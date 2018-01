Nikola Teslas Erfindungen machte sich das medizinische Institut Zeileis in Gallspach zunutze. Bild: © Bettmann/CORBIS Startseite Das Genie aus dem Dorf Eine sehr persönliche Annäherung an das Phänomen Nikola Tesla (1856-1943) Von Klaus Huber, 05. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Vor 75 Jahren, am 7. Jänner 1943, starb in New York der geniale Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla, den sein Lebensweg aus einem winzigen Dorf an der kroatischen Militärgrenze des Kaisertums Österreich über Graz, Budapest und Paris in die USA geführt hatte: Nikola Tesla, dessen Erfindungen auch für Oberösterreich Bedeutung gewannen: Mit "Tesla-Strömen" arbeitet das medizinische Institut Zeileis in Gallspach.

Weltweit bekannt ist die 2003 gegründete, nach dem Erfinder benannte Firma "Tesla Inc." mit Sitz in Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley. Ein riesiger, praxisorientierter Thinktank mit dem selbst gewählten Unternehmenszweck "Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie". Bekanntestes Produkt sind Elektro-Autos mit Batterien aus Lithium-Ionen-Zellen, wie sie auch in Laptops verwendet werden. Ehrgeizige Zukunftsvision: "Wir bauen die sichersten Fahrzeuge aller Zeiten."

Wer nach Belgrad fliegt, landet auf dem "Flughafen Nikola Tesla". Und in Linz gründeten Zuwanderer den SKSK (Serbischer Kultur- und Sportklub) Nikola Tesla.

Dieser Name beschäftigt mich seit vielen Jahren. Den Sommer 1972 verbrachte ich, damals Student an der Universität Salzburg, bei den Oberösterreichischen Nachrichten als freier Mitarbeiter der Sportredaktion. Nach den Olympischen Spielen in München, noch geschockt vom mörderischen Attentat auf die israelische Mannschaft, fuhr ich mit meiner 32-PS-Citroen-Schaukel in die 600 Kilometer entfernte jugoslawische Kleinstadt Gospi´c, um meinen Studienfreund Josef aus dem dortigen Krankenhaus abzuholen. Während einer Studienreise hatte er einen Beinbruch erlitten. Nun wartete er geduldig auf die "Erlösung" aus der bedrückenden Atmosphäre dieses Provinzspitals mit dem Charme einer sowjetischen Beamtenburg. Wir verschwanden ohne Abmeldung.

Therapie mit "Tesla-Strömen"

Ein Mitpatient hatte Josef vom berühmtesten Sohn der "Lika" erzählt, wie die hügelige Landschaft um Gospi´c heißt: von Nikola Tesla. Angeblich ein weltbekanntes Genie, von dem wir noch nie gehört hatten. Tesla – ausgesprochen "Tessla" – gehörte zur serbischen Minderheit in der hauptsächlich kroatisch besiedelten Lika. Josefs Interesse war geweckt. Also fuhren wir in das nahegelegene Dorf Smiljan, wo Nikola Tesla als Sohn des dortigen orthodoxen Priesters am 10. Juli 1856 im Pfarrhaus geboren worden war. Ein Dörfchen, unauffällig, ohne sichtbare Besonderheiten, aber: meine erste "Begegnung" mit Tesla. Glaubte ich.

Jahrzehnte später erfuhr ich, dass ich selbst bereits in den 1950er Jahren von Teslas Erfindungsgeist profitiert hatte. Bronchialasthma war mein Erbe von einer Großmutter, häufige Atemnot die große Plage meiner Kindheit. Das Atmen erleichternde Asthmaspray war noch nicht erfunden, Erstickungsängste verfolgten mich. Unser Hausarzt in Haslach an der Mühl, Dr. Göppl, empfahl zur Linderung einen Aufenthalt am Meer und, als medizinischen Hoffnungsschimmer, die umstrittene "Hochfrequenztherapie" mit "Tesla-Strömen" im Institut Zeileis in Gallspach. Gründer Valentin Zeileis war kein Schulmediziner, hatte jedoch schon erstaunliche Heilungserfolge erzielt. Mit Hochfrequenzimpulsen führte er dem Körper Energie zu, wodurch die Selbstheilungskräfte gefördert wurden. Wichtige Erkenntnis: Elektrischer Strom, sanft dosiert, kann heilend wirken.

Der "Fall Zeileis"

Von der Schulmedizin wurde Zeileis angefeindet. Bereits 1924 hatte Nobelpreisträger Julius Wagner-Jauregg ein vernichtendes Urteil über Zeileis geliefert. Der Konflikt spitzte sich zu und verlagerte sich in die Presse. Mehr als 700 Artikel wurden 1930 innerhalb weniger Monate in der österreichischen und ausländischen Presse über den "Fall Zeileis" geschrieben.

