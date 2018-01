Startseite Das kommt 2018 auf das Innviertel zu Was erwartet uns im Jahr 2018? Nicht nur persönlich suchen wir Antworten auf diese Frage. Das Jahr wird auch im Innviertel Höhepunkte in kulturellen und sportlichen Belangen bringen, und es wird Herausforderungen für Verantwortliche in Politik und Wirtschaft bieten. Von Roman Kloibhofer, 04. Januar 2018 - 16:04 Uhr

Wirtschaftliche Impulse sind für einen der aufstrebendsten und stärksten Wirtschaftsstandorte des Landes programmiert: Die starken Leitbetriebe des Innviertels investieren kräftig: FACC wird in den Innviertler Werken 100 Millionen Euro investieren, auch die Firma Fill in Gurten baut weiter aus und investiert Millionenbeträge. Mit der Schärdinger EVG Group und Sensortechnik Frauscher zeigen zwei weitere Innviertler Unternehmen Stärke, Investitionsbereitschaft und ihr Bekenntnis zum Innviertel. 500 Millionen Euro hat die AMAG in Ranshofen investiert, KTM steckt ebenfalls hunderte Millionen in den Standort, die Firma Hargassner in Weng baut derzeit aus – es sind deutliche Zeichen, die damit gesetzt werden! Die Herausforderung dahinter: Die Suche nach Fachkräften in allen Branchen wird noch stärker werden. Gute Arbeitskräfte ins Innviertel zu holen oder hier zu halten, ist das Ziel.

Die Digitalisierung und der Breitband-Internet-Ausbau im ländlichen Bereich sind weitere Schlagworte. Im Schärdinger Stadtgebiet wird etwa der Glasfaserausbau 2018 vorangetrieben, auch die Möglichkeit des „Handyparkens“ in der Barockstadt wird eingeführt.

Sportlich sind im Innviertel viele Augen auf die SV Guntamatic Ried und deren Mission Wiederaufstieg gerichtet. Spätestens Ende Mai wissen wir die Antwort. Auch die Volleyballer des UVC Ried kämpfen um den Verbleib in der höchsten Spielklasse. Dort schlagen die Damen des UTC Fischer Ried erstmals auf.

Die Innviertler Schmankerl stehen weiterhin auf der Themenliste der OÖN im Innviertel. 2018 stehen Filmbeiträge in Sachen Kulinarik im Innviertel im Mittelpunkt. Die OÖNachrichten sind Medienpartner.

1. Fachkräfte gesucht!



Die Suche nach Fachkräften für die Unternehmen im Innviertel wird aus wirtschaftlicher Sicht auch das Jahr 2018 prägen. Die Innviertler Leitbetriebe investieren und zeigen ihr Bekenntnis zum Standort. Doch nun geht es darum, die notwendigen Fachkräfte und Mitarbeiter zu finden. Das ist ein Thema, mit dem auch Klein- und Mittelbetriebe (etwa die Gastronomie) betroffen sind. Daher werden 2018 auch die Debatten um eine Fachhochschule für das Innviertel nicht abebben. Vor allem die Frage nach der Ausbildungsrichtung (bisher waren eine Agrar-FH sowie eine technisch ausgerichtete FH im Gespräch) und dem Standort bieten weiterhin Diskussionsstoff.

2. Eröffnung Freizeitbad Ried



Vor vier Jahren wurde das alte Rieder Hallenbad aus statischen Gründen abgerissen. Kurz darauf wurde mit den Planungen für das neue Rieder Freizeitbad begonnen. Viel wurde seither über das neue Bad samt großer Saunalandschaft geschrieben und gesagt. Eröffnet wird das Bad am Freitag, 9. Februar, 13 Uhr. Im Auftrag der Rieder Stadtgemeinde und der ISG wurde das Bad vom Architekturbüro Gärtner + Neururer geplant. Betrieben wird das Freizeitbad von der Firma GMF aus München. Gespannt darf man sein, ob sich die Aufregung über die Eintrittspreise nach der Eröffnung gänzlich legen wird. Immerhin werden jetzt doch noch Saisonkarten angeboten.

Außenbereich der großzügigen Saunalandschaft

Bild: Streif

3. Politischer Aschermittwoch

Der Termin ist im Kalender der Rieder Jahnturnhalle eingetragen: 14. Februar, Politischer Aschermittwoch – ist der Webseite zu entnehmen. Interessant wird dieser Termin im heurigen Jahr allemal, kommt der als verbaler Rundumschläger bekannte FP-Chef Heinz Christian Strache doch diesmal als Regierungsmitglied und Vizekanzler zum Auftritt nach Ried. Wem wird er diesmal seine Breitseiten austeilen? Auf die Regierung wird Strache heuer wohl (noch) nicht schimpfen. Bleibt abzuwarten, ob er sich auf die Oppositionsparteien einschießt. Wird er als Partner des bekennenden Europäers Kurz die EU ins Visier nehmen? Oder schickt Strache jemand anderen?

Man darf auf die Rede des Vizekanzlers in Ried gespannt sein.

