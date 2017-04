Ferdinand Hubinger (43) aus Pettenbach will vom Eier-Verkauf "leben können". Investiert hat er kräftig. Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Der größte Eier-Bauer PETTENBACH/LINZ. Ferdinand Hubingers 46.000 Legehennen produzieren zwölf Millionen Eier im Jahr. Oberösterreichs Betriebe bieten höchste Standards, Importe stehen in der Kritik. Von Alexander Zens, 13. April 2017 - 00:04 Uhr

Der größte Bauer

Vor gut zehn Jahren startete Ferdinand Hubinger seinen Legehennen-Betrieb in Pettenbach. Heute gilt er mit 46.000 Hühnern als größter Eier-Bauer Oberösterreichs. Rund zwölf Millionen Eier im Jahr verkauft er über den Großhandel.

Das ist ein Fulltime-Job, den er gemeinsam mit der Lebensgefährtin, einer Aushilfskraft und den Eltern erledigt. Von Letzteren hat er den Hof vor fünf Jahren offiziell übernommen. Bis 2006 hatten sie nur eine Junghennen-Aufzucht. Seither investierte Hubinger rund 2,5 Millionen Euro in den neuen Legehennen-Stall und die Modernisierung alter Gebäude. "Für mich war klar: Wenn ich es mache, dann gescheit. Ich will davon leben können", sagt der 43-jährige Ex-Versicherungsagent. Das Futter für die Hühner kommt zu zwei Drittel von seinen 80 Hektar Ackerflächen.

Stabile Preise im Einzelhandel

Bei den Standards sind die österreichischen Betriebe Musterschüler in Europa und weltweit. Seit 2009 ist hierzulande die Käfighaltung verboten. Es gibt nur Boden-Freiland- und Bio-Freilandhaltung. Bei der Fütterung werden Gentechnikfreiheit und heimisches Eiweiß (Donausoja) hochgehalten. Österreichische Eier sind wegen der hohen Qualität teurer als ausländische.

Bei den Frischeiern wird das auch honoriert. Die heimischen Einzelhandelsketten verkaufen nur heimische Ware, die bei den Konsumenten auch gefragt ist. "Das funktioniert gut", sagt Martin Mayringer, Geflügelreferent in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die Preise sind im Gegensatz zu anderen Agrarbranchen seit Jahren stabil.

Jedoch seien die Betriebskosten gestiegen, sagt Hubinger: "Es wird also auch bei uns enger. Aber jammern sollte man nicht." Mayringer betont, dass die Preise keinesfalls sinken dürften. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Henne in der Bodenhaltung sei in fünf Jahren um 30 Prozent gesunken.

Kritisch sehen heimische Bauern, dass in der Lebensmittelindustrie – etwa für die Erzeugung von Nudeln und Kuchen – sowie in Großküchen im großen Stil Billigeier importiert werden. Das sei die Kehrseite der Medaille unserer hohen Ansprüche und der dadurch höheren Preise, sagt Hubinger.

Kammer-Experte Mayringer fordert, dass es für verarbeitete Produkte und in der Gastronomie auch eine Kennzeichnungspflicht geben soll – wie bei den Frischeiern. Denn die Tierschutzstandards sind im Ausland viel niedriger, in der EU stammen etwa 60 Prozent der Eier immer noch aus Käfighaltung.

Die Handelskette Spar betont, dass sie die Erzeuger ihrer Eigenmarken-Produkte verpflichte, auf Käfig-Eier zu verzichten.

