss. Ihm passierte nichts. „Unter Umständen waren sie sogar froh, dass es ein paar Menschen gewesen sind, die dagegen aufgetreten sind, damit kein 100-prozentiges Ergebnis herauskommt. Dennoch waren es fast 100 Prozent.“

„Zwei jüdische Mitschülerinnen waren plötzlich weg“

Beatrix Eypeltauer erlebte als Tochter des Sozialdemokraten Ernst Koref den „Anschluss“ an Hitler-Deutschland in Linz

„Am 12. März 1938 habe ich vom Erker unserer Wohnung in der Schillerstraße aus gesehen, wie zahlreiche Menschen mit Hakenkreuz-Fahnen johlend und singend von der Landstraße zum Hauptplatz marschierten“, sagt Beatrix Eypeltauer. Wenige Stunden zuvor hatten deutsche Truppen die österreichische Grenze überschritten und damit auch das Leben der damals achtjährigen Beatrix, Tochter des ersten Linzer Nachkriegs-Bürgermeisters Ernst Koref, auf den Kopf gestellt.

Ex-Staatssekretärin Eypeltauer (88): „Mein Vater war deprimiert, draußen herrschte Begeisterung“

„Mein Vater war deprimiert, aber draußen auf den Straßen herrschte eine riesige Begeisterung“, erzählt Eypeltauer. „Es waren nicht wenige, die sich gefreut haben.“ Adolf Hitler sprach am selben Tag vom Balkon des Linzer Rathauses zu den feiernden Massen am überfüllten Hauptplatz. Einen Tag später, am 13. März 1938, unterzeichnete der NS-Diktator im früheren Hotel Weinzinger an der Linzer Donaulände – auf der Höhe des heutigen Adalbert-Stifter-Platzes – das Gesetz zum „Anschluss Österreichs“ an Nazi-Deutschland.

„Aus meiner Klasse verschwunden“

„Von einem Tag auf den anderen waren meine zwei jüdischen Mitschülerinnen Hesky und Schwarz aus meiner Klasse in der Goetheschule verschwunden. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Ich hoffe, ihre Familien sind rechtzeitig ausgewandert“, sagt Eypeltauer. Allein in den ersten sechs Wochen nach dem Anschluss wurden in Österreich rund 70.000 Menschen, darunter Politiker, Intellektuelle und Juden, vom NS-Regime inhaftiert. „Mein Vater ist der Verhaftungswelle entkommen, weil er bereits seit 1934 nicht mehr politisch aktiv sein durfte. Die Christlich-Sozialen wurden alle eingesperrt.“

Zur Welt gekommen war die spätere Staatssekretärin 1929. Vater Ernst Koref war damals sozialdemokratischer Gemeinderat in Linz, ein Jahr später wurde er Abgeordneter zum Nationalrat – bis zur so genannten Selbstausschaltung des Parlaments im Jahr 1933. In Februar 1934 lösten Waffendurchsuchungen im Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten, dem Hotel Schiff, den österreichischen Bürgerkrieg aus. Koref war in diesen Tagen in Innsbruck. Gleich nach seiner Rückkehr nach Linz wurde er als politischer Gefangener einige Monate in Untersuchungshaft genommen.

Beatrix Eypeltauer als junges Mädchen

Trotz seiner Abwesenheit bei den Schießereien in Linz wurde Koref mit einem Aufenthaltsverbot belegt und aus Oberösterreich verbannt. Die kleine Familie übersiedelte zum jüngeren Bruder von Koref, der im Wolfsbach (Bezirk Amstetten) als Gemeindearzt arbeitete. Nach einiger Zeit im „Exil“ ließ es Koref darauf ankommen und kehrte ohne Erlaubnis nach Oberösterreich zurück – „passiert ist nichts“, sagt Tochter Eypeltauer.

Die letzten Stunden Österreichs

11. März, 0.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Wien, 9.00 Uhr: Minister Edmund Glaise-Horstenau kehrt von seinem Berlin-Aufenthalt nach Wien zurück. Der NS-Vertrauensmann in Österreichs Regierung hat ein Ultimatum Hitlers an Kanzler Kurt Schuschnigg im Gepäck.

Minister Edmund Glaise-Horstenau kehrt von seinem Berlin-Aufenthalt nach Wien zurück. Der NS-Vertrauensmann in Österreichs Regierung hat ein Ultimatum Hitlers an Kanzler Kurt Schuschnigg im Gepäck. Wien, 10.00 Uhr: Die Minister Arthur Seyß-Inquart und Edmund Glaise-Horstenau überreichen Schuschnigg Hitlers Forderung. Er soll bis 12 Uhr die geplante Volksabstimmung absetzen.

Die Minister Arthur Seyß-Inquart und Edmund Glaise-Horstenau überreichen Schuschnigg Hitlers Forderung. Er soll bis 12 Uhr die geplante Volksabstimmung absetzen. Berlin, 13.00 Uhr; Wien 13.00 Uhr: Adolf Hitler unterzeichnet die Weisung für den Einmarsch. Zur gleichen Zeit überbringt in Wien Seyß-Inquart das nächste Ultimatum. Darin wird Schuschniggs Rücktritt bis 17.30 Uhr gefordert.

