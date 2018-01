Startseite Der perfekte Start ins neue Jahr Fünf g’standene Persönlichkeiten aus Oberösterreich verraten ihre ganz persönlichen Vorsätze für ein gelungenes neues Jahr. Von Ulrike Griessl, 02. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Humor macht das Leben erst so richtig lebenswert

Für den Linzer Kabarettisten Günther Lainer ist Humor sein Lebenselixier. Aus diesem Grund hat er sich in seinem Buch „Finde dich selbst, dann wirst du nicht gesucht“ auf humorvolle Art und Weise mit dem Thema Glück auseinandergesetzt.

Günther Lainer

Bild: Weihbold

Für die OÖN hat Lainer einige Zitate ausgewählt:

„Wenn dir einer zu Bewegung rät, geh ihm aus dem Weg!“

„Benimm dich immer so, dass nie einer deiner Freunde auf die Idee kommt, du könntest ihm beim Übersiedeln helfen!“

„Lass den Winter vorübergehen. Dann kommt der Frühling!“

„Sei immer DU selbst und wenn DU nicht DU sein kannst, dann spiele einen Anderen. Aber keinen Trottel!“



Das Herz für die kleinen Freuden offen halten

Pfarrer Franz Zeiger von der Pfarre St. Peter in Linz ist davon überzeugt, dass die Welt genauso gut oder schlecht ist, wie wir sie sein lassen. „Wer anderen ein Lächeln schenkt, wird auch eines zurückbekommen, das sollten wir uns bewusst machen“, sagt Zeiger.

Franz Zeiger

Bild: privat

Natürlich sei es oft schwer, fröhlich zu sein, wenn das Schicksal zugeschlagen habe. In diesen Momenten sei es besonders wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren, denn ohne Hoffnung sei alles verloren. „Ich persönlich bemühe mich in schweren Stunden, mein Herz weit zu öffnen und auf die kleinen Freuden des Lebens zu achten. So zum Beispiel, wenn sich ein alter Bekannter wieder mal meldet oder einfach nur, wenn die Sonne scheint. Und wenn ich meine Freude mit anderen teile, ist das Leben gleich doppelt so schön.



Aus alten Mustern ausbrechen und Neues zulassen

Die Linzer Gesundheitspsychologin und Kabarettistin Isabella Woldrich rät vor allem unzufriedenen Menschen, sich abzugewöhnen, andere zu kritisieren und sie ummodeln zu wollen. Besser sei es, an sich selbst zu arbeiten.

„Wenn man immer darauf wartet, dass sich andere ändern, fühlt man sich ohnmächtig, sobald man aber selbst beginnt, sein Leben in eine andere Richtung zu drehen, hat man die Zügel in der Hand“, sagt die Gesundheits-Psychologin. Das mache selbstbewusst und zufrieden.

Isabella Woldrich

Bild: Weihbold

„Wenn es in der Partnerschaft kriselt, kann ich nur empfehlen, aus alten Mustern auszubrechen und gemeinsam Neues zu entwickeln“, so Woldrich. Auf diese Weise stärke man das Wir-Gefühl, weil man dann wieder gemeinsame Ziele habe, an denen man arbeiten könne.



Nicht auf die Liebe vergessen - wer liebt, ist glücklich

Gabriele Hofer -Stelzhammer organisiert als stellvertretende Leiterin des Bildungshauses Schloss Puchberg bei Wels unter anderem Seminare, in denen Menschen lernen, wie sie ihr Leben genießen können.

Gabriele Hofer-Stelzhammer

Bild: privat

Das sind Ihre persönlichen Vorsätze für 2018: „Mutig in die neuen Zeiten – so heißt es in unserer Bundeshymne. Diesen Mut brauchen wir für ein gutes neues Jahr. Ich plane, mir Zeit zum Feiern in der Familie und mit Freunden zu nehmen. Außerdem bemühe ich mich, mir Zeitfenster für Stille und Gebet zu schaffen und jeden Tag einen Grund zu finden, dankbar zu sein. Ich nehme mir vor, so oft wie möglich zu lächeln. Besonders wichtig ist es mir auch, nicht auf die Liebe zu vergessen. Denn wer lieben kann, ist glücklich.“

Man kann jedem Tag etwas Positives abgewinnen

Der Linzer Psychiater Werner Schöny weiß, wie es Menschen geht, die den Lebensmut verloren haben. Er weiß aber auch, wie es gelingen kann, Verzweifelten wieder zur Freude am Leben zu verhelfen.

Werner Schöny

Bild: Weihbold

Schöny rät: „Pflegen Sie Ihre Beziehungen in der Familie, mit Freunden und im Beruf aktiv. Sprechen Sie Konflikte an und klären sie diese, wenn irgendwie möglich. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, essen und trinken Sie vernünftig und in Maßen und bewegen Sie sich regelmäßig an der frischen Luft. Freuen Sie sich über kleine Dinge und bereiten Sie anderen Menschen Freude. Gelungene Tage und Stunden sollte man bewusst wahrnehmen.

Man kann dem Leben jeden Tag etwas Positives abgewinnen oder aber nur das Negative sehen, glücklich wird man mit ersterem.“

