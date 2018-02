Robert Wadlow war einer, zu dem man aufschauen musste. Startseite Er wuchs und wuchs und wuchs Vor 100 Jahren wurde im US-Bundesstaat Illinois Robert Wadlow geboren, der mit 2,72 Metern der größte Mensch der Welt wurde. 17. Februar 2018 - 03:49 Uhr

Als Annie Wadlow am 22. Februar 1918 in Alton im Westen des US-Bundesstaates Illinois ihr erstes Kind zur Welt brachte, war nicht abzusehen, dass aus dem kleinen Robert buchstäblich etwas Großes werden sollte. Der Bub wog bei seiner Geburt 3,8 Kilogramm und war auch längenmäßig im normalen Maß.

Der erste Wachstumsschub setzte im Alter von sechs Monaten ein. Ab dann war der Wadlow-Spross in seiner vertikalen Ausdehnung kaum mehr zu bremsen. Mit vier Jahren war er bereits 1,63 Meter groß. Als der Neunjährige 1,90 Meter erreichte, stürzten sich die Medien auf ihn. Mit zehn Jahren passierte er die Zwei-Meter-Marke, mit 13 maß er unglaubliche 2,24 Meter.

Der sanfte Riese

Schaulustige pilgerten aus dem ganzen Land in die 20.000-Einwohner-Stadt, um den Buben zu bestaunen, der weit über den Durchschnitt hinausgewachsen war – nicht zur Freude des jungen Riesen, der dem voyeuristischen Treiben mit Sanftmut und Zurückhaltung begegnete. "Ich habe mich daran gewöhnt, angegafft zu werden. Sich darüber zu ärgern, würde die Menschen nur unglücklich machen – mich auch. Manche sagen natürlich unfreundliche Dinge. Darüber habe ich lange nachgedacht und beschlossen, sie zu ignorieren", sagte er als Teenager in einem Interview. Und wenn er wieder einmal die hänselnde Frage hörte, wie denn die Luft da oben sei, gab er ein Lächeln zurück.

Schuhgröße 76

Als Robert zwölf Jahre alt war, lösten Mediziner das Rätsel seines rasanten Wachstums. Schuld war ein Hypophysenadenom – ein Tumor, der auf die Hirnanhangdrüse drückte, worauf diese übermäßig Wachstumshormone ausschüttete. Mit 2,72 Metern wurde Wadlow schließlich ins Guinness-Buch der Rekorde als größter Mensch der Welt aufgenommen. Seine 47 Zentimeter langen Füße schlüpften in Schuhe mit der Nummer 76, die Armspannweite betrug 2,88 Meter.

Bekleidung von der Stange gab es für den Amerikaner nicht, und auch die maßgeschneiderten Anzüge passten im Laufe seines Lebens nur kurze Zeit. Um seinen Sohn im Auto mitnehmen zu können, baute der Vater den Beifahrersitz aus und platzierte Robert auf dem Rücksitz.

Der Riesenwuchs belastete Knochen, Knorpel und Gelenke. Das Gehen fiel dem Collegestudenten immer schwerer, in Beinen und Füßen machte sich Taubheitsgefühl breit. Und so spürte Robert Wadlow die aufgescheuerte Blase an seinem Fuß nicht, die sich infizierte und zu einer Blutvergiftung führte. Am 15. Juni 1940 starb der sanfte Riese im Krankenhaus. Er wurde nur 22 Jahre alt. In einem 3,28 Meter langen Sarg, den zwölf Männer trugen, wurde Robert Wadlow in seiner Heimatstadt beerdigt. Dort erinnert heute eine drei Meter hohe Statue an ihn.

Seine Rekordgröße von 2,72 Metern war 18 Tage vor seinem Tod an der Washington University in St. Louis gemessen worden. (beli)

Der Riese von Lengau als Schau-Objekt

Ursprünglich eher kleinwüchsig, begann der am am 27. April 1860 in der Innviertler Gemeinde Lengau geborene Franz Winkelmeier im 14. Lebensjahr übermäßig in die Höhe zu schießen. Mit 21 Jahren war er ausgewachsen, sein Körper bremste sich bei 2,58 Metern ein.

Überragend: Franz Winkelmeier

Bild: OÖN

Für eine Arbeit in der Landwirtschaft taugte der geschundene Leib nicht. Dafür nahm der findige Klamer-Schneider aus der Nachbargemeinde den Hünen, dem man beim Wirt das Bier aus dem Fenster im 1. Stock reichte, als Manager unter seine Fittiche. Er tingelte mit dem Schau-Objekt Franz Winkelmeier durch die Lande. Wien, Berlin, Budapest, Rom, Paris – überall haben sie den damals größten Menschen der Welt bestaunt. Auch gekrönte Häupter schauten zum Riesen von Lengau auf: Zum 50. Thronjubiläum der englischen Königin Viktoria wurde der Franzl Monarchen und Adeligen vorgeführt. Am 24. August 1887 setzte eine Lungentuberkulose dem Leben des 27-Jährigen ein Ende.

Als größter lebender Mensch steht derzeit der Türke Sultan Kösen mit 2,51 Metern im Guinness-Buch der Rekorde. Als größte Frau in der Geschichte mit nachgewiesener Größe gilt Trijntje Keever. Die Niederländerin maß 2,55 Meter, als sie 1633 im Alter von 17 Jahren starb.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.