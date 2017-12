Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Startseite Eine Sturm-Front, die das Leben in Saiga Hans veränderte INNVIERTEL. Zwei Personen wurden bei der schrecklichen Zeltfest-Tragödie getötet - Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an. Ein Hitler-Double in Braunau machte weltweit Schlagzeilen, Aufregung auch um Baurestmassen-Deponie und Umfahrung. Von OÖN, 28. Dezember 2017 - 17:02 Uhr

Diese Ereignisse bestimmten das Jahr 2017:

Die Schreckensnacht: Es war das prägendste Ereignis im Innviertel - leider in negativer Hinsicht: Die Zeltfest-Tragödie in Saiga Hans bei der am Freitag, 18. August, zwei Menschen ums Leben kamen, rund 140 wurden zum Teil schwer verletzt. Beeindruckend: Der Zusammenhalt in der Saiga Hanser Bevölkerung. Rund 300.000 Euro wurden für die Hinterbliebenen der Todesopfer und die Verletzten gespendet. Von einer „Welle der Solidarität“ sprach Diakon Anton Baumkirchner. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch immer. Deponie und Hühnermast Waldzell: Zwei Großprojekte in der Gemeinde Waldzell waren die großen Aufreger in der Gemeinde: Mit 13:12 Stimmen war der Bau eines geplanten Mastbetriebes für rund 20.000 Hühner in der Waldzeller Ortschaft Baumgarten im März dieses Jahres knapp verhindert worden. Nachdem Betreiber Anton Zeilinger einen neuen Standort einreichte, sprachen sich in einer neuerlichen Abstimmung im Juni 17 Mandatare für Genehmigung des Projektes aus.

Einen großen Proteststurm löste eine geplante Baurestmassen-Deponie in der Ortschaft Schwendt aus. Die Gegner befürchten eine Gefährdung des Grund- und Trinkwassers und 5500 zusätzliche Lkw-Fahrten. 2700 Unterschriften wurden gesammelt.. Geothermie-Bohrung: Um den wachsenden Bedarf an erneuerbarer Heizenergie bei wachsendem Anschlussgrad abdecken zu können, hat die Geothermie Mehrnbach-Ried eine dritte Bohrung gestartet. Bei den Arbeiten durch die nach Ausschreibung beauftragte Firma ist es aber zu einer massiven technischen Panne gekommen, die Bohrfirma ging in Konkurs. Nun wird völlig neu gebohrt. Umstrittene Umfahrung eröffnet: Nach jahrzehntelangen Diskussionen und Planungen war es Ende November endlich soweit: Die umstrittene Umfahrung Mattighofen/Munderfing wurde eröffnet – zumindest der erste von drei Abschnitten. Diesmal ohne Protest. Die Gegner sind aber ganz und gar nicht still geworden: auch für die Bescheide, die den nächsten Abschnitt Stallhofen betreffen, haben sie bereits Beschwerde eingebracht. Massiver Gegenwind weht beim dritten Abschnitt, Schalchen, entgegen. Schmankerl: Vom feinen Innviertler Bauernhofeis über den gschmackigen Surspeck, Holzofen-Bratl und die typischen Knödel bis hin zu schon fast vergessenen regionalen Spezialitäten, wie etwa „Affen“ – im Rahmen der Serie „22 Innviertler Schmankerl“ präsentierten Volkszeitung und Warte kulinarische Leckerbissen aus der Region. Bei der Online-Abstimmung zum beliebtesten Innviertler Schmankerl setzten sich die Innviertler Knödel aus Eberschwang durch. 2018 begleiten die OÖNachrichten als Medienpartner das Filmprojekt „Kochlandschaft“, bei der die Themen Kulinarik und Landschaft im Vordergrund stehen. Start ist am 12. Jänner 2018. Hitler Double unterwegs: Weltweit Schlagzeilen machte ein OÖN-Exklusivbericht über ein Hitler-Double in Braunau. Der Mann nannte sich selber Harald Hitler. Der Spuk hatte ein rasches Ende, die Staatsanwaltschaft ließ den Mann festnehmen.

Nach mehr als 20 Jahren trennte sich die SV Ried von Stefan Reiter.