Bild: APA/Scharinger

4. Woodstock der Blasmusik



Es wird auch 2018 eines der musikalischen Großereignisse im Innviertel sein – das Festival Woodstock der Blasmusik. Dieses geht vom 28. Juni bis 1. Juli in Ort im Innkreis über die Bühne. 50.000 Besucher zählten die Veranstalter im vergangenen Jahr. Mehr als 100 Bands werden auf fünf Bühnen vier Tage lang ein buntes Spektrum der Blasmusik bieten. Ein Höhepunkt wird das „Gesamtspiel“ sein, bei dem rund 10.000 Besucher zu ihren Instrumenten greifen. Das blasmusikalische Großereignis ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die gesamte Region, schließlich bleiben viele Festivalbesucher mehrere Tage lang in Ort. Tickets für das Woodstock der Blasmusik 2018 sind übrigens schon online erhältlich.

Jedes Jahr ein Großereignis: Woodstock der Blasmusik.

Bild: Klaus Mittermayr

5. Die SVR will nach oben



Nach dem bitteren Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried im Kampf um den direkten Wiederaufstieg derzeit gute Karten. Als Tabellenführer überwintern die Wikinger in der Sky Go Erste Liga. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den Tabellenfünften Hartberg lediglich drei Punkte. Für die Mannschaft von Trainer Lassaad Chabbi und Manager Fränky Schiemer zählt einzig und alleine die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Zwei Teams steigen fix auf, der Dritte spielt gegen den letzten der Bundesliga Relegation. Die Meisterpartie soll am 25. Mai nach dem letzten Saisonspiel daheim gegen Kapfenberg im Innviertel steigen.

6. KTM eröffnet Museum



Im November soll in Mattighofen das KTM-Museum eröffnet werden. Der markante ovale Bau ist sichtbar, wenn man sich von Süden dem Stadtplatz nähert und er reicht bis zur Parallelstraße Wasseracker. Im Stadthaus wird laut Projektmanager Alex Pierer ein Restaurant integriert. Im Museum selbst wird die Geschichte des Mattighofner Traditionsunternehmens dargestellt, Besucher können die Restaurierung alter Motorräder miterleben. Das Gebäude diene auch als Schulungsraum für KTM-Händler aus aller Welt, ergänzt Alex Pierer. KTM baut auch in Munderfing. Im „house of brands“ finden dann Vertrieb und Marketing von KTM und Husqvarna Platz.

Stadthaus (links) und der ovale Museumsbau: noch Baustelle

Bild: mora

7. Fusionen im Tourismus



In den 16 noch bestehenden Tourismusverbänden im Innviertel werden heuer viele Gespräche geführt (17 waren es bis Jahresende, Wernstein ist aufgelöst). Das Gesetz zur Neuorganisation im Tourismus wurde vom Land bereits beschlossen – 600.000 Euro Budget und 200.000 Nächtigungen sind das Limit. Ein einziger Tourismusverband Innviertel ist eine Varian-te, die „S´Innviertel“-Geschäftsführer Gerald Hartl gut findet. Er hat zu Gesprächen eingeladen. Es gibt aber auch Bestrebungen, dass nördliche Gemeinden zur Tourismusregion Donau gehen und es einen Zusammenschluss im Bezirk Braunau gibt. Die Weichen werden heuer gestellt.

8. Operette im Schlosshof



Zum fünfjährigen Jubiläum der Pramtaler Sommeroperette zaubert das Salonorchester „sINNfonietta“ mit Publikumslieblingen wie Eva Kumpfmüller Franz Lehárs erfolgreichste Operette „Die lustige Witwe“ auf die Bühne des Schlosses Zell an der Pram.



Mit dabei ist natürlich auch wieder Harald Wurmsdobler. Er ist einer der Hauptdarsteller sowie Intendant der Pramtaler Sommeroperette seit ihrer Gründung 2013 und ein Tausendsassa im Operettenhimmel. „sINNfonietta“ ist ein Ensemble in variabler Besetzung und besteht aus professionellen Musikern des Innviertels. Alle Infos zur Pramtaler Sommeroperette 2018 unter www.sinnfonietta.at.

Die Pramtaler Sommeroperette feierte ein Fünf-Jahr Jubiläum im Zeller Schlosshof.

9. Öffi-Verkehr mit Konzept



Mit Dezember 2018 soll das regionale Verkehrskonzept im Innviertel in Kraft treten und damit die langersehnte Vertaktung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Region. Bestandteil dieses Konzepts ist der Umbau des Bahnhofs Braunau, der aufgewertet und zu einer Nahverkehrsdrehscheibe ausgebaut werden soll. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) hat dies bereits angekündigt, die ÖONachrichten berichteten über das Projekt. Eine Park-and-ride-Anlage und ein Busterminal sollen errichtet werden. Mit dem Regionalverkehrskonzept Innviertel sollen Bahn- und Busverbindungen optimal aufeinander abgestimmt werden.

10. 200 Jahre Stille Nacht



1718 wurde das berührende Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht!“ erstmals gesungen. Der Text stammt von Joseph Mohr, die Melodie von Franz Xaver Gruber. Und damit werden die Jubiläumsfeierlichkeiten auch bis ins Innviertel reichen, denn Gruber wurde in Hochburg geboren und die Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft ist bereits seit mehr als zwölf Jahren ehrenamtlich und unermüdlich tätig, diese Tatsache ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Das Jubiläumsjahr wird für den Verein mit Obmann Gerhard Haring viele Aktivitäten bringen. Mit dem Historienspiel, dem künstlerisch gestalteten Friedensweg und dem Gedächtnishaus setzten sie Zeichen.

