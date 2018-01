Ausbrecher nutzen zuweilen die Chance, die der Glanglmarkt bietet. Nur die wenigsten Fluchten waren allerdings nachhaltig. Bild: OÖN Startseite Gemma zum Glanglmarkt! Seit 140 Jahren – oder so – existiert der rustikale Kleintiermarkt in Wels. Von Klaus Buttinger, 27. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Hebt man auf dem Pöschlberg bei Gunskirchen stehend den Blick, öffnet sich im Süden die ganze Weite des Voralpenlands, und der Alpenbogen zeigt die Vielfalt seiner weißen Hüte. Senkt man den Blick, fällt er auf weiß-schwarz gezeichnete Hühner, die nicht eben zur Freude von Fritz Stinglmayr fleißig den frischen Rindenmulch von den Blumenbeeten kratzen. Doch die Hühner sind dem Nebenerwerbslandwirt vom Pöschlberg heilig. Es handelt sich bei ihnen ja nicht um ein dahergelaufenes Federvieh, sondern um Zwerg-Wyandotten, eine aus den USA stammende Hühnerrasse, benannt nach einem edlen Indianerstamm. Stinglmayr züchtet diese Rasse und verkauft die Tiere auch. Unter anderem auf dem Glanglmarkt in Wels, dem Mekka der Kleintierzüchter, der heuer – nach einer vogelgrippebedingten Pause 2017 – wieder stattfindet (siehe unten). "Zum 140. Mal – oder so", sagt Stinglmayr, der als Obmann des Rassekleintierzüchtervereins E 28, Wels und Umgebung den Glanglmarkt organisiert.

So genau weiß es niemand, wie oft sich schon Käufer und Verkäufer von Tauben, Hühnern, Gänsen, Hasen in der Messestadt zum Handeln trafen. Die Ursprünge des heute schon recht rustikal anmutenden Marktes liegen ebenso im Dunkel der Geschichte wie das Gründungsjahr des Rassekleintierzüchtervereins E 28. "Irgendwann in der Zwischenkriegszeit", sagt Stinglmayr. Historiker waren sie keine, die Kleintierzüchter. Dazu sind sie viel zu sehr auf ihre Viecherl konzentriert. "Schon der Vater vom Fritz war ganz vernarrt in seine Tauben", wirft die Altbäuerin ins Gespräch ein. Und der Sohn ergänzt: "Elsterkröpfer hat der Vater gezüchtet, von Kindesbeinen an. 30 Jahre war er Obmann vom Kleintierverein."

Elegante, weiße Gänse

Kropftauben gibt es heute keine mehr auf dem Pöschlhof, obwohl die Vögel als sehr zutraulich gelten. Stattdessen stolzieren die auch recht freundlichen Zwerghühner und durchaus Respekt einflößende Emdener Gänse – elegante, weiße, langhalsige Vögel, auch Schwanengänse genannt – herum. Sie zählen zum ältesten Gänseschlag hierzulande und gelten als vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Ansonsten züchtet Stinglmayr, der halbtags als Haustechniker im Agrarausbildungszentrum in Lambach arbeitet, Ferkel, ganz normale Schweinderl.

Es ist eine illustre Schar an Kleintierfreunden, die sich alle Jahre auf dem Glanglmarkt einfindet. Ausgebuffte Altzüchter, die sich ganz den Kanaris oder Sittichen verschrieben haben und in Vereinen organisiert die Feinheiten der Gefiederfragen erörtern. Bauernburschen, die in der Tradition der Altvorderen Mordsrammler oder kräftige Truthähne vermehren. Und eher verspielte Charaktere, die sich in den Farbschlägen von Meerschweinchen zu verlieren scheinen. Rund 65 Kleintierzuchtvereine gibt es in Oberösterreich, ein Viertel der Züchter, die sich beim Glanglmarkt einfinden, kommt aus der Landwirtschaft. Viele Züchter sind nicht organisiert, "sind aus den Siedlungen", sagt Stinglmayr.