Bild: GEPA pictures

Trennungen, Tränen und ein überragender Taufkirchner

Turbulent verlief das Jahr bei der SV Ried. Nach mehr als 20 Jahren trennte sich der (damalige) Bundesligist im Frühjahr von Manager Stefan Reiter. Den drohenden Abstieg konnte auch sein Nachfolger Fränky Schiemer nicht verhindern. Nach zwölf Jahren in der höchsten Spielklasse Österreichs stand im Mai dieses Jahres fest: Die SV Ried spielt künftig wieder Erste Liga. Neben Stefan Reiter wurde im Frühjahr auch Trainer Christian Benbennek ausgetauscht und durch Lassaad Chabbi ersetzt. Der gebürtige Tunesier stieg mit der SV Ried zwar ab, befindet sich mit seiner Mannschaft derzeit aber auf Erfolgskurs. Nach 20 gespielten Runden liegen die Innviertler an der Tabellenspitze der Sky Go Erste Liga. Die Basis für den sofortigen Wiederaufstieg ist also geschaffen.

Karl Rachbauer hatte Tränen in den Augen, als er im Februar im italienischen Trentino zum zweiten Mal Weltmeister in der Acht-Hunde-Klasse wurde. Der 52-jährige Musher (Schlittenhundeführer) aus Utzenaich verteidigte seinen Titel aus dem Jahr 2015.

Reinhold Schett nahm vor 17 Jahren mit seinen Freunden an einen Snowboard-Bewerb teil und verletzte sich dabei schwer. Seither ist der Pischelsdorfer querschnittgelähmt. Sport macht der 36-Jährige trotzdem – und das höchst erfolgreich. Bei der Para Snowboard Weltmeisterschaft, die im Februar in Kanada stattfand, holte der Silber und Bronze.

Anfang Juni krönt sich der FC Andorf zum Meister der Landesliga West (Fußball). Mit ihrem Trainer Bernhard Straif kehren die Innviertler nach 29 Jahren in die Oberösterreich-Liga zurück.

Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen/Pr. siegt beim Messe Ried Leichtathletikmeeting mit einer Weite von 65,37 Meter. Bei der WM in London landet der Diskuswerfer auf dem neunten Platz.

Der Tumeltshamer Sigi Meschnig wird im Juli bei der WM der Transplantierten im spanischen Malaga Weltmeister im Hochsprung.

Theresa Spadinger aus Höhnhart holt im August mit der Österreichischen Damen-Faustball-Nationalmannschaft den Vize-Europameistertitel.

Auch hier war Fill Metallbau involviert: der Austria Campus in Wien

Bild: (Fill)

Bäcker, Konditor, Metall-Riese: Die Pleiten des Jahres

Nicht immer gab es im wirtschaftlichen Vorzeige-Viertel Oberösterreichs Erfolgsmeldungen. Hier die aufsehenerregendsten Insolvenzen des Jahres 2017:

Bernis Backstube: Im März hat Bernhard Beham seine Bäckerei in Mettmach, Cafés und Nahversorgungseinrichtungen in Aspach, Höhnhart und Moosbach zugesperrt. 1,2 Millionen Euro Passiva gab es laut Kreditschutzverband 1870. Der Unternehmer holte zuvor noch zum Rundumschlag aus und schob die Schuld auf die Gewerbebehörde. 30 Dienstnehmer waren betroffen.

Fill Metallbau GmbH: Mit 30 Millionen Euro Schulden schlitterte der Hohenzeller Metallbaubetrieb im Oktober in eine der größten Pleiten des Jahres in Oberösterreich. Schlecht kalkulierte Projekte in England hatten dazu geführt. 238 Mitarbeiter waren zuletzt im auf Fassadenbau und Fensterkonstruktionen spezialisierten Unternehmen beschäftigt. Ein Sanierungsverfahren wurde eingeleitet.

Kurhaus Aspach: Es war zwar keine Pleite, das Aus schmerzt in Aspach aber doch. Wegen mangelnder Auslastung und großem Investitionsbedarf wurde das Kurhaus der Marienschwestern in Aspach im November geschlossen. Ende September waren die 27 Mitarbeiter davon informiert wurden. Über die Zukunft und Nutzung der Immobilie wird derzeit in Aspach intensiv verhandelt.

Café Knollmayr: Aus für das Traditions-Café Knollmayr in Braunau. Kurz vor Ende des Jahres musste Insolvenz angemeldet werden, am 11. Dezember hatte die Rudolf Knollmayr-KG zum letzten Mal die beiden Kaffeehäuser am Braunauer Stadtplatz geöffnet. Die Konditorei war bekannt für ihre große Auswahl an Mehlspeisen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 380.000 Euro. Stark gesunkene Umsätze sowie hoher Investitionsbedarf in die betrieblichen Anlagen wurden als Grund für die Zahlungsunfähigkeit angeführt. Zwölf Dienstnehmer sind betroffen.

