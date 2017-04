Die 250 Hühner von Michael Madlmayr campieren alle zwei Wochen auf einem anderen Teil der Weide. Bild: privat Startseite Über Hühner und ihre Halter Michael Madlmayrs Campinghendln leben im umgebauten Campingwagen Wolfgang Wallners Wanderhühner picken alle acht Tage auf einer anderen Weide. Von Herbert Schorn, 11. April 2017 - 00:04 Uhr

Als Michael Madlmayr vor einem Jahr den Hof seiner Eltern übernahm und ihn von Milchwirtschaft auf einen Legebetrieb umstellte, suchte er quasi die eierlegende Wollmilchsau – nämlich eine Umgebung, in der seine Hühner nicht nur viele Eier produzieren, sondern gleichzeitig ihrer Art entsprechend leben. Die Lösung war so praktisch wie unkonventionell: Der Jungbauer funktionierte einen ehemaligen Campingwagen zum Hühnerstall um. Und dass sich die "Campinghendln" auch gut vermarkten lassen würden, kam dem Marketingfachmann, der hauptberuflich bei einem Landmaschinenerzeuger arbeitet, natürlich entgegen.

"Ich wollte ein Mobilstall-System, das sich je nach Notwendigkeit verschieben lässt", sagt der Gramastettener (Bezirk Urfahr-Umgebung). Vor einem Jahr war es so weit: 220 Hühner zogen in den Campingwagen ein. Vor dem Wagen steckt ihnen ihr Bauer einen Teil der Weide ab, wo sie frei herumlaufen, nach Körnern und Würmern suchen und sich in der Erde suhlen können. Etwa alle zwei Wochen, wenn im Freigehege nichts mehr zu finden ist, steigen die Hühner in den Wagen, Bauer Michael schiebt das mobile Zuhause ein Stück weiter und die Hendln campieren dort munter weiter.

Eier im Abo-System

Madlmayr ist vom Erfolg überzeugt. "Ich musste in diesem Jahr noch kein einziges Mal Medikamente verwenden", sagt der Mühlviertler, der eine landwirtschaftliche Fachschule samt Aufbaulehrgang mit Matura absolvierte. Auch mit der Eierproduktion ist er zufrieden: "Die 220 Hühner legen im Schnitt pro Jahr täglich 190 Eier." Das sei nicht weniger als in einem konventionellen Betrieb: "Aber ich kaufe kein spezielles Futter. Meine Hühner sind den ganzen Tag unterwegs und suchen sich die Nährstoffe, die sie brauchen, selbst."

Dass die Eier der Campinghendln gut schmecken, hat sich in der Gegend schnell herumgesprochen. Madlmayr hat bereits 350 Kunden, die entweder direkt auf dem "Scharingerhof" einkaufen – oder die Eier im Geschäft namens "Berta" beziehen, das er mit drei Kollegen im nahen Ottensheim betreibt. Die meisten Eier verkauft er übrigens im Abo-System, bei dem die Kunden wöchentlich bis zu 15 Eier abnehmen.

Nach dem großen Erfolg seiner Campinghühner tüftelt der findige Landwirt bereits an der Erweiterung seines Sortiments: Im April geht ein zweiter Stallwagen für 250 Legehühner in Betrieb. Und in Zukunft will er auch Sonnenblumenöl und Haferflocken herstellen.

Wenn Hendln wandern

Langweilig wird es wohl auch den Hendln von Wolfgang Wallner nicht so schnell, denn seine Wanderhühner sind ständig „auf Achse“. Bei den Wanderhühnern handelt es sich nicht um eine besondere Rasse, sondern um eine Form der Freilandhaltung, „die Hühner glücklicher und die Böden gesünder macht“, erklärt der aus Moosdorf stammende Innviertler, der die Wanderställe entwickelt hat. „Unsere Hühner und Hähne übersiedeln alle acht bis zehn Tage. Damit haben sie immer ein frisches Stück Wiese zum Picken und Scharren und gehen so auf natürliche Nahrungssuche“, sagt Wallner. „Und das gehört unbedingt zu einem glücklichen Hühnerleben dazu.“

Auch der Boden profitiere davon. „Hühner sind Herdentiere und bleiben in Stallnähe. Rund um einen stationären Stall ist deshalb nach kurzer Zeit alles weggepickt, und der Boden hat keine Kraft mehr, sich zu regenerieren.“

Werde der Stall jedoch versetzt, könne die Wiese gesund nachwachsen. Neben der Qualität der Eier, die als „Wiesen- und Kräuterei“ im Handel erhältlich sind, sei das ein weiterer Vorteil für die Bauern.

Von wegen dummes Huhn!

