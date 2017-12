Bild: colourbox Startseite Die Konjunktur brummt weltweit In den USA und Europa läuft die Konjunktur wie geschmiert, auch China und Indien bleiben auf Wachstumskurs. Die Sorgenkinder Brasilien und Russland kehren zurück in die Spur und melden eine Erholung ihrer Wirtschaft. Von OÖN, 28. Dezember 2017 - 00:04 Uhr

USA: Größte Volkswirtschaft nimmt Fahrt auf

Die US-Wirtschaft ist einen Tick schlechter in Form als gedacht. Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,2 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington kurz vor Weihnachten mitteilte. Auch wenn das etwas weniger ist als die geschätzten 3,3 Prozent, so ist es dennoch das kräftigste Quartalswachstum seit Anfang 2015. Im Frühjahr hatte es zu 3,1 Prozent gereicht, so dass jetzt erstmals seit 2014 in zwei Quartalen in Folge eine Drei vor dem Komma steht.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für das kommende Jahr mit 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum – für amerikanische Verhältnisse bescheiden. Präsident Donald Trump und sein Protektionismus seien eine „signifikante politische Unsicherheit“. Experten gehen inzwischen aber davon aus, dass wegen der jetzt verabschiedeten Steuerreform die weltgrößte Volkswirtschaft mehr Fahrt aufnehmen könnte als bisher gedacht. Die Reform sieht unter anderem eine Absenkung der Unternehmenssteuersätze von 35 auf 21 Prozent vor.

Wegen der guten Konjunktur erhöhte die US-Zentralbank Federal Reserve ihren Leitzins im Dezember auf die Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. Für das kommende Jahr peilt sie drei weitere Anhebungen an.

Brasilien: „Wir sind wieder auf Schiene“

Der brasilianische Präsident Michel Temer griff zu einem ungewöhnlichen Mittel, um auf die verbesserte wirtschaftliche Lage seines Landes aufmerksam zu machen. In einem Brief an europäische Medien, der auch den OÖNachrichten vorliegt, verweist er auf „die weitreichendsten strukturellen Reformen der vergangenen 30 Jahre“, die er angegangen sei. „Das Ergebnis ist bereits sichtbar“, hieß es in dem Schreiben, das über den brasilianischen Honorarkonsul in Oberösterreich, Clemens Beinkofer, übermittelt wurde. Brasiliens Wirtschaft werde nach zwei Rezessionsjahren heuer wieder um knapp ein Prozent wachsen und im nächsten Jahr um voraussichtlich 2,3 Prozent.

„Ich weiß zwar nicht, wie optimistisch Präsident Temer die Lage dargestellt hat. Tatsache ist, dass Brasilien wieder zurückkommt“, sagt Klaus Hofstadler, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in São Paulo. Die seit Mitte 2016 amtierende Regierung unter Präsident Temer habe eine Reihe von Reformen angestoßen, etwa eine lang erwartete Arbeitsrechtsreform. Auch gegen die bis in höchste Kreise verbreitete Korruption werde jetzt vorgegangen. Für langfristig planende Unternehmen sei Brasilien auf jeden Fall wieder interessant, sagt Hofstadler. Mehr als 200 österreichische Unternehmen seien in Brasilien aktiv und erfolgreich.

Europa: Die globale Zugmaschine

Glaubt man dem Internationalen Währungsfonds (IWF), dann wird Europa zur Zugmaschine der Weltwirtschaft. Die europäische Erholung habe sich verstärkt und merklich verbreitert, heißt es in der jüngsten IWF-Analyse. Für die Eurozone prognostizieren Wirtschaftsforscher für heuer einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,4 Prozent, für 2018 von 2,5 Prozent. Größte Unsicherheit bleibe der Brexit und die Frage, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU entwickeln werden.

