Reicht ein Osternest mit Süßigkeiten als Geschenk? Osternester werden immer häufiger mit Luxus-Geschenken befüllt. Wie denken Sie über diesen Trend? Sind Osterei und Schoko-Osterhasen schon zu wenig? 13. April 2017 - 01:28 Uhr

Was gehört ins Osternest? Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab oder schreiben Sie uns via Kommentar, wie Sie Ihre Lieben zu Ostern beschenken.

Wir haben uns umgehört. Das sagen die Innviertler:

Brigitte Schabetsberger, Vorsitzende der Kinderfreunde Innviertel

Die 57-Jährige aus Riedau ist Mutter von vier Kindern

Ja, ich glaube schon. Für Kinder ist es viel wichtiger, dass man ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt als teure Dinge. Ich bin selbst Mutter von vier Kindern und mache immer noch eine Oster-Challenge bei uns zuhause, obwohl meine Kinder schon erwachsen sind. In Riedau veranstalten die Kinderfreunde am Karsamstag eine Ostereiersuche. Dabei suchen die Kinder gemeinsam Eier und teilen sie anschließend. Es gibt auch ein großes Nest mit Süßigkeiten. Hier steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund.

Leopoldine Klooz, Ortsmitarbeiterin aus Jeging

Nicht Geschenke, sondern gemeinsame Zeit zählen

Ostern ist sicher nicht das Fest der großen Geschenke. Ich finde es ist wichtiger, Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei der Osterjause Eierpecken – das ist doch Ostern! Wir sollten diese Tradition weiterhin pflegen. Natürlich reichen Osternester, die gibt es bei uns auch. Ich habe sechs Enkelinnen und eine Urenkelin. Auch unsere Kinder haben früher Osternester und vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Aber viel wichtiger war uns immer und ist uns immer noch die gemeinsame Zeit, die man zu Ostern verbringt.

Claudia Novak, Mutter von zwei Kindern

Die Juristin ist Obfrau des Elternvereins Kibus in Ried

Was ich meinen Kindern mitgeben möchte, ist die Freude an den kleinen Dingen im Leben. Bunte Ostereier und versteckte Nester sind etwas Einfaches und deshalb so besonders. Zu Ostern steht das Spielerische im Vordergrund, der Spaß beim Suchen, die Freude beim Finden, der Mythos um den Osterhasen. Je größer die Geschenke, desto mehr bestimmen sie das Fest – und desto weniger haben wir vom Zauber der Einfachheit. Das Schönste ist das Nester-Finden und das 1:1 Unentschieden beim Eierpecken.

Anita Aigner, Trainerin und Obfrau Showdance Company Braunau

Die 56-jährige Braunauerin hat zwei erwachsene Kinder

Für meine beiden Kinder hat es früher zu Ostern immer nur Kleinigkeiten gegeben. Richtig große Geschenke wären bei uns nicht in Frage gekommen. Heute sind meine Kinder erwachsen, deshalb geht es jetzt zu Ostern in erster Linie darum, Zeit miteinander und der Familie zu verbringen, nicht mehr um Geschenke. Trotzdem kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass heute mehr gekauft wird. Die Kinder vergleichen sich und ihre Geschenke natürlich mit anderen. Sonderlich gut finde ich das aber nicht.

Hermann Braumann, Pensionist, Peterskirchen

Braumann war lange Obmann der Innviertler Trachtler.

Bei uns reicht ein Osternest mit Süßigkeiten schon aus, wir haben fünf Enkerl, davon drei kleinere. Dinge wie Kleidung bekommen die Kinder heutzutage ohnehin das ganze Jahr über. Der Sinn des Osterfestes, der eher verloren geht, sollte mehr beachtet werden, da sollte es nicht vorrangig um Geschenke gehen. Es wird schon so sein, dass die Kinder heutzutage zu Ostern mehr bekommen als früher. Es gibt heute ja deutlich mehr Angebote als früher – Spielzeug. Früher haben wir selbst Spiele gespielt.

Anton Planitzer, Theologe und Pädagoge

Der Wippenhamer ist Bildungsberater an der HTL Braunau.

Wenn‘s um den materiellen Wert geht, dann reichen Süßigkeiten. Wichtiger finde ich, dass man sich zu Ostern Zeit nimmt füreinander – vielleicht wieder ein Spiel spielt oder spazieren geht. Über den Festinhalt von Ostern, über Leiden, Tod und Auferstehung nachzudenken, finde ich auch wichtig. Aber natürlich ist es eine Freude, wenn gerade mit kleineren Kindern die Ostereier und die Osterhasen gesucht werden. Ich bin für Gemeinschaft und Miteinander, dann braucht es keine teuren Geschenke.

Florian Penninger, Außendienstmitarbeiter Estermann Druck

Der Andrichsfurter ist Vater von 2 Söhnen (18 Monate, 4 Jahre)

Bei uns wird Ostern traditionell gefeiert. Wir gehen am Vormittag in die Kirche und verbringen den Rest des Tages mit der Familie. Ein Nest für die Kinder mit einer Kleinigkeit und Eiern reicht völlig aus. Diese übergroßen Geschenke hat es bei uns nie gegeben und wird es auch nicht geben. Die Kinder sind sowieso überfordert, wenn sie von allen Seiten mit Geschenken überhäuft werden. Geschenke wie Fahrräder und dergleichen sind für Ostern übertrieben. Mein älterer Sohn bekommt heuer seine ersten Fußballschuhe.

Franz Gruber, Fotograf aus Schärding

Der Opa ist stolz auf seine Enkelkinder Hanna und Valentin

Ein Osternest mit süßen Sachen reicht vollkommen. Ich bin überzeugt, dass es hier auch auf die Erziehung der Kinder vom Elternhaus aus ankommt bzw. welche Rolle gesunde Ernährung dort spielt. Meine Enkel werden das ganze Jahr über mit weniger Süßigkeiten bedacht. Daher freuen sie sich auch noch auf ein Osternest mit Eiern und Schokohasen. Mit vollem Genuss lassen sich die beiden die Schokolade auf der Zunge zergehen. Man sieht es ihnen so richtig an, dass sie sich noch über Kleinigkeiten freuen können.

