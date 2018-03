Rosa Kerschbaumer-Putjata Bild: (Familienarchiv Wettstein) Startseite Frauen, die ihren Traum lebten Mit Wagemut eroberten im 19. und 20. Jahrhundert Frauen Plätze im Hörsaal, drängten als Pionierinnen in Bereiche, die bisher Männer vorbehalten waren, um sich als Ärztinnen, Physikerinnen oder Automobilistinnen ihren Weg zu bahnen. Von Von Roswitha Fitzinger, 10. März 2018 - 00:04 Uhr

Rosa Kerschbaumer-Putjata (1851–1923)

Erste Ärztin Österreichs: Gemeinhin gilt Gabriele Possanner, die 1897 in Wien eine Praxis eröffnete, als erste Ärztin in Österreich. Wie jedoch Historikerin Sabine Veits-Falk feststellte, arbeitete Rosa Kerschbaumer-Putjata bereits 1890 als Augenärztin in Salzburg. Der gebürtigen Russin, die in der Schweiz Medizin studiert hatte, gelang es – zehn Jahre bevor Frauen in Österreich zum Medizinstudium zugelassen wurden– von Kaiser Franz Joseph eine Sondergenehmigung zu erhalten. Rosa Kerschbaumer gilt als Pionierin der Augenheilkunde, die auch medizinische Forschungen betrieb. Arme Augenkranke betreute sie kostenlos. Sie setzte sich auch für die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium ein.

Lise Meitner (1878–1968)

Österreichische Kernphysikerin: Die Wiener Juristentochter war neben Selma Freud die zweite weibliche Physikabsolventin der Universität Wien (1906). Sie ging dann nach Berlin zu Max Planck und lernte dort ihren Forschungspartner Otto Hahn kennen. Zu Beginn arbeitete sie ohne Bezahlung in einem dunklen Verschlag, den sie als Frau nur durch den Hintereingang betreten durfte. Doch Hahn und Meitner erarbeiteten sich durch ihre Grundlagenforschung ein großes Renommee im Bereich der Kernphysik. In der Weimarer Republik traf sie die größten Forscher des 20. Jahrhunderts, wie Albert Einstein, der sie die „deutsche Marie Curie“ nannte. Vom größten Triumph, der ersten erfolgreichen Kernspaltung, erfuhr sie 1938 per Brief von Otto Hahn in ihrem schwedischen Exil, in das sie kurz zuvor geflohen war. Auch wenn Meitner selbst die Kernspaltung nicht durchführte, war es ihr Verdienst, die Beobachtungen Hahns unter der Zuhilfenahme der Relativitätstheorie nachvollziehbar und damit nutzbar zu machen. Aus ihrem Exil musste die Pazifistin nicht nur mit ansehen, wie in Hiroshima und Nagasaki durch die Anwendung ihrer Entdeckung Hunderttausende von Menschen grausam starben, sondern auch, wie Otto Hahn 1944 den Nobelpreis für Chemie bekam.

Frieda Fromm-Reichmann (1889–1957)

Deutsche Psychoanalytikerin: Da ihre Eltern keine Söhne hatten, erlaubten sie ihrer ältesten Tochter Frieda mehr, als andere jüdisch-orthodoxe Frauen zu jener Zeit durften. Vom Vater zum Medizinstudium ermutigt, erhielt sie 1914 ihre Approbation. Im Ersten Weltkrieg behandelte sie als Assistentin des Neurologen und Psychiaters Kurt Goldstein gehirnverletzte deutsche Soldaten. Frieda Fromm-Reichmann gilt als Pionierin der psychotherapeutischen Psychosenbehandlung. Sie prägte die Neopsychoanalyse und entfernte sich in den 1930er Jahren von Freuds Auffassung, dass Psychosen für die Psychoanalyse nicht überwindbar seien, sowie von den Ansichten der traditionellen Psychiatrie, für die Schizophrenie genetisch bedingt und unheilbar war. Sie verfasste zahlreiche Schriften: So wies sie auf die Bedeutung der Einsamkeit für die Entwicklung psychischer Störungen und Geisteskrankheiten hin.

