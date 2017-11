Steigender Wohlstand prägt Städte wie etwa Singapur. Das Thema der alternden Bevölkerung beschäftigt allerdings auch Asien. Bild: man Startseite Mein Kumpel, der Roboter Wirtschaftsmotor Asien: Reise in ein altes Japan, ein bissiges Korea und ein Singapur aus der Retorte. Von Gerald Mandlbauer aus Singapur, 14. November 2017 - 00:04 Uhr

Der weiße Mensch lebt noch in der Überzeugung, dass die Welt ihm allein gehört, so wie Europa beharrlich meint, der innovativste Teil des Globus zu sein. Dabei ist durch Chinas Aufstieg zur weltgrößten Wirtschaftsmacht diese egozentrische Sichtweise längst widerlegt. Eine einwöchige Reise einer österreichischen Wirtschaftsdelegation mit den Stationen Seoul in Südkorea, Tokio in Japan und einem Finale im Stadtstaat Singapur belegt eindrücklich, auf welche geopolitischen Verwerfungen wir uns noch gefasst machen müssen. Das nächste Jahrhundert gehört Asien.

Tokio, Hotel Intercontinental, vor österreichischen und japanischen Gästen wirft Florian Kohlbacher, Direktor des Economist für Nordasien, als Vorgeschmack auf eine andere Weltordnung ein simples Chart an die Wand. "Die Welt 2059. Vier der fünf größten Volkswirtschaften liegen in Asien." China vor Indien, dahinter die USA, gefolgt von Indonesien und Japan.

"Wir werden es nicht mehr erleben, aber unsere Kinder und Enkel werden in einem Europa leben, das als globales Zentrum ausgedient hat. Wir werden keine Rolle mehr spielen", sagt der Linzer Volkswirt Friedrich Schneider. "Ich würde meinen Kindern heute raten, nach Asien zu gehen und nicht nach Boston oder San Francisco."

Das nächste Silicon Valley liegt in China oder Südkorea. Die Koreaner sind technologiebesessen und mathematisch begabt. Beim internationalen TIMMS-Test landeten von 1000 koreanischen Schülern 500 in der höchsten Leistungsstufe, ähnlich in China und Singapur. In Frankreich und Deutschland schafften dies gerade 20 bzw. 25 Schüler, in den USA 200.

Japan als Mahnung

Diese analytische Kompetenz, gekoppelt mit der Masse an Leuten und einem extremen Leistungsbewusstsein, verschafft den Asiaten in den technischen Wissenschaften einen Extra-Kick. Japan ist in diesem Aufschwung der asiatischen Tiger der schwächelnde Kandidat. Mit seiner rapide alternden Bevölkerung kann es Mahnung für das gleichfalls vergreisende Europa sein, wohin die Alterung einer Gesellschaft führt. "Japan muss immer schneller laufen und heftiger strampeln, um einen Stillstand zu vermeiden", sagt Kohlbacher.

Ganz anders China, Südkorea, Indonesien oder der Stadtstadt Singapur. Sie sind das Europa des 19. Jahrhunderts mit Heerscharen an Landbewohnern, die getrieben von konfuzianischer Leistungskultur und Hunger nach Aufstieg in Metropolen drängen. Sie sind viele und vor allem jung. "Jeder kann es schaffen", lautet der Traum, getragen von der Überzeugung, dass Erfolg nicht auf Talent, sondern allein auf Fleiß beruht, sagt Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Singapur, Volker Ammann.

Wie rasant der Wandel von einer verlängerten Werkbank zur Dienstleistungsgesellschaft erfolgen kann, zeigt den Teilnehmern einer Delegation der Außenwirtschaft Austria Singapur. Der Stadtstaat erwirtschaftete vor 50 Jahren ein Volkseinkommen von gerade einmal 350 Euro pro Kopf, 2017 ist es mit 75.000 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Österreich.

Steigender Wohlstand prägt Städte wie etwa Singapur. Das Thema der alternden Bevölkerung beschäftigt allerdings auch Asien.

Bild: man

Lehrer sind Spitzenverdiener

Das offene und zugleich autoritär geführte Singapur trimmt seine Bewohner von der Schule an auf Leistung. Schulnoten gibt es nicht, nur noch Gruppenarbeit statt Frontalunterricht. Lehrer verdienen mehr als Anwälte, Kinder erhalten schon im Kindergarten ein iPad, die Politiker sind die bestbezahlten der Welt, alle auf Elitehochschulen ausgebildet. Sie pumpen ihrerseits Hunderte Millionen in die Hochschulen.

