Hans Pammer und Josef Gossenreiter gehören zu den Gründungsvätern des Hirschbacher Bauernmöbelmuseums: "Es waren die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt beisammen." Bild: lebe Startseite Wo aus Mühlviertlern Künstler wurden HIRSCHBACH IM MÜHLKREIS. Die "Hirschbacher Malermenscha" und die hier ansässigen Tischler machten Hirschbach im Mühlkreis zur Wiege der Volkskunst in Oberösterreich. Das Bauernmöbelmuseum hält die Erinnerung an diesen reichhaltigen Schatz lebendig. Heuer feiert das Haus seinen 25. Geburtstag. Von Bernhard Leitner, 10. April 2017 - 03:27 Uhr

Die "Hirschbacher Malermenscha" und die hier ansässigen Tischler machten Hirschbach im Mühlkreis zur Wiege der Volkskunst in Oberösterreich.

und die hier ansässigen Tischler machten Hirschbach im Mühlkreis zur Wiege der Volkskunst in Oberösterreich. Das Bauernmöbelmuseum hält die Erinnerung an diesen reichhaltigen Schatz lebendig. Heuer feiert das Haus seinen 25. Geburtstag.

Bauernmöbelmuseum

Josef Plöchl "Ihre kunstvolle Bemalung machte die Möbel aus Hirschbach bekannt.“ Josef