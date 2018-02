Februarrevolution: Heute vor 170 Jahren, am 24. Februar, ging das Château d’Eu, der französische Regierungssitz, in Flammen auf. Startseite Als die Revolution wiederkam Die Februarrevolution in Frankreich hängt eng mit der Märzrevolution in Österreich zusammen. Ihr Konnex: Metternich. Ein 170-Jahre-Rückblick von Klaus Buttinger. 24. Februar 2018 - 06:58 Uhr

Die französische Revolution von 1789 fraß ihre Kinder. Alle? Nicht alle. Der Wunsch nach Überwindung von Armut, bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechten war nicht umzubringen. Er manifestierte sich in Frankreich in der bürgerlich-liberal motivierten Revolution von 1830 und in Person des Bürgerkönigs Louis Philippe. Der geriet aber schnell unter die Einflüsse konservativer Kreise bis er sich der "Heiligen Allianz" anschloss, dem Bündnis der Monarchien Russlands, Preußens und Österreichs. In der Mitte des Netzwerks: Staatskanzler Fürst Metternich mit seiner extrem reaktionären Politik der Restauration.

Metternichs Trauma

Alles Liberale, Jakobinische (Linke) war Metternich ein Gräuel. Dahinter steckt, dass die Familie Metternich 1894 ihre Besitzungen am Rhein durch den Vormarsch französischer Revolutionsarmeen verlor. In Wien fand sie eine neue Heimat. Wenig überraschend ging der spätere Diplomat und Außenminister Metternich gegen jede liberale und nationale (selbstbestimmte) Bestrebung vor. Die Folge: Zensur und Gesinnungsschnüffelei. Sein Ziel: die Wiederherstellung der Adelsprivilegien.

Die Kutsche des "Bürgerkönigs" Louis Philippe brennt.

In Frankreich explodiert die Mischung aus Steuerdruck auf die Bauern, proletarischer Armut, Regierungskorruption und Ausschluss der Bürger von Wahlen am 23. und 24. Februar 1848. Gemeinsame Proteste von Arbeitern und Bürgern arten in Straßenschlachten und Barrikadenkämpfe mit den königlichen Truppen aus. Der verhasste Ministerpräsident François Guizot tritt zurück, bald darauf König Louis Philippe. Er flieht nach England. Eine provisorische, liberale Regierung unter Alphonse de Lamartine wird eingesetzt, die Republik ausgerufen. Trotz hoher Zentrifugalkräfte schließt die Regierung Reformen: allgemeines Wahlrecht, Abschaffung der Sklaverei in den Kolonien und der Todesstrafe bei politischen Delikten, Pressefreiheit und die Anerkennung des Rechts auf Arbeit. Nationalwerkstätten entstehen, in denen Tausende Arbeitslose Beschäftigung und Lohn finden.

Bei den Wahlen am 23. April 1848 setzen sich die gemäßigten Liberalen durch. Sie schließen die Nationalwerkstätten, weshalb es zu einem Aufstand der Arbeiter kommt (Juniaufstand). Armee und Nationalgarde schlagen ihn blutig nieder. 1500 Soldaten sterben und 5000 Arbeiter, darunter 1500, die man ohne Prozess erschossen hat. 25.000 Menschen werden inhaftiert, 11.000 davon in die Kolonien verbannt.

Barrikade am Michaelerplatz 1848. Die Fahnen in Schwarz-Rot-Gold stehen für den Deutschen Bund.

Konterrevolution

Mit der Niederschlagung des Juniaufstands wird der Weg ausgeleuchtet für die reaktionäre Konterrevolution quer durch Europa. Wieder ist für Jahrzehnte Schluss mit Freiheit und Menschenrechten. Das ausnahmsweise gemeinsam marschierende bürgerliche und proletarische Lager ist nachhaltig gespalten und arbeitet der Nomenklatura fortan in die Hände.

In Frankreich wird Anfang November von der Nationalversammlung ein Staatspräsident gewählt. Es ist der Neffe von Napoleon Bonaparte, Louis Napoléon, der schon lange auf den Thron schielt. Die Republik hält noch drei Jahre, danach ist Louis Napoléon bereit, seinen lange geplanten Staatsstreich durchzuführen. Er lässt sich zum Kaiser Napoléon III. küren.

Von den Revolutionen 1789 und 1848 bleibt auf den ersten Blick nicht viel. Und doch bauen die modernen Verfassungen in vielen Staaten auf ihre legislative Vorarbeit auf – nicht zuletzt die österreichische.

Karikatur aus der Revolutionszeit: Ein Revolutionär tritt den abgesetzten Luis Philippe über den Ärmelkanal mit dem Ausruf: "Lass dich woanders aufhängen!" Tatsächlich floh der König auf eigenem Fuß nach England.

"Die Revolution zu schließen, ist unser Wille"

Studenten, Bürger, Arbeiter und Bauern stürzten die Restauration in Wien

Hungerwinter, Repressalien, staatliche Reformunwilligkeit mischten im Spätwinter 1848 das Pulver, das am 13. März explodierte. Demonstranten, auf dem Weg eine Reformpetition an Kaiser Ferdinand zu überbringen, drangen ins Ständehaus in Wien ein. Das Militär schoss, erste Tote lagen in der Innenstadt, die bald verbarrikadiert war und Schauplatz heftiger Gefechte zwischen den kaiserlichen Truppen und den Revolutionären wurde.

Noch am Abend des 23. trat Metternich, Symbolfigur für die Restauration, zurück und floh inkognito nach England. Der Kaiser, einmal in Wien, dann auf der Flucht in Innsbruck, war nur zu Teilkonzessionen bereit, die sich in der Märzverfassung niederschlugen. Die Bauernbefreiung von der Erbuntertänigkeit wurde beschlossen und

befriedete diese Flanke.

Am 6. Oktober kommt es noch einmal zu Straßenschlachten in Wien. Kriegsminister Latour wird gelychnt. Er bleibt das einzige prominente Opfer. Wieder flieht der Hof, diesmal nach Olmütz.

Am 23. Oktober beginnt die Beschießung Wiens durch kaiserliche Truppen. Kurz darauf ist die Revolution zu Ende und der neue Kaiser Franz Josef I. kann sagen: "Die Revolution zu schließen, ist unsere Pflicht und unser Wille."

Derweil verblasst die Schrift im "Politischen Studenten Courier", in dem steht: "Eine Revolution ist weiter nichts als die naturrechtliche Selbsthilfe der Völker gegen die Hartnäckigkeit des im geschichtlichen Verlauf angesammelten Unrechts."