Die Umfahrung

Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Eine Jahreschronik:

1. Jänner: Mehrere Kapellen im Bezirk Braunau werden verwüstet. Der Täter handelte in „religiösem Wahn.“

Mehrere Kapellen im Bezirk Braunau werden verwüstet. Der Täter handelte in „religiösem Wahn.“ 8. Jänner: Die Aspacher Tridoppler feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einem Fest.

Die Aspacher Tridoppler feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einem Fest. 10. Jänner: Yvonne Weidenholzer wird als neue Bezirkshauptfrau in Ried angelobt. Sie ist die erste Frau im Innviertel in diesem Amt.

Yvonne Weidenholzer wird als neue Bezirkshauptfrau in Ried angelobt. Sie ist die erste Frau im Innviertel in diesem Amt. 12. Jänner: Die Glasgow Rangers siegen als erstes schottiches Team im U15-Bewerb beim Baumit Hallencup der Union Esternberg.

Die Glasgow Rangers siegen als erstes schottiches Team im U15-Bewerb beim Baumit Hallencup der Union Esternberg. Jänner: Erstmals haben die OÖNachrichten die Innviertlerin und den Innviertler des Jahres gekürt: Elke Pflug aus Braunau und Haubenkoch Lukas Kienbauer aus Schärding.

Erstmals haben die OÖNachrichten die Innviertlerin und den Innviertler des Jahres gekürt: Elke Pflug aus Braunau und Haubenkoch Lukas Kienbauer aus Schärding. 31. Jänner: Das Innviertel unter Eis: Starkes Glatteis führt zu Unfällen und Stürzen

Das Innviertel unter Eis: Starkes Glatteis führt zu Unfällen und Stürzen 7. Februar: Mt dem Abriss des ehemaligen Traditionsgasthauses Hafner in Ried geht eine Institution verloren.

Mt dem Abriss des ehemaligen Traditionsgasthauses Hafner in Ried geht eine Institution verloren. 9. Februar: Die Diskussion um einen Krematorium-Standort in Braunau wird beendet. Es wird in Eggenfelden gebaut.

Die Diskussion um einen Krematorium-Standort in Braunau wird beendet. Es wird in Eggenfelden gebaut. 23. Februar: 5000 Besucher säumen die Straßen in Ried beim großen Faschingszug der Landjugend.

5000 Besucher säumen die Straßen in Ried beim großen Faschingszug der Landjugend. 16. April: In Lengau erkrankt ein Schulmitarbeiter an Tuberkulose. Alle Schüler und Lehrer müssen zweimal zum Test – beidemale negativ.

In Lengau erkrankt ein Schulmitarbeiter an Tuberkulose. Alle Schüler und Lehrer müssen zweimal zum Test – beidemale negativ. April: Das erste Jahr des UVC Weberzeile Ried (Volleyball) ist geprägt von vielen Hochs und Tiefs. Die Innviertler schaffen den Verbleib in der Bundesliga.

Das erste Jahr des UVC Weberzeile Ried (Volleyball) ist geprägt von vielen Hochs und Tiefs. Die Innviertler schaffen den Verbleib in der Bundesliga. Seit 1. Mai ist der 36-jährige Rieder Friedrich Einböck der neue Center-Manager in der Rieder Weberzeile.

ist der 36-jährige Rieder Friedrich Einböck der neue Center-Manager in der Rieder Weberzeile. 12. Mai: In einem Stall in Haigermoos wird eine stark verweste Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Salzburger Millionär. Ein Wirt wird verhaftet.

In einem Stall in Haigermoos wird eine stark verweste Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Salzburger Millionär. Ein Wirt wird verhaftet. 16. Juni: Ein Sägewerk in Lengau fängt Feuer. Eine Mutter hatte ihr brennendes Auto daneben ab gestellt, um ihre Kinder aus dem Wagen zu retten.

Ein Sägewerk in Lengau fängt Feuer. Eine Mutter hatte ihr brennendes Auto daneben ab gestellt, um ihre Kinder aus dem Wagen zu retten. 6. Juli: Die 26-jährige Medizin-studentin Johanna Zechmeister aus Schärding übernimmt den Vorsitz der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH).

