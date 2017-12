Bild: Gerald Mayerhofer Startseite Der große Jahresrückblick: Was die OÖN-Leser 2017 bewegte Eine neue Bundesregierung, ein neuer ÖFB-Teamchef und die #metoo-Affäre - 2017 war ein Jahr voller Umbrüche. Über diese Themen hat Oberösterreich gesprochen. Von OÖNachrichten, 29. Dezember 2017 - 08:25 Uhr

Ein Jahr voller Umbrüche

Eine neue Bundesregierung, neue Landeshauptleute für Oberösterreich und Niederösterreich, sowie ein neuer Fußball-Teamchef. Und zuletzt brachte die #metoo-Affäre noch einige Prominente zu Fall. Eines blieb, wie es war: Marcel Hirscher gewann erneut den Weltcup.

Meistgelesene Artikel

Die meistgelesenen Artikel auf nachrichten.at

Diese Geschichten erhielten im abgelaufenen Jahr die meisten Zugriffe:

1. Katastrophe in St. Johann: Mindestens Zwei Tote, 120 Verletzte

Eine Orkanböe reißt am 19. August in St. Johann am Walde die Aluminiumkonstruktion eines Festzeltes um, in dem sich 700 Besucher eines Feuerwehrfestes befinden. Zahlreiche Personen werden unter der Plane begraben und von herabfallenden Trümmerteilen getroffen. Eine 19-Jährige und ein 28-Jähriger kommen ums Leben, rund 120 Menschen werden verletzt, davon 20 schwer.

Zwei Menschen verloren bei der Zeltfest-Katastrophe ihr Leben.

Bild: Scharinger

2. Sturm fegt über Oberösterreich

Eine Sturmfront, die in der Nacht auf 19. August mit bis zu 130 km/h über Oberösterreich hinwegfegte, löste mehr als 400 Feuerwehr-Einsätze aus. Neben den tragischen Ereignissen in St. Johann am Walde (siehe oben) waren die Windböen vor allem für abgedeckte Dächer, Brände und blockierte Straßen verantwortlich. Die OÖN berichteten im Liveticker.

3. Van der Bellens Hoppalas bei der Angelobung

Nach wochenlangen Verhandlungen wurde am 18. Dezember die neue schwarz-blaue Regierung angelobt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen meisterte die erste große Bewährungsprobe seiner Amtszeit mit einigen kleinen Hoppalas. Aber sehen Sie selbst!

4. Hitler-Doppelgänger festgenommen

OÖN-Exklusivbericht: In Braunau ist ein "Hitler-Doppelgänger" unterwegs. Am 13. Februar wurde der Mann mit dem akkuraten Seitenscheitel, dem gestutzten Oberlippenbärtchen und einen an Hitler erinnernden Anzug festgenommen und wegen Wiederbetätigung angezeigt. Der 25-Jährige soll sich auch als "Harald Hitler" vorgestellt haben.

5. So bestürzt zeigt sich die Ski-Welt über den Tod von David Poisson

Die Skiwelt trägt Trauer: Am 13. November kommt der französische Abfahrtsspezialist David Poisson bei einem Trainingssturz in Kanada ums Leben. Der Vater eines einjährigen Buben wurde nur 35 Jahre alt. "Mit diesem Lächeln und deiner herzlichen Art wirst du uns immer in Erinnerung bleiben", zeigt sich ÖSV-Läufer Hannes Reichelt bestürzt. Mehr Reaktionen lesen Sie hier.

6. Doppelmord: Alarmfahndung aufgehoben, intensive Fahndung bleibt

Doppelmord und die Suche nach dem Mörder: Im steirischen Stiwoll erschießt der Landwirt Friedrich Felzmann im Oktober zwei Nachbarn und verschwindet. Der 66 Jahre alte amtsbekannte Querulant ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Vermutung, er sei in den Wäldern nahe seinem Wohnort untergetaucht, erhärtet sich nicht. Er bleibt verschwunden.

Von dem mutmaßlichen Täter fehlt nach wie vor jede Spur.

Bild: (APA)

7. Vorsicht vor angeblichem Billa-Gewinnspiel

Im Juli warnte nachrichten.at vor einem vermeintlichen Gewinnspiel der Supermarkt-Kette Billa: Über WhatsApp verbreiteten Betrüger eine Gewinnmeldung - vermutlich um an die Daten der Nutzer zu gelangen. Der Lebensmittelhändler appellierte, die Nachricht nicht weiterzuverbreiten.

8. Ehemann tötete Frau und sich selbst

Zu einer Familientragödie kommt es am 23. Oktober in der Mühlviertler Gemeinde St. Martin im Mühlkreis. Ein bekannter Versicherungsmakler erschießt seine Ehefrau in ihrem gemeinsamen Haus und richtet sich anschließend selbst. Ein Abschiedsbrief deutet auf persönliche und private Probleme hin. In der kleinen Ortschaft Gerling herrscht Fassungslosigkeit.

9. Junger Mühlviertler stürzte auf Weltreise in den Tod

Trauer und Fassungslosigkeit in Schönau im Mühlkreis: Der 25-jährige Benjamin Aumayer stürzt im September bei einem Alpinunfall in Südafrika in den Tod. Er wollte zum Abschluss seiner siebenmonatigen Weltreise noch einen Sonnenuntergang sehen.

10. Wurstfabrikant Hans Moser starb bei Autounfall

Der aus der TV-Werbung bekannte Unternehmer Hans Moser stirbt am 1. Juni bei einem Unfall mit seinem Mercedes im Bezirk Scheibbs. Hans Moser führte seit 1996 die Geschäfte des Familienunternehmes gemeinsam mit seiner Frau und seinem Bruder. Er wurde 49 Jahre alt.

Quiz

Zitate des Jahres: Wer hat's gesagt?

Wir präsentieren Ihnen die Polit-Sprüche des Jahres. Können Sie die Zitate dem richtigen Politiker zuordnen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Zitate des Jahres: Wer hat's gesagt? Frage 1 von 15:

1. "Nicht ihr habt unseren Weg verlassen, wir haben unseren Weg verlassen. Es ist nicht eure Schuld, es ist unsere."

Ulrike Lunacek (Grüne) Martin Schulz (SPD) Christian Kern (SPÖ)



