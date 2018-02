Das Friedenssymbol Startseite Zeichen der Zeit Vor 60 Jahren schuf der Künstler Gerald Holtom das Peace-Zeichen. Doch was steckt dahinter? 17. Februar 2018 - 02:44 Uhr

Der Brite entwarf das Logo am 21. Februar 1958 im Auftrag einer Kampagne für nukleare Abrüstung, die zum 80-KilometerOstermarsch von London zum Atomwaffenforschungszentrum Aldermaston aufgerufen hatte.

Holtom bediente sich für sein Design an zwei Buchstaben aus dem Winkeralphabet: N wie Nuclear (nuklear) und D wie Disarmament (Abrüstung). Zwei schräg nach unten gehaltene Fahnen formen das N, für das D zeigt eine Flagge nach oben und eine nach unten (siehe oben). Der umgebende Kreis steht für den Erdball.

Das Symbol übernahmen Vietnamkriegs-Gegner, Hippies und 1968er-Bewegte als Zeichen für den Frieden. (beli)

Smiley

Im Dezember 1963 zeichnete der US-Werbegrafiker Harvey Ball zwei Punkte und einen gebogenen Kreis auf ein gelbes Blatt Papier. Die auftraggebende Versicherungsgesellschaft wollte mit diesen Buttons das Betriebsklima heben. Ball bekam für seinen Entwurf 45 Dollar. Das elektronische Smiley erfand am 19. September 1982 Informatik-Professor Scott E. Fahlman. Er schlug seinen Kollegen vor, im schriftlichen Verkehr Scherze mit der Tastenkombination :-) zu kennzeichnen.

Friedenstaube

Für das Plakat des Weltfriedenskongresses in Paris 1949 steuerte Pablo Picasso die Lithografie einer Taube bei, die er später immer wieder neu interpretierte. Seine am Vorabend des ersten Kongresstages geborene Tochter ließ der Künstler auf den Namen Paloma taufen – spanisch für Taube. Die Verbindung von Taube und Olivenzweig wurde zum Friedenssymbol, Picasso 1955 mit dem Weltfriedenspreis ausgezeichnet.

Victory

Der britische Premier Winston Churchill machte das V für Victory (Sieg) im 2. Weltkrieg zu seinem Markenzeichen und propagierte 1941 in einer Radiobotschaft: „Das V ist das Symbol für den unbezwingbaren Willen der besetzten Gebiete und ein Omen für das Schicksal, das die Nazis erwartet.“ Das Handzeichen wurde später von der Hippie-Bewegung übernommen und mit der Bedeutung für Frieden aufgeladen.

Red Ribbon

Die Rote Schleife, das Red Ribbon, wurde 1991 von der New Yorker Künstlergruppe „Visual AIDS“ geschaffen, um Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken zu zeigen. Das Vorbild war die Gelbe Schleife, die 1980/81 während der Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran und zur Begrüßung der Befreiten verwendet wurde und zehn Jahre danach die Verbundenheit mit den US-Truppen im Golfkrieg ausdrückte.

Klammeraffe

Als Buchstabenverschmelzung, Maßeinheit und kaufmännisches Zeichen reicht die @-Geschichte bis ins 6. oder 7. Jahrhundert zurück. 1971 tippte der US-Informatiker und E-Mail-Erfinder Ray Tomlinson @ in seinen Computer, um die erste elektronische Post zu verschicken. Seither ist der Klammeraffe, den die Dänen Rüssel-A und die Isländer Elefantenohr nennen, Symbol der weltumspannenden Kommunikation.

