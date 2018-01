Basislager Wels, Expedition Totes Gebirge Startseite Als Wels zum Basislager wurde Ihre Gründung beruht auf einem Streit, jetzt ist Freundschaft ihre größte Stärke. Die "Schermbergler" heißen nicht nur wie ein Berg, sie leben auch seine Freiheit. Von Gabriel Egger, 05. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Sie waren schon außer Atem, da hatten sie die Wand noch nicht einmal im Blickfeld. Leo Huber, Max Zechmann und Hermann Traidl fuhren mit dem Rad ins Hetzautal, zu jenem hohen Berg, der von ihrer Heimat Wels aus am einfachsten zu erreichen war. Es war der 18. August 1929, ein strahlend schöner Sonntag in Grünau im Almtal. Nur über den drei jungen Bergsteigern lag ein langer Schatten. Jener der Schermberg-Nordwand.

1400 Meter hoch, unstrukturiert, in den Ostalpen nur von der Watzmann-Ostwand übertroffen. Ihre Durchsteigung gelang, Motivation und Ehrgeiz wuchsen. Weil sich die drei aber mit dem Alpenverein überworfen hatten, gründeten sie aus Trotz im September 1930 ihren eigenen Verein. Die Geschichte der Alpinen Gilde "d’Schermbergler" begann.

1929 kletterte die Gilde durch die Schermberg-Nordwand

"Ein großes Miteinander"

Benannt nach jenem Berg , der ihnen so nah war und so viele Möglichkeiten bot.

Jener Berg, mit dem die aktuellen 35 Mitglieder noch immer eng verbunden sind. 88 Jahre später hat sich die Idee hinter den "Schermberglern" gänzlich verändert. "Alpines Heldentum ist Geschichte. Diese Geschichte gehört zu uns, aber das interessiert uns heute wenig. Wir stehen für die Freundschaft und das Erlebnis unter Gleichgesinnten, für ein großes Miteinander", sagt Florian Seebauer. Er ist vor zehn Jahren zu den "Schermberglern" gestoßen und mittlerweile ihr stellvertretender Obmann. Die Zeiten der Unruhe sind längst vorbei. Heute sind die "Schermbergler" eine Hochtouristengruppe des Welser Alpenvereins und damit vollwertige Mitglieder. Eine eigene Sektion mit eigenen Regeln sind sie trotzdem geblieben.

Florian Seebauer, Obmann-Stellvertreter

Ein Jahr Wartezeit vor "Prüfung"

"Wir sehen uns als Verein für erfahrene Bergsteiger, die gerne miteinander spannende Touren unternehmen wollen", sagt Seebauer. Beim Clubabend, der einmal im Monat stattfindet, ist zwar jeder willkommen, ob aber alle über den steilen Weg zu Mitgliedern aufsteigen können, ist fraglich. Denn eine Mitgliedschaft muss man sich erklettern.

"Ein Jahr lang ist man bei uns Anwärter und hat Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen", erklärt Seebauer. "Dann geht man mit einem etablierten Schermbergler auf Klettertour". Wer diese Tour, meist im oberen vierten Schwierigkeitsgrad angesiedelt, selbstständig organisieren und führen kann, wird aufdem Gipfel zum "Schermbergler". Seebauer erhielt seine Anstecknadel auf dem Großen Buchstein im Gesäuse, nach einer Durchsteigung der Südwand.

"Mich hat damals der Weitzenböck Wolf dazu geholt" erinnert sich der 44-Jährige. Jener Weitzenböck, der 1979 den Gipfel des Gasherbrum II erreichte und damit als erster "Schermbergler" auf einem Achttausender stand. Seitdem hat die Alpine Gilde auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen. Karl Blach und Sigi Jungmaier durchstiegen die Eiger-Nordwand, Erstbesteigungen in Korsika, Norwegen und im Hindukusch gelangen. Sie gingen von Wels in die Welt und kamen wieder zurück, denn ihr Basislager haben die Alpinisten nach wie vor in der zweitgrößten Stadt des Landes. Auch die große Liebe zum Toten Gebirge und dem Hetzautal ist ihnen trotz der Weltenbummlerei geblieben.

