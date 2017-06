Bild: Erwin Wodicka Startseite Den Österreichern ist das Bargeld heilig LINZ / WIEN. Die Bürger bezahlen 82 Prozent ihrer Einkäufe immer noch in bar, obwohl auch Bankomat- und Kreditkarten weit verbreitet sind. Für die Österreicher ist Cash sicher und praktisch, die digitale Finanzwelt eine Bedrohung – Gegen eine mögliche Bargeld-Abschaffung wird protestiert. Von Alexander Zens, 16. Juni 2017 - 00:04 Uhr

Der technologische Fortschritt bietet zahlreiche Möglichkeiten des bargeldlosen und digitalen Bezahlens: mit Bankomat- und Kreditkarte, kontaktlos oder mit dem Smartphone. Dennoch: Die Österreicher sprechen sich für Bargeld aus. Sie bezahlen 82 Prozent der Einkäufe in bar, wie aus einer Studie der Nationalbank (OeNB) hervorgeht.

An der dominanten Rolle von Bargeld habe sich in den vergangenen 20 Jahren nichts geändert, heißt es. 55 Prozent der Österreicher sagen demnach, dass sie im Geschäft vorzugsweise in bar bezahlen, auch wenn Kartenzahlung möglich ist. 30 Prozent zahlen lieber mit Karte.

International mehr Kartennutzung

Zwar haben auch die Kartenzahlungen in Österreich massiv zugenommen. 2015 wurden 451 Millionen Transaktionen mit Bankomat- und 129 Millionen mit Kreditkarte gezählt. International hinkt Österreich aber hinterher. Die Schweden zahlen im Schnitt 290 Mal pro Jahr mit Karte, die Österreicher 67 Mal.

Mit Unbehagen und Unverständnis verfolgen die Österreicher und auch die Deutschen die europaweite Debatte über eine mögliche Eindämmung oder Abschaffung des Bargelds. Argumentiert wird, dass Bargeld hauptsächlich für Pfusch und Illegales verwendet wird und ineffizient ist. „Auf Österreich treffen diese Argumente dezidiert nicht zu“, heißt es in der OeNB-Studie. Die Mehrheit der Österreicher sehe das völlig anders.



Wahlfreiheit und Anonymität gefragt

Gespräche mit Landsleuten und Experten zeigen, dass die Österreicher vor allem aus folgenden drei Gründen Bargeld-Fans sind: Erstens wollen sie die Wahlfreiheit haben und nicht dazu verpflichtet sein, mit Karte zu bezahlen.

Zweitens sehen sie Bargeld als sicheres und anonymes Zahlungsmittel. Darin bestätigt fühlen sich die Bürger, wenn sie von Geheimdienst-Skandalen und Cyber-Attacken hören. Drittens scheint es für die Österreicher bequem, schneller und übersichtlicher zu sein, mit Bargeld zu zahlen. Das liegt auch daran, dass Geschäfte in ländlichen Regionen teils keine Kartenzahlung akzeptieren.

Hier gebe es noch Aufholbedarf, sagt Thomas Grabner, Geschäftsführer von SIX Payment Services Austria. Der Schweizer Konzern hat 2013 das Kartenterminal-Geschäft von PayLife übernommen. Derzeit betreut das Unternehmen rund 70.000 Kassen in Österreich, was rund der Hälfte aller Terminals entspricht. Bei den Kassen gebe es leichtes Wachstum, die Nutzung steige drei Mal so stark, sagt Grabner. Man sei kein Gegner von Bargeld, die Vorteile der Karten lägen aber auf der Hand.



Komfort und Spontankäufe

„Für die Konsumenten bieten Kartenzahlungen Komfort, weil man nicht große Geldbeträge herumtragen muss, und Sicherheit, weil man die Karte bei Verlust sperren lassen kann und kein Geld verliert“, sagt Grabner. Für die Händler gebe es die Chance, den Kunden Service zu bieten und damit etwa Spontankäufe und mehr Tourismus-Geschäft zu ermöglichen. Die Kosten für die Terminals und die Beratung seien überschaubar. Die Miete beträgt ab zehn Euro monatlich, die Gebühr ein Drittelprozent vom Umsatz. Letztlich komme es Händlern günstiger als Bargeld, sagt Grabner: „Und auch Kartenzahlungen sind anonym.“

Das Bezahlen mit Karte sei zu einer Selbstverständlichkeit geworden, sagt OeNB-Direktor Kurt Pribil: „Trotzdem ist Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich.“ Somit bleibe die effiziente Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit hochwertigen Banknoten eine Kernaufgabe der OeNB.