Auf diese Weise wurde 1991 die Nanyang Technological University (NTU) in Singapur gegründet, heute ist sie die Nummer eins in Asien und neben dem MIT und Berkeley die anerkannteste technische Universität der Welt. Ihr Rektor, der Schwede Bertil Andersson, unterfertigte mit WKO-Präsident Leitl ein Kooperationsabkommen und gab den Österreichern eine Mahnung mit. "Eure Hochschulen werden zu nationalistisch geführt, ihr braucht Durchmischung. Bei uns kommen sieben von zehn Professoren aus dem Ausland."

Das heiße Ding in der Welt der Forscher heißt künstliche Intelligenz. "Und wenn ich daran denke, bin ich in Sorge um Europa", sagt Andersson. Zwar ist Microsoft die Nummer eins auf diesem Gebiet, aber dahinter folgen gleich neun asiatische Universitäten. Anwendungen dieser "artificial intelligence" erhalten wir auf dieser Reise viele präsentiert: einen autonom fahrenden Behindertenrollstuhl, von Hitachi Wearables, mit denen Handwerkern die Bedienungsschritte in die Brille eingespielt werden, "Skelette", die den Körper umhüllen, stützen und mobilisieren bis hin zu den in allen Forschungszentren präsenten Robotern.

Vergeigt Europa seine Zukunft, weil es das nicht erkennt? "Ja, wenn wir nicht darauf reagieren und unsere Stärken wie Kreativität, Flexibilität und Design einsetzen", sagt Leitl. "Vor allem müssen wir die Bildung umkrempeln. Mit dem Geld, das wir in neun Monaten für die Hackler-Pensionsregelung aufwenden, könnte Österreich in eine Spitzenuniversität wie Nanyang investieren", sagt Leitl, mit ungleich größeren Wohlstandseffekten.

Warum begreift Europa nicht, dass es sich ändern muss? "Ich weiß es nicht", sagt Remo Burkhard, Direktor des ETH-Centers der Schweizer Eliteuniversität in Singapur. "Ich bin vor 41 Jahren in der Schweiz in einem Dorf mit 1000 Einwohnern geboren, in diesem Dorf ist in diesen 41 Jahren alles gleich geblieben, bis auf die geänderten Postamts-Öffnungszeiten. In China ist in diesen 41 Jahren aus einem gleichgroßen Dorf eine Acht-Millionen-Stadt geworden."

Robotic heißt ein Schlüsselbegriff. Die medizinische Fakultät der Nanyang Universität hat mit dem britischen Imperial-College mit Erfolg eine neue Form des Medizinstudiums erprobt. Studiert und geprüft wird in Gruppen, das Studium ist darauf ausgerichtet, dass Roboter sicherer und genauer operieren als der Mensch. Der Arzt im OP-Saal hat bald ausgedient.

In Tokio hat die Regierung das Projekt "Society 5.0" entwickelt. In einer "super-smarten" Gesellschaft sollen Mensch und Maschinen zusammenwachsen. Die Kosten für Schule und Kindergarten werden gesenkt, Frauen sollen Beruf und Familie besser vereinbaren können. Alles, um die Einwohnerzahl über 100 Millionen halten zu können. Wird die Entwicklung nicht gebremst, würde Japans Bevölkerung binnen dreier Generationen um zwei Drittel schrumpfen. Daher braucht es Menschenersatz. "Roboter-san", der humanoide Roboter soll einspringen, die Japaner sehen ihn am Fließband "nicht als Bedrohung, eher als Kumpel", sagt der Wirtschaftsdelegierte Ingomar Lochschmidt, das habe mit ihrer Technikverliebtheit zu tun.

Firma Kagawa in Japan: Roboter als Menschersatz?

Bild: man

Geschickt, aber nicht gefährlich

Das kleine Unternehmen Kawada fertigt diese dem Menschen nachgebildeten Roboter, 174 Meter groß, 130 Kilo schwer, jeder Arm mit 1,5 Kilo Tragkraft, stark genug, um am Fließband Arbeit mit hoher Fingerfertigkeit verrichten zu können, aber nicht kräftig genug, um Menschen verletzen zu können. Dieser Roboter bewegt sich autonom, kostet einmalig 130.000 Euro und dann nur noch Strom. In der nächsten Entwicklungsstufe soll er in der Pflege eingesetzt werden oder im Tourismus. Er kann Kaffee servieren oder an der Rezeption bedienen. Japans demografische Entwicklung zeigt die Schattenseiten der Abgeschottetheit dieses Landes. Bald wird ein Viertel der Männer als Single in Solohaushalten leben, jeder zehnte wird altersdement sein, die Leute werden nach 25 Berufsjahren in die Pension gedrängt und müssen mit 60 auf Baustellen den Verkehr regeln oder in Supermärkten kassieren.

Aber kein Schatten, wo sich für Unternehmen nicht auch neue Absatzmöglichkeiten auftun würden. Florian Kohlbacher zeigt ein Diagramm des Windelabsatzes. Erstmals sind in Japan mehr Windeln für Erwachsene als für Babys verkauft worden, Tendenz steigend.

