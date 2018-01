Bild: (Reuters) Startseite Neues Jahr, neue Gesetze: Was uns 2018 erwartet Neues Jahr, neue Gesetze, neue Gesichter. Für die Österreicher ändert sich 2018 so einiges. Von OÖNachrichten, 02. Januar 2018 - 00:04 Uhr

Das bringt 2018

Innenpolitik

Von Wolfgang Braun

Die vergangenen beiden Jahre sind innenpolitisch so turbulent verlaufen, dass man sich eigentlich vor Prognosen für 2018 hüten sollte.

Man muss sich daher an Fixpunkten orientieren. Gut daher, dass heuer ein pralles Gedenkjahr vor uns liegt: Die Erinnerung an 1918, 1938, 1968, 1948, 1978 und 1848 wird uns in den kommenden zwölf Monaten beschäftigen.

Dazu kommen schon in den ersten vier Monaten des Jahres vier Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten und in der zweiten Jahreshälfte eine erste internationale Bewährungsprobe für die neue Bundesregierung: die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft.

Außenpolitik

Von Clemens Schuhmann

Eine wichtige Weichenstellung ist im Oktober 2018 die Einigung auf den Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien. Schon im März lässt sich Wladimir Putin in einer Präsidentenwahl ohne Auswahl wählen. Apropos Wahlen: In sechs EU-Staaten werden die Parlamente neu gewählt – darunter in Italien. Und wenn sich die Unionsparteien CDU/CSU mit der SPD nicht auf eine Neuauflage der Großen Koalition einigen können, werden auch die Deutschen zu den Urnen schreiten. Eine Zäsur wird es in Kuba geben – Raúl Castro tritt im April als Staatsoberhaupt ab, die Fäden wird der 86-Jährige aber weiterhin ziehen. Und weiter nördlich zittert US-Präsident Donald Trump den Midterm-Wahlen entgegen, die für die Republikaner bitter enden könnten

Video: Änderungen im Jahr 2018

Wirtschaft

Von Susanne Dickstein

Die Wirtschaft zeigt sich 2018 in Bestform. In praktisch allen großen Regionen ist mit einem stabilen Aufschwung zu rechnen. Die gute Nachfrage in Österreich wird zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit führen.

An der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich kommt es zum erwarteten Generationswechsel. Harald Mahrer übernimmt von Langzeit-Präsident Christoph Leitl und muss die Kammer für ein mögliches Ende der Pflichtmitgliedschaft ebenso wie für das digitale Zeitalter fit machen. Spannend wird es im Frühherbst, wenn Europas Zentralbankchef Mario Draghi den Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm startet. Unsicherheitsfaktor bleibt der Brexit.

Land & Leute

Von Roland Vielhaber

Linz an der Donau klingt gut. Nur: Die Brücken zum Queren fehlen immer noch. Ab Jänner wird endlich gebaut. Erst an den Bypass-Brücken der Vöest-Brücke, dann beginnen im Frühsommer die eigentlichen Bauarbeiten für die Eisenbahnbrücke, im Herbst fällt der Startschuss für die Donaubrücke zwischen Puchenau und Alt-Urfahr. Das wird viel Lärm und Staub aufwirbeln, ganz abgesehen davon, dass es wohl noch mehr Stau geben wird – und am Ende die erhoffte Entlastung.

Sicher ein Stammtisch-Thema: die Aufhebung des Rauchverbots in Lokalen.

Kultur

Von Peter Grubmüller

Wie wird der ORF unter der neuen politischen Farbenlehre aufgestellt? Möglicherweise mit Norbert Steger (FPÖ) als Stiftungsrats-Vorsitzendem. Diese medienpolitische Frage wird im Frühling beantwortet. Der literarische Auftakt des Jahres obliegt Arno Geigers Roman „Unter der Drachenwand“ (10. 1.). Als spannende Opernproduktion im Linzer Musiktheater ist Berlioz’ „La Damnation de Faust“ zu erwarten – und wie Meisterregisseur Terrence Malick Franz Jägerstätters Leben auf die Leinwand bringt, werden wir mit seinem Film „Radegund“ erleben.

Sport

Von Christoph Zöpfl

Die beiden größten Shows auf der Sportbühne werden wir 2018 mit gemischten Gefühlen beobachten. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea finden im Februar von Nordkorea aus betrachtet in Kurzstreckenraketen-Reichweite statt. Hoffentlich zündelt da nur das Olympische Feuer. Auch bei der nach Russland verkauften

Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer schwingt Unbehagen mit, weil dort der Sport schnell zum Spielball der Weltpolitik werden könnte. Die gute Nachricht: Österreich wird bei dieser WM mit Italien auf Augenhöhe sein. Beide Länder konnten sich nicht qualifizieren.

Leben

Von Barbara Rohrhofer

Positive Nachrichten wird es aus dem Bereich der Medizin geben. Pharma-Unternehmen haben für einige neue Medikamente die Zulassung beantragt, darunter neue Antibiotika und auch jene Mittel gegen Krebs, die die Tumorzellen direkt angreifen. Für Betroffene – so heißt es – werden die Heilungschancen und Überlebenszeiten steigen. Wo die Hochzeit des Jahres „steigt“, steht bereits fest: Am Samstag, 19. Mai, wird der britische Prinz Harry seine Verlobte Meghan Markle auf Schloss Windsor im Westen Londons ehelichen – und die ganze Welt wird zusehen.