Die 26-jährige Medizin-studentin Johanna Zechmeister aus Schärding übernimmt den Vorsitz der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). 7./8. Juli: Hunderte Feuerwehren reisen nach Mauerkirchen zum Landesfeuerwehrbewerb.

Hunderte Feuerwehren reisen nach Mauerkirchen zum Landesfeuerwehrbewerb. 11. Juli: Die Braunauer Gemeinderäte stimmen mit 25 zu vier für das umstrittene Parkhaus.

Die Braunauer Gemeinderäte stimmen mit 25 zu vier für das umstrittene Parkhaus. 20. Juli: „Mister Gstanzlsingen“ tritt ab. Josef Hintermaier zieht sich als langjähriger Organisator des Aspacher Gstanzlsingens zurück. Er hat auch zahlreiche Klassik-Konzerte organisiert.

„Mister Gstanzlsingen“ tritt ab. Josef Hintermaier zieht sich als langjähriger Organisator des Aspacher Gstanzlsingens zurück. Er hat auch zahlreiche Klassik-Konzerte organisiert. 23. Juli: Der 19-jährige Felix G. aus Braunau wird nach einem Dorffest von einem Auto angefahren und stirbt.

Der 19-jährige Felix G. aus Braunau wird nach einem Dorffest von einem Auto angefahren und stirbt. 9. August: Der 21-jährige Braunauer Phillip W. stürzt von einer Klippe in der Costa Brava.

Der 21-jährige Braunauer Phillip W. stürzt von einer Klippe in der Costa Brava. 10. August: Der FC Andorf holt zum zweiten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Innviertler Fußballcups den Pokal nach Andorf. Im Elfmeterschießen wird Gastgeber Altheim bezwungen.

Der FC Andorf holt zum zweiten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Innviertler Fußballcups den Pokal nach Andorf. Im Elfmeterschießen wird Gastgeber Altheim bezwungen. 21. September: Die Munderfinger Gemeindeväter nehmen den Breitbandausbau selbst in die Hand.

Die Munderfinger Gemeindeväter nehmen den Breitbandausbau selbst in die Hand. 12. Oktober: Lehrer und Schüler der Braunauer Berufsschule kämpfen gegen die geplante Schließung.

Lehrer und Schüler der Braunauer Berufsschule kämpfen gegen die geplante Schließung. 12. Oktober: Nach 2015 erkämpft sich der Pischelsdorfer Lukas Wimmer (23) erneut den FIM Europameistertitel in der Klasse Supermono.

Nach 2015 erkämpft sich der Pischelsdorfer Lukas Wimmer (23) erneut den FIM Europameistertitel in der Klasse Supermono. 24. Oktober: SV Ried feiert im ÖFB-Cup einen historischen 4:1-Sieg gegen Erzrivalen Lask.

SV Ried feiert im ÖFB-Cup einen historischen 4:1-Sieg gegen Erzrivalen Lask. 16. November: Ein paar Monate nach seinem 70. Geburtstag erkämpft sich der Neukirchner Hans Fürböck seinen ersten FIM Europameistertitel der Rennserie Vintage Road Racing Championship.

Ein paar Monate nach seinem 70. Geburtstag erkämpft sich der Neukirchner Hans Fürböck seinen ersten FIM Europameistertitel der Rennserie Vintage Road Racing Championship. 23. November: Über das neue OÖ. Tourismusgesetz wurde im Innviertel bereits seit Jahresbeginn heftig diskutiert. „Vier Tourismusverbände im Innviertel sind zukünftig sinnvoll und realistisch“, so Friedrich Bernhofer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Donau.

Über das neue OÖ. Tourismusgesetz wurde im Innviertel bereits seit Jahresbeginn heftig diskutiert. „Vier Tourismusverbände im Innviertel sind zukünftig sinnvoll und realistisch“, so Friedrich Bernhofer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Donau. 1. Dezember: Der Flugzeugteile-Hersteller FACC gibt bekannt, 100 Millionen Euro an den Standorten Ort und Reichersberg zu investieren.

Der Flugzeugteile-Hersteller FACC gibt bekannt, 100 Millionen Euro an den Standorten Ort und Reichersberg zu investieren. 18. Dezember: LAbg. Alfred Frauscher wird neuer Messepräsident in Ried, er löst Josef Heißbauer ab.