Wirtschaftsfaktor Ei

Der Wirtschaftsfaktor Ei



386 Legehennen-Betriebe gibt es in Oberösterreich. Sie haben knapp 1,1 Millionen Hühner. Das sind etwa 2700 Hühner pro Hof. Insgesamt erzeugen sie gut 300 Millionen Eier im Jahr.



gibt es in Oberösterreich. Sie haben knapp 1,1 Millionen Hühner. Das sind etwa 2700 Hühner pro Hof. Insgesamt erzeugen sie gut 300 Millionen Eier im Jahr. Rund 60 Prozent der Hühner sind in Bodenhaltung, etwa 25 Prozent in Freiland-, 15 Prozent in Bio-Freilandhaltung.



der Hühner sind in Bodenhaltung, etwa 25 Prozent in Freiland-, 15 Prozent in Bio-Freilandhaltung. Zwei Milliarden Eier verbrauchen die Österreicher im Jahr: als Frischeier, beim Außer-Haus-Verzehr und in verarbeiteten Produkten. Österreichs Betriebe erzeugen etwa 1,8 Milliarden Eier. Der Selbstversorgungsgrad liegt inklusive Kleinst- und Hobbybetriebe bei rund 90 Prozent. Importiert wurden zuletzt etwa 570 Millionen Eier, exportiert 240 Millionen. Teils werden Eier als Bruteier verwendet.



verbrauchen die Österreicher im Jahr: als Frischeier, beim Außer-Haus-Verzehr und in verarbeiteten Produkten. Österreichs Betriebe erzeugen etwa 1,8 Milliarden Eier. Der Selbstversorgungsgrad liegt inklusive Kleinst- und Hobbybetriebe bei rund 90 Prozent. Importiert wurden zuletzt etwa 570 Millionen Eier, exportiert 240 Millionen. Teils werden Eier als Bruteier verwendet. 0,2 Euro kostete ein Ei aus Bodenhaltung im Einzelhandel 2016 durchschnittlich (Erzeugerpreis über alle Größenklassen: acht bis neun Cent). Freiland-Preis für Konsumenten: 30 Cent, Bio: 41 Cent.



kostete ein Ei aus Bodenhaltung im Einzelhandel 2016 durchschnittlich (Erzeugerpreis über alle Größenklassen: acht bis neun Cent). Freiland-Preis für Konsumenten: 30 Cent, Bio: 41 Cent. 34 Prozent der Eier werden über den Einzelhandel verkauft, 22 Prozent über verarbeitende Industrie, 20 Prozent über Gastronomie, Hotellerie, Großküchen.



der Eier werden über den Einzelhandel verkauft, 22 Prozent über verarbeitende Industrie, 20 Prozent über Gastronomie, Hotellerie, Großküchen. 20 Prozent sind Direktvermarkter, 4 Prozent Oster- und Jauseneier.

Eierfärben

Hochbetrieb bei den Eierfärbern im Innviertel

Siebzig Millionen Eier werden in Österreich rund um Ostern verspeist. Es gibt aber nur eine Handvoll großer Eierfärbereien in Österreich, davon zwei im Innviertel – Poringer in Tumeltsham (Bezirk Ried) und Steiner in Hochburg-Ach. Vor Ostern gehe es rund, sagt Erna Katharina Steiner, Geschäftsführerin des Betriebs im Bezirk Braunau: "Seit sechs Wochen arbeiten wir im Schichtbetrieb."

Rund acht Millionen Eier färbt das Familienunternehmen im Jahr. Sie werden von Betrieben aus ganz Österreich geliefert und dann über den Einzelhandel verkauft. Auch lassen Direktvermarkter ihre Eier bei Steiner lohnfärben, um sie dann selbst wieder zu verkaufen.

Keine Gentechnik

Der Innviertler Betrieb hat für das Ostergeschäft zehn zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Ansonsten beschäftigt Steiner, zu dem einige Legehennen-Betriebe, die Packstelle und der Großhandel mit Eiern gehören, 35 Mitarbeiter. Rund 50 Millionen Eier werden im Jahr vermarktet. Steiner betont, dass man bei der gentechnikfreien Fütterung der eigenen Hühner und jener der Lieferanten schon vor vielen Jahren eine Vorreiter-Rolle eingenommen habe. "Das sind wir unseren Nachkommen schuldig", sagt sie.

Außerdem weist die Unternehmerin darauf hin, dass es auch in der verarbeitenden Industrie und bei Großküchen zum Glück schon einige positive Beispiele gebe – also Firmen, die sich bei Eiern an der AMA-Zertifizierung orientieren und heimische Ware einsetzen. (az)