„Ob zuhause oder im Urlaub, wir raten zu einem guten Mix aus Bargeld und Karten, um für alle Situationen gerüstet zu sein“, sagt Ulrike Weiß, Leiterin der Konsumenteninformation in der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Das spricht für Bargeld

Mit Bargeld können rasch und einfach, ohne technische Hilfsmittel, Beträge bezahlt werden. Das ist vor allem bei kleinen Beträgen wesentlich.

Wer häufig mit Bankomat- oder Kreditkarte zahlt und nicht regelmäßig auf das Konto schaut, droht den Überblick zu verlieren.

Bargeld ist ein anonymes Zahlungsmittel. Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ist größer als bei elektronischen Zahlungen.

In ländlichen Regionen bieten Händler teils keine Kartenzahlung an. Hier hat Bargeld eine große Bedeutung.

Bargeld ist auch ein jahrhundertealtes Kulturgut.

Das spricht für Karten

Die Bankomatkarte hat den Vorteil, dass man wenig Bargeld mit sich tragen muss und fast überall Bargeld beheben kann: eine Mischung aus Komfort und Verfügbarkeit.

Mit der neuen NFC-Funktion bei den Bankomatkarten kann man kleine Beträge kontaktlos und damit schnell bezahlen.

Mit der Kreditkarte kann im Ausland einfach bezahlt werden, Online-Geschäfte werden kostengünstig abgewickelt.

Karten bieten hohe Sicherheit, wenn man sie verloren hat oder sie gestohlen wurden: Ein Anruf genügt, um sie sperren zu lassen. In der Regel tritt kein finanzieller Schaden auf. Ist Bargeld einmal verloren, kommt es nicht mehr wieder.

Mit Prepaid-Karten können beispielsweise Kindern bestimmte Beträge zur Verfügung gestellt werden. So lernen sie den Umgang mit Plastikgeld.

Zahlen und Fakten

28.000.000.000 Bargeld-Umlauf: In Österreich sind rund 28 Milliarden Euro an Bargeld im Umlauf. Das haben Schätzungen der Nationalbank (OeNB) im Vorjahr ergeben. Bei den Scheinen sind die Zehner (185 Millionen Stück) und Fünfziger (150 Millionen) die häufigsten. Bei den Münzen sind Ein-Cent-Münzen (zwei Milliarden Stück) und Zwei-Cent-Münzen (1,6 Milliarden) am häufigsten.

In Österreich sind rund 28 Milliarden Euro an Bargeld im Umlauf. Das haben Schätzungen der Nationalbank (OeNB) im Vorjahr ergeben. Bei den Scheinen sind die Zehner (185 Millionen Stück) und Fünfziger (150 Millionen) die häufigsten. Bei den Münzen sind Ein-Cent-Münzen (zwei Milliarden Stück) und Zwei-Cent-Münzen (1,6 Milliarden) am häufigsten. 82 % Zahlungen: Die Österreicher erledigen 82 Prozent ihrer Zahlungen in bar. Auch wenn eher große Beträge mit Karte beglichen werden, stehen die Bargeldtransaktionen beim Zahlungsvolumen immer noch für 65 Prozent.

Die Österreicher erledigen 82 Prozent ihrer Zahlungen in bar. Auch wenn eher große Beträge mit Karte beglichen werden, stehen die Bargeldtransaktionen beim Zahlungsvolumen immer noch für 65 Prozent. 9.800.000 Karten: In Österreich gibt es rund 9,8 Millionen Bankomatkarten. Das ergab eine Analyse der Bundeswettbewerbsbehörde Anfang dieses Jahres.

In Österreich gibt es rund 9,8 Millionen Bankomatkarten. Das ergab eine Analyse der Bundeswettbewerbsbehörde Anfang dieses Jahres. 580 Millionen Kartenzahlungen: Im Jahr 2015 gab es in Österreich laut OeNB 451 Millionen Zahlungen mit Bankomatkarte (21 Milliarden Euro Volumen) und 129 Millionen Kreditkarten-Zahlungen (zwölf Milliarden Euro Volumen).

