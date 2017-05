Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Bauern sorgen sich ums Lagerhaus LINZ/WELS. Verluste und Rochaden: Das Lagerhaus OÖ. Mitte ist ein Sanierungsfall und Unruheherd. Preisverfall in der Landwirtschaft und verstaubte Strukturen bringen die Genossenschaften unter Druck. Von Alexander Zens und Josef Lehner, 06. Mai 2017 - 00:04 Uhr

Der Lagerhaus-Sektor steht unter Druck – wegen des Preisverfalls auf den Agrarmärkten, der Investitionsscheu der Landwirte und der teils veralteten Strukturen. Die Dachorganisation Raiffeisen Ware Austria (RWA) verfolgt die Entwicklung in Oberösterreich. Während einige der 13 Genossenschaften den Sprung aus den roten Zahlen geschafft haben, gibt es noch Sanierungsfälle. Vor allem das Lagerhaus OÖ Mitte mit Sitz in Wels bereitet vielen Bauern Sorgen, wie Mitglieder den OÖN sagten. Es gehört zu den vier größten Lagerhäusern im Land und schreibt Verlust.

Ja, im Jahr 2016 sei das Ergebnis negativ gewesen, sagt Martin Mayrhofer, der seit April 2014 Geschäftsführer ist und zuvor beim Lagerhaus Rohrbach war. Details gebe es nach der Bilanzprüfung. Auch heuer ist Verlust eingeplant. "2018 soll wieder positiv sein." Seit Mitte des Vorjahres hat er den Sanierer Mike Jaeschke, der von KPMG kam, als stv. Geschäftsführer zur Seite. Dieser restrukturierte zuvor das Lagerhaus Traunviertel. "Wir haben eine klare Strategie und 170 Maßnahmen definiert. Es geht um zukunftsfähige Projekte", sagt Mayrhofer.

Das Lagerhaus OÖ. Mitte mit 2780 Mitgliedern leidet auch unter Uneinigkeit zwischen Funktionären, was bei Genossenschaften öfter vorkommt. Entstanden ist die Firma aus Fusionen mehrerer Lagerhäuser von Wels über Hörsching und Enns bis Perg. Jüngst haben Franz Hohenbichler bzw. Hans Fischer aus Wilhering den Vorstand bzw. Aufsichtsrat verlassen. Hohenbichler gibt "Auffassungsunterschiede" als Grund an. Einige Bauern zweifeln an Strategie und Investitionsentscheidungen des Managements.

Mayrhofer verteidigt sowohl den neuen Bau- und Gartenmarkt in Lambach, der sich in zwei Jahren rechnen soll, und die Erweiterung der Siloanlage in Perg. Generell müsse man Altlasten beseitigen, es werde viel in Reparaturen investiert. "Wir schaffen Kompetenzzentren." Diese Woche wurde ein Bauernladen in Enns eröffnet. An den 15 Standorten und 280 Mitarbeitern will er festhalten.

Er bedauere die Entwicklung, sagt Helmut Feitzlmayr aus Pasching, der bis in die 1990er-Jahre Obmann war: "Es gab zuletzt keine Einheit bei den Verantwortlichen." Genossenschaftsanwalt Franz Reisecker nennt die Lage "nicht erfreulich". Aktuelle Maßnahmen sollten das Ergebnis drehen. Ein stabiles Lagerhaus im Zentralraum sei wichtig.

Obmann von OÖ. Mitte ist seit Mitte 2014 Georg Eckmair aus Steinerkirchen. "Es gibt sehr viel aufzuarbeiten, wir sind zuversichtlich", sagt er. Die Investitionsentscheidungen seien im Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig gefallen.

Spagat

Den Spagat schaffen zwischen urbanen und ländlichen Kunden

Geschäftsführer Figerl (l.) und Obmann Schurm mit Mitarbeiterin

Bild: (OÖN)

"Wir sind noch immer in einer schwierigen Lage und sind wirtschaftlich nicht dort, wo wir hingehören", sagt der Bauer Martin Schurm (35), Obmann der Lagerhausgenossenschaft Urfahr-Umgebung, bescheiden. Im Sektor wird das Unternehmen jedoch als vorbildhaft hingestellt.

Drei Jahre schrieb die Genossenschaft – steigende – Verluste. Dann trat 2015 mit Schurm eine junge Funktionärsriege an. Der Obmann holte einen externen Geschäftsführer: den in Bad Ischl wohnhaften Maschinenbau-Ingenieur Andreas Figerl. Der 53-Jährige war jahrelang in Asien tätig und hatte Sanierungserfahrung.

Schmerzhafte Einschnitte

Gleich im ersten vollen Geschäftsjahr, 2016, gelang die Rückkehr zu schwarzen Zahlen. "Das funktioniert nur mit engstem Schulterschluss von Geschäftsführung und Funktionären", sagt Figerl. Denn es mussten liebe Gewohnheiten abgestellt werden. In der Verwaltung wurde gespart, die Filiale Vorderweißenbach wurde auf drei Öffnungstage reduziert, und zum Jahresende wird am Standort Bad Leonfelden die chronisch defizitäre Werkstätte geschlossen. Es sei wichtig, dafür in den Regionen Vertrauen zu gewinnen, sagt Schurm. Nach dem Sparkurs 2016 stehe heuer im Mittelpunkt, Kunden und damit Umsatz zurückzugewinnen.

Raiffeisen-Lagerhäuser müssten modernisiert und auf die neue, nicht agrarisch dominierte Bevölkerungsstruktur ausgerichtet werden, sagt Figerl: "Wir müssen den Spagat schaffen zwischen urbaner und ländlicher Bevölkerung." Dazu brauche es schöne Bau- und Gartenmärkte. Für die Investitionen müsse zuerst Geld verdient werden. Heuer wurde der Standort Walding modernisiert; Lichtenberg werde folgen.

Vor drei Jahren stand die Fusion mit der Rohrbacher Genossenschaft zur Diskussion,sie scheiterte. "Es hätte Sinn ergeben", sagt Schurm: "Wir richten uns aber jetzt darauf aus, ein finanziell gesunder Single zu werden."



Gallneukirchen-Pregarten

Ein Lagerhaus, das nicht agrarlastig ist

Hannes Ranetbauer

Bild: (lagerhaus)

Einen völlig neuen Marktauftritt hat sich die Lagerhausgenossenschaft Gallneukirchen-Pregarten in den vergangenen Jahren mit Investitionen in Höhe von rund 40 Millionen Euro gegeben. 2011 übersiedelten Zentrale und Fuhrpark in das neue Baukompetenzzentrum an der Mühlkreis-Autobahn bei Unterweitersdorf. Gestern, Freitag, wurde der neue Standort Engerwitzdorf festlich eröffnet. Er ersetzt jenen in Gallneukirchen, wo kein Platz mehr für Wachstum gewesen sei, sagt Direktor Hannes Ranetbauer. Spar und Hofer werden dort Lebensmittelmärkte bauen.

Die Genossenschaft setzt mit 250 Beschäftigten in 14 Filialen rund 55 Millionen Euro um. Sie sei aufgrund des Einzugsgebiets ein "atypisches Lagerhaus", so Ranetbauer: "Wir sind nicht so agrarlastig und daher nicht so stark von Tagespreisen im Agrarsektor abhängig.“ Bau, Garten, Baustoffe und Technik seien etwa gleich starke Standbeine. Die Filiale Untergaisbach wird geschlossen.