Hilda Geiringer (1893–1973)

Österreichische Mathematikerin: Geduldig half die jüdische Kaufmannstochter aus Wien schon als Mädchen ihrem jüngeren Bruder bei Problemen mit Mathematik. Die Eltern schickten ihre Tochter auf das einzige Gymnasium, das auch Mädchen zur Matura führte. Hilda Geiringer habilitierte 1927 im Fach Angewandte Mathematik, wurde die erste Privatdozentin für Mathematik an der Berliner Universität und neben Emmy Noether (Uni Göttingen) die einzige in der Weimarer Republik. 1930 entwickelte sie die nach ihr benannten „Geiringer-Gleichungen“ für die Berechnung von plastischer Deformation.

Alice Ramsey (1886–1983)

Amerikanische Automobilistin: Alice Ramsey war 22 Jahre alt und Mutter eines zweijährigen Sohnes, als sie 1909 das Angebot bekam, mit einem Maxwell die Vereinigten Staaten zu durchqueren. Die 6000 Kilometer vom Hell Gate am Atlantik bis zum Golden Gate am Pazifik wollte sie ihr besorgter Ehemann nicht alleine fahren lassen, also fuhren zwei seiner Schwestern mit.

Alice Ramsey

Bild: (Privat)

Dorothy Levitt (1882–1922)

Vorreiterin am Steuer: Die britische Rennfahrerin Dorothy Levitt war die erste Rennfahrerin Englands. Das „fastest girl on earth“, wie sie auch genannt wurde, brach auf der Insel seit 1903 mehrfach ihre eigenen Geschwindigkeitsrekorde. 1909 publizierte sie ein Handbuch zum Autofahren und verriet darin auch, wie sie den Rückspiegel erfunden hatte, bevor dieser 1914 in Serie ging – ganz nebenbei hinterm Lenkrad, beim Blick in den Handspiegel, zur Kontrolle ihres Make-ups. Überhaupt fand sie, dass die Automobilistinnen mit der Mode gehen sollten. Die richtige Kleidung war für sie auch beim Autofahren von Bedeutung.

Dorothy Levitt

Bild: (dpa)

Greti Caprez-Roffler (1906–1994)

Erste Pfarrerin Europas: Am 13. September 1931 tat das Graubündner 200-Seelen-Bergdorf Furna einen ungewöhnlichen Schritt: Als erste Gemeinde Europas wählte es eine Frau zur Pfarrerin, gegen die geltenden Gesetze. Die Wahl von Greti Caprez-Roffler löste einen Skandal aus, der über die Grenzen hinaus Schlagzeilen machte. „Ich habe es zuvor vielleicht geahnt, aber noch nie mit so grausamer Deutlichkeit erfahren müssen, dass es eine Schande ist, ein Weib zu sein“, schreibt sie in ihr Tagebuch. Denn der Kirchenrat erklärt die Wahl der Pfarrerin als rechtswidrig und damit ungültig: Ein Frauenpfarramt müsse erst noch geschaffen werden. Doch die Furner hatten nichts gegen eine Frau auf der Kanzel und dachten nicht daran, sich nach denen unten im Tal in Chur zu richten. Später übte Caprez-Roffler das Pfarramt mit ihrem Mann aus. Sie setzte sich darüber hinaus für die Gleichstellung der Frau ein; so ermunterte sie die Mädchen dazu, Hosen zu tragen.

Bertha Benz (1849–1944)

Deutsche Automobil-Pionierin: „Ich bin wohl überhaupt der erste Mensch, der gewusst hat, dass ein Auto gebaut werden soll“, erzählte Bertha Benz 1936 einer Zeitschrift. Doch das war längst nicht alles. Die Tochter aus vermögendem Hause ließ sich ihre Mitgift auszahlen und schuf so die Voraussetzung für die Erfindung des Benz-Patent-Motorwagens durch ihren Mann Carl Benz. Als der dreirädrige „Hexenkarren“, wie ihn die Leute spöttisch nannten, mit seinen 20 Kilometern in der Stunde nicht das erhoffte Publikum fand, unternahm sie 1888 eine 106 Kilometer lange Fahrt. Diese erste erfolgreiche Fernfahrt mit einem Automobil fand in Begleitung ihrer Söhne Eugen und Richard statt, aber ohne das Wissen ihres Mannes. Die Fahrt trug wesentlich dazu bei, die noch bestehenden Vorbehalte der Kunden gegenüber dem Fahrzeug zu zerstreuen, und ermöglichte in der Folge den wirtschaftlichen Erfolg der Firma. Bertha Benz gilt damit als die erste Autofahrerin und als erster Mensch überhaupt, der sich über kürzere Versuchs- und Probefahrten hinauswagte.