Bild: (colourbox)

Forschung zeigt: Hühner sind erstaunlich schlau

Von keinem anderen Haustier gibt es so viele Exemplare wie von dem Haushuhn: Der tägliche durchschnittliche Weltbestand wird auf rund 20 Milliarden Tiere geschätzt. Dennoch bekommen vor allem in den Industrieländern die meisten Menschen fast nie Hühner zu sehen. „Allein die Idee, dass die Tiere eine Psyche besitzen, klingt für viele absurd. Dabei zeigen Forschungen, dass in einem Huhn mehr Gefühl und Verstand steckt als weitläufig angenommen“, sagt Lori Marino vom dem Tierschutzprojekt „The Someone Project“.

Können Küken rechnen?

Einer Studie italienischer Wissenschafter zufolge können Küken etwa „rechnen“: Die Jungen sind zumindest in der Lage, große von kleinen Mengen zu unterscheiden, zeigten Tests. Ein Huhn verfüge zudem über ein gewisses Maß an Selbstkontrolle, führt Marino weiter aus: Es sei in der Lage, für besseres Futter den Schnabel zu halten und nicht gleich gierig zu fressen. Auch sein Rang in der Hackordnung sei ihm klar. „Beide Merkmale weisen auf einen gewissen Grad von Bewusstsein über das eigene Sein hin.“

Komplexer als angenommen sei auch die Kommunikation unter Hühnern. Neben 24 verschiedenen Lauten gebe es ein großes Repertoire visueller Zeichen. Verblüfft hat Forscher auch die Fähigkeit zum Tricksen: Unterlegene Hähne locken Hennen mit dem typischen Gebaren bei gefundenem Futter an – allerdings ohne die üblichen „Dok-dok“-Rufe, um den Alpha-Hahn nicht auf das Stelldichein aufmerksam zu machen.

OÖN-Sportchef Christoph Zöpfl

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Meine nette Viererkette - ein Selbstversuch

Getrieben von Kinderwünschen hat man daheim schnell einmal einen privaten Streichelzoo beisammen. Katzerl, Haserl, Hamster … eh gaaanz lieb, aber abgesehen vom Kuscheligsein können die Viecherl nicht viel, außer fressen und stoffwechseln. Ich bin beim Haustier eher ein Geben-und-nehmen-Typ und bekam vor Jahren die familiäre Erlaubnis, im Garten ein paar Hendln zu parken. Sie sollten genügend Kost, viel Auslauf und einen Fünf-Sterne-Stall bekommen.

Als Start-up im Geflügel-Business versprach ich mir den Return of Investment in Eierform. Ein befreundeter Landwirt gab mir die Hendln auf Leihbasis, ich stellte eine Viererkette zusammen und nannte sie der Einfachheit halber Peter Schöttel, Toni Pfeffer, Willi Kreuz und Kurtl Jara.

Da meine Legionäre zuvor ein Indoor-Leben geführt hatten, reagierten sie zunächst verwirrt auf das Überangebot an Platz und frischer Luft. Als Coach verzichtete ich darauf, der Viererkette eine komplizierte Taktik zu diktieren. Frei nach Didi Constantini schickte ich Schöttel, Pfeffer, Kreuz und Jara mit nur einem Auftrag aufs Spielfeld: „Burschen, spielt‘s euer Spiel.“ Um ehrlich zu sein, recht produktiv lief die Geschichte nicht an. Die Viererkette zauberte zwar eine ländliche Idylle in den Garten, auch die Kinder waren anfangs fasziniert vom tierischen Neuzugang, aber die Eier wirkten unrund, blass und hätten als Produktbezeichnung statt „Christophs Freilandeier“ eher das Gütesiegel „Da lachen ja die Hühner“ verdient.

Da ich unter einer hartnäckigen Baumarkt-Allergie leide, musste meine Liebe ins Lagerhaus fahren, um sich in Sachen Hühnerhaltung Tipps zu holen. Auf die Frage „Wüvü Stück håst denn dahoam“ hauchte sie tapfer und ohne zu erröten „vier“. Das war nicht mehr ganz korrekt, denn Jara hatte gerade die Liga gewechselt und war aufgestiegen, sprich: Hendlhimmel. Dem Kurtl waren seine Laufwege zum Verhängnis geworden. Immer wenn es regnete, rannte das verrückte Huhn ins Freie. Versorgt mit ein paar Kilo Nahrungsergänzungsmittel – im Lagerhaus muss man statt vier vierzig oder vierhundert gehört haben – hatten Schöttel, Pfeffer und Kreuz in den nächsten Monaten jedenfalls die dicksten Eier, die man sich vorstellen kann. Vor dem Winter transferierte ich sie zurück zum Bauernhof. Und dann kam der Hund ins Haus ...

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.