Je professioneller die Zucht, desto höher die Preise. Im vergangenen Dezember fand die jährliche Bundesschau des Rassezuchtverbands Österreichischer Kleintierzüchter statt. "Da werden die Tiere bewertet, von 91 Punkten für gut bis 97 Punkte für vorzüglich", erklärt Stinglmayr. Um dort an den Start zu gehen, seien 75 Euro an Ausstellungsgebühr einzusetzen, andererseits könne man dann aber auch Spitzentiere um ein paar 100 Euro verkaufen. "Das ist eine Liga, da spielt Geld keine Rolle."

Obmann Fritz Stinglmayr organisiert mit seinem Rassekleintierzüchterverein E 28 den Glanglmarkt in Wels.

Bild: but

In Wels werden günstigere Semmeln gebacken. Schon vor fünf Uhr in der Früh warten die ersten Züchter mit ihren Tieren in Kisten und Käfigen vor den Toren der Verkaufshallen. Der Lohn für die Frühaufsteher ist der bessere Standplatz. Die Marktbeschicker geben ihre Registrierzettel ab und bauen ihre Stände auf, die sich meist als Biertische erweisen. Dann kommt die Kundschaft, und die kommt oft von weit her.

Reich macht der Scheich

Oberösterreichweit gilt der Glanglmarkt als größter seiner Art, deutlich größer als etwa der Dreikönigsmarkt in Ried i. I. Früher, als das Internet noch in den Kinderkabeln steckte, kam "sogar ein waschechter Scheich regelmäßig nach Wels und hat sich Pfau- und Perückentauben gekauft", berichtet Stinglmayr: "Tiere um 20.000 Schilling. Das war schon ein gutes Geschäft." Der "Welser Taubenmarkt am Glanglsamstag" lockte in der Zwischenkriegszeit Züchter und Einkäufer aus fast allen ehemaligen Kronländern.

Ob die Freude über den Ortswechsel gans ihrerseits ist?

Bild: OÖN

Überhaupt, früher: "Da war die Kleintierzucht eine zusätzliche Einnahmequelle für Knechte und Mägde und ein Training für die jungen Leute auf dem Bauernhof", sagt Stinglmayr. "Man musste Disziplin beweisen, täglich füttern und die Tiere betreuen. Wenn dann bei den Burschen die Mädel ins Interesse rückten, musste oft der Altbauer einspringen bei der Obsorge. Diese Burschen haben dann auch meist aufgehört mit der Kleintierzucht." Andere sind den Tierchen treu geblieben, oft bis ins hohe Alter, solange sie die Nummern auf den Ringen der Taubenbeine ohne Lupe noch entziffern können. Was Stinglmayr ein wenig sorgt: "Der Altersschnitt der Züchter steigt."

Ein kleiner Gegentrend ist allerdings festzustellen. Die Zahl jener Leute, die Hühner – insbesondere Zwerghühner – halten, ist im Steigen begriffen. Wobei die Hähne vom Trend zum Bio-Ei aus dem eigenen Garten oder aus der näheren Nachbarschaft nicht profitieren. "Sie sind halt mit ihrem Gekrähe zu laut für die Siedlungsgebiete", sagt der Züchter vom Pöschlberg. Seine glücklichen Hähne krähen weit genug weg vom Nachbarn.

Glanglmarkt Wels: Samstag, 3. Februar, am Vormittag. Hallen 9 bis 11 auf dem Messegelände.

Was heißt glangln?

Hundertprozentig sicher lässt sich die Herkunft des Wortes „glangln“ nicht festmachen. Die meisten Quellen erklären es mit dem Dienstwechsel von Mägden und Knechten, der traditionell zum bäuerlichen Neujahr (Mariä Lichtmess, 2. Februar) vonstatten ging. Die dienstbaren Geister zogen herum, von einem Dienstherrn zum anderen, sie glanglten.

Eine zweite Erklärung bezieht sich auf Kisten und Körbe (oft mit Kleintieren drin), die an den Rückentragen der Umherziehenden lose angebunden waren. Die Behältnisse schaukelten herum, klapperten vielleicht ein wenig, sie klangltn bzw. glangltn.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.