Adolf Hitler unterzeichnet die Weisung für den Einmarsch. Zur gleichen Zeit überbringt in Wien Seyß-Inquart das nächste Ultimatum. Darin wird Schuschniggs Rücktritt bis 17.30 Uhr gefordert. Wien, 14.00 Uhr: Schuschnigg erklärt sich zunächst nur bereit, die Volksabstimmung abzusagen.

11. März, 14.01 Uhr bis 23.59 Uhr

Wien, 15.40 Uhr: Schuschnigg reicht bei Bundespräsident Wilhelm Miklas nun doch seinen Rücktritt ein. Miklas akzeptiert, weigert sich aber den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Kanzler zu ernennen.

Schuschnigg reicht bei Bundespräsident Wilhelm Miklas nun doch seinen Rücktritt ein. Miklas akzeptiert, weigert sich aber den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Kanzler zu ernennen. Linz, 18.00 Uhr: Die Absage der Volksabstimmung wird im Rundfunk bekannt gegeben. Immer mehr Nationalsozialisten strömen auf die Straßen.

Die Absage der Volksabstimmung wird im Rundfunk bekannt gegeben. Immer mehr Nationalsozialisten strömen auf die Straßen. Wien, 19.47 Uhr: Schuschnigg gibt in einer Rundfunk-Rede seinen Rücktritt bekannt. In allen Städten marschieren Nationalsozialisten auf – und beginnen die Machtübernahme.

Schuschnigg gibt in einer Rundfunk-Rede seinen Rücktritt bekannt. In allen Städten marschieren Nationalsozialisten auf – und beginnen die Machtübernahme. Berlin, 20.45 Uhr: Hitler gibt den Befehl, bei Tagesanbruch in Österreich einzumarschieren.

Hitler gibt den Befehl, bei Tagesanbruch in Österreich einzumarschieren. Wien, 23.30 Uhr: Miklas ernennt Seyß-Inquart zum neuen Kanzler Österreichs.

12. März, 00.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wien, 5.00 Uhr: SS-Führer Heinrich Himmler und fünfzig seiner engsten Mitarbeiter landen auf dem Flugfeld Aspern bei Wien. Sie sollen die erste Verhaftungswelle leiten und die österreichische Polizei säubern.

SS-Führer Heinrich Himmler und fünfzig seiner engsten Mitarbeiter landen auf dem Flugfeld Aspern bei Wien. Sie sollen die erste Verhaftungswelle leiten und die österreichische Polizei säubern. Passau, Schärding, 05.30 Uhr: Deutsche Truppen überschreiten die österreichische Grenze bei Passau und Schärding, wenig später folgt eine Panzerdivision. Der Einmarsch wird als improvisiert und chaotisch beschrieben. Es spielt keine Rolle: Denn die Deutschen stoßen auf keinen militärischen Widerstand.

Deutsche Truppen überschreiten die österreichische Grenze bei Passau und Schärding, wenig später folgt eine Panzerdivision. Der Einmarsch wird als improvisiert und chaotisch beschrieben. Es spielt keine Rolle: Denn die Deutschen stoßen auf keinen militärischen Widerstand. Linz, 12.00 Uhr: Die deutschen Truppen erreichen die Landeshauptstadt. „Auf die Panzerwagen regnete es Blumen“, berichten Tageszeitungen. Die neu angelobte, nationalsozialistische Regierung unter Kanzler Arthur Seyß-Inquart (sie wird nur noch bis 13. März im Amt sein) reist von Wien nach Linz, um hier Adolf Hitler zu empfangen.

12. März, 12.01 Uhr bis 23.59 Uhr

Braunau, 15.50 Uhr: Adolf Hitler überquert bei Simbach den Inn und trifft in Braunau ein. Nach einem kurzen Besuch seines Geburtshauses setzt Hitler die Fahrt Richtung Ried im Innkreis fort

Adolf Hitler überquert bei Simbach den Inn und trifft in Braunau ein. Nach einem kurzen Besuch seines Geburtshauses setzt Hitler die Fahrt Richtung Ried im Innkreis fort Ried, 17.25 Uhr: Im offenen Wagen stehend lässt sich Hitler durch Ried im Innkreis fahren. Die NS-Frauenschaft „überschüttet ihn mit Blumen“, heißt es in den Zeitungen.

Im offenen Wagen stehend lässt sich Hitler durch Ried im Innkreis fahren. Die NS-Frauenschaft „überschüttet ihn mit Blumen“, heißt es in den Zeitungen. Wels, 18.50 Uhr: Stundenlang schon säumen Menschen die Straßen, um Hitler zu sehen. „Der Führer grüßte, selbst merklich bewegt, stehend vom langsam durchfahrenden Kraftwagen“, notiert die Presse.

Stundenlang schon säumen Menschen die Straßen, um Hitler zu sehen. „Der Führer grüßte, selbst merklich bewegt, stehend vom langsam durchfahrenden Kraftwagen“, notiert die Presse. Linz, 20 Uhr: Hitler trifft in Linz ein. Auf dem Hauptplatz warten 60.000 Menschen. Auf dem Balkon des Linzer Rathauses hält Hitler eine Rede.