1931 erschien die Broschüre "Gallspach. Das Mekka der Kranken". Darin wurde über mehrere wundersame Heilungen berichtet. Ein erblindeter Metallarbeiter aus Berndorf habe nach sieben Behandlungen das Augenlicht wieder erlangt. Schwer Lungenkranke seien nach zweimonatiger Behandlung imstande, beschwerdefrei wieder einem anstrengenden Beruf nachzugehen. Deshalb fuhr meine Mutter mehrmals mit mir von Haslach nach Gallspach, mit dem Postbus hin und zurück, damals eine schier endlose Reise auf zum Teil noch nicht einmal gepflasterten Straßen.

Der aus Wien zugewanderte "Wunderdoktor" hatte Gallspach bereits in den zwanziger Jahren einen gewaltigen Besucherboom beschert. Aufregung und Massenandrang sind abgeflaut. Das Behandlungsprinzip bleibt unverändert: "Ausgehend von der Netzspannung wird über einen Hochspannungstransformator ein Kondensator aufgeladen, dessen Energie über eine Funkenstrecke in die Primärspule eines Hochfrequenztransformators (,Tesla-Transformator‘) entladen wird. An der Sekundärspule tritt dann eine sehr hohe Spannung auf. Am Ende der Sekundärspule wird die Therapieelektrode angeschlossen." Wer’s nicht versteht, dem geht’s wie mir.

Tesla und Edison

All das hat ein serbischer Provinzbub ausgelöst, Nikola Tesla, der 1875 an der k. k. Technischen Hochschule in Graz das Maschinenbaustudium begann, jedoch nicht abschloss. Er fand eine Arbeitsstelle als Maschinenbauer in Marburg an der Drau – und fiel als Karten- und Billardspieler auf. Von der Polizei deshalb aus Marburg verwiesen, kehrte er nach Gospi´c zurück und wurde Hilfslehrer. Ein Onkel finanzierte schließlich die Fortsetzung seines Studiums an der deutschsprachigen Karls-Universität Prag. Dann verdingte sich Tesla als Telegrafenamtstechniker in Budapest, wurde weiterempfohlen zu einer Firma des berühmten Thomas Alva Edison in Paris, für den er schon bald darauf in New York arbeitete. Mit der Bezahlung unzufrieden, kündigte Tesla und gründete 1885 seine eigene Firma. Endlich konnte er all seine Ideen umsetzen, darunter das heute als Zweiphasenwechselstrom bezeichnete System zur elektrischen Energieübertragung.

Fantastische Waffensysteme

1914, nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, kappte die britische Marine alle deutschen Überseekabel. Die letzte verbleibende Nachrichtenverbindung, eine Funkstation, hatte eine zu geringe Sendeleistung, um ohne Relaisschiff im Atlantik Nachrichten nach Europa übertragen zu können. Tesla nahm 1914 den Auftrag zur Verbesserung dieser kriegswichtigen Station an. So wurde der amerikanische Geheimdienst auf ihn aufmerksam.

Tesla verfasste mehrere Artikel zum Thema Kriegstechnik. In der Zeitschrift "Electrical Experimenter" beschrieb er "Strahlenkanonen" für den Kampf gegen U-Boote, fantastische Waffensysteme mit "konzentrierten Strahlen hoher Frequenz".

Gegen Ende seines Erfinderlebens infolge der Weltwirtschaftskrise total verarmt, starb der 86-jährige Nikola Tesla am 7. Jänner 1943 im Hotel "New Yorker". Sein gesamtes Eigentum wurde – obwohl längst Staatsbürger der USA – sofort beschlagnahmt, da man fürchtete, seine Unterlagen könnten ins Ausland gebracht werden.

Die Urne mit Teslas Asche befindet sich seit 1952 im Nikola-Tesla-Museum in Belgrad.

Anerkennung und Ehrungen

Nikola Tesla, das Genie aus einem Dorf im Kaisertum Österreich, hielt in 26 Ländern mehr als 280 Patente, allein 112 in den USA. Für seine Leistungen verliehen ihm zwölf Universitäten die Ehrendoktorwürde, darunter auch Graz und Prag, wo er studiert hatte.

Nach dem großen Erfinder ist die physikalische Einheit der magnetischen Flussdichte benannt, das Tesla, abgekürzt T.Die Grazer Universitäten (TU, Uni und MedUni) vergeben die "Nikola-Tesla-Medaille für erfinderische Forscher".Ein Mondkrater und ein Asteroid tragen seinen Namen. Sein Porträt zierte jugoslawische Banknoten.

Tesla-Museen gibt es in Smiljan (Kroatien), Belgrad (Serbien) und Gallspach.Tesla-Statuen stehen in Kroatien, Serbien und in den USA, im Silicon Valley, im Massachusetts Institute of Technology und im State Park der Niagarafälle.Den genialen Erfinder bewundern aber nicht nur Wissenschafter, sogar in die Populärkultur hat Tesla Einzug gehalten, eine US-Rockband hat sich nach ihm benannt.