Auf den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wartet 2018 eine Herkulesaufgabe: Er muss die Finanzmärkte auf die Entwöhnung von den jahrelangen Geldspritzen vorbereiten, ohne dabei Börsen-Turbulenzen auszulösen. Gleichzeitig dürften im Sog der anziehenden Konjunktur die Rufe nach einer Zinsänderung lauter werden. Die Inflationsentwicklung lässt jedoch bisher kaum erkennen, dass die Preise stärker klettern werden.

Selbst für 2020 rechnen die EZB-Ökonomen mit einem Preisanstieg von 1,7 Prozent, womit das Notenbankziel von knapp zwei Prozent Inflation selbst dann noch verfehlt würde.

Russland: Aufatmen nach der Krise

Heuer ist das erste Jahr seit der Krise, in dem die russische Wirtschaft wieder Zuwächse verzeichnet. Den Einbruch des Ölpreises und die Sanktionen des Westens hat Russland mittlerweile weggesteckt. Das Wirtschaftsministerium prognostiziert für dieses Jahr ein Plus von zwei Prozent. Das Land ist aber nach wie vor stark vom Energiesektor abhängig.

Im Frühjahr hatte die Wirtschaft mit einer Wachstumsrate von 2,5 Prozent so stark Fahrt aufgenommen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Im Sommer hat sich diese Entwicklung leicht abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt hat im dritten Quartal nur noch um 1,8 Prozent zugelegt. Die Gründe für die Verlangsamung des Wachstums sind unter anderem ein Rückgang der Produktion in der Rohstoffindustrie und schlechter als erwartet ausgefallene Ergebnisse im Bankensektor.

Gleichzeitig bleibt die Inflationsrate in Russland auf dem niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie sank im November auf 2,5 Prozent. Angesichts der niedrigen Inflation plant die Zentralbank, den Leitzins schrittweise von derzeit 8,25 Prozent auf sechs bis sieben Prozent pro Jahr zu senken.

China: Abkühlung erwartet

In Chinas Wirtschaft gibt es einer Firmenumfrage zufolge Anzeichen für eine konjunkturelle Abkühlung im kommenden Jahr. Zwar fuhren die Industrieunternehmen im laufenden Schlussquartal weiter ihre Produktion hoch, wie eine gestern, Mittwoch, vorgelegte Untersuchung des Analysehauses China Beige Book International (CBB) ergab. Aber das Wachstum bei Löhnen und Neueinstellungen hat sich abgeschwächt.

Den stärksten Gegenwind erfährt die Einzelhandelsbranche, wo die Umsätze schwach sind. Den CBB-Experten zufolge verlangsamt sich das Wachstum insbesondere bei den Automobilhändlern. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres legte Chinas Wirtschaftsleistung mit 6,9 Prozent stärker zu als erwartet. Dazu trugen hauptsächlich robuste Exporte und ein von staatlichen Infrastrukturinvestitionen gestützter Bauboom bei. Zugleich versucht die Regierung, die Kreditvergabe zu zügeln. Dies schlägt sich auf die Konjunkturentwicklung nieder.

Die Experten des Global Business Policy Councils sind überzeugt, dass die Auslandsinvestitionen Chinas 2018 weiter wachsen werden, ebenso wie der Widerstand dagegen.

Indien: Aufstieg zur fünftgrößten Wirtschaftsmacht

Indien wird nach Einschätzung von Ökonomen 2018 Großbritannien und Frankreich überholen und zur fünftgrößten Wirtschaftsmacht aufsteigen. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Studie des britischen Forschungsinstituts CEBR. Sie basiert auf einem Vergleich der Bruttoinlandsprodukte in Dollar gerechnet. Die Wirtschaft Indiens hat sich nach fünf enttäuschenden Quartalen in Folge anscheinend erholt. Von Juli bis September wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich um 6,3 Prozent. Zuvor hatten der angeordnete Austausch großer Geldscheine sowie die neue, einheitliche Mehrwertsteuer das Wirtschaftswachstum Indiens gebremst.