Sie packen mit an, wenn es um die Bewirtschaftung und Erhaltung der Welser Hütte geht und haben neben dem Almtalerhaus sogar ihr eigenes Domizil. Das Franz-Oberrauch-Stüberl ist Mitgliedern und deren Familien vorbehalten und dient als Ausgangspunkt für jene wilde Welt vor der Haustür, die kaum jemand besser kennt als die Alpine Gilde: das Tote Gebirge.

Abseilen in den Dolomiten

Mit Skiern durch die Wildnis

Vor allem im Winter haben die "Schermbergler" an den Rinnen, Hängen und Gipfeln ihre Freude und vor sieben Jahren einen eigenen Skitourenführer veröffentlicht. Dafür verantwortlich zeichnet der langjährige "Schermbergler" Sepp Zehetner, der in akribischer Arbeit gemeinsam mit Gerald Stoderegger mehr als 130 Touren abging, fotografierte, bewertete und zu Papier brachte.

"Die Vorbereitungszeit für den Skitourenführer Pyhrn-Priel war lange. Aber es ist eine tolle Mischung entstanden, die Tourengeher den ganzen Winter lang beschäftigen kann", sagt Seebauer. Die zweite Auflage ist mittlerweile fast vergriffen. Langweilig werde das Tote Gebirge trotz der vielen Touren nicht. "Du musst bereit sein, etwas mehr Mühe auf dich zu nehmen, um die wahre Wildnis des Toten Gebirges zu erkunden. Vielleicht musst du die Ski im Frühjahr

tragen, oder im Hochwinter einen sehr langen Weg damit zurücklegen. Aber das zahlt sich dafür richtig aus", erklärt der Obmann-Stellvertreter. Man komme mit Skiern auch in Gegenden, die im Sommer unmöglich zu erreichen sind. Es sei ein großes Privileg eine solche Landschaft direkt vor der Haustür zu haben, darum müsse man sie nützen. Einen Film über das Skierlebnis im Toten Gebirge haben die "Schermbergler" vergangenen November in Wels präsentiert. Beide Vorstellungen waren restlos ausverkauft.

ÖSV-Punkte am Schermberg

Das Interesse an Auf-und Abstieg mit Tourenski steigt jährlich, bei den "Schermberglern" ist es seit 1934 ungebrochen. Damals mussten sich Teilnehmer des Schermberglaufes noch ohne ausgefeiltes Material über die Südflanke des Berges nach unten manövrieren. "Gewonnen hat damals derjenige, der sturzfrei hinuntergekommen ist", sagt Seebauer.

Heute gibt es eigene Wertungsklassen und sogar ÖSV-Punkte für die 400 Höhenmeter, die am Vorgipfel des 2396 Meter hohen Berges beginnen. Ende April, wenn der Firnschnee ins Tote Gebirge zurückkehrt, umkurven rund 60 Teilnehmer die Tore mit den bunten Fahnen. Verpflegt werden die Unerschrockenen in der eigens für die Veranstaltung geöffneten Welser Hütte.

Seit fünf Jahren haben dort Leo Bammer und Silvia Klausner das Sagen. Geht es um Reperaturen, redet auch ein "Schermbergler" mit. Christian Herndler ist nicht nur Hüttenwart, sondern auch begeisterter Gleitschirmflieger. "Da haben wir besonders talentierte Burschen dabei", sagt Seebauer und meint damit auch einen älteren "Burschen". Hans Stadlbauer hat bereits mehr als 70 Geburtstage gefeiert, auf dem Boden hält es ihn trotzdem nicht. Vor einigen Jahren war er auf der Höss in die Luft gegangen und pünktlich zur Sonnwendfeier auf der gegenüberliegenden Seite neben der Welser Hütte gelandet. "Wir sind breit aufgestellt. Vom 20-Jährigen bis zum 80-Jährigen", sagt Seebauer. "Und alle sind gemeinsam unterwegs".

Die "Schermbergler" haben in den vergangenen 88 Jahren viel erlebt und viel hinter sich gelassen. Aber sie haben vor allem eines bewiesen: Die strukturierte Stadt kann eine gute Basis sein für ein Leben in der Anarchie der Bergwelt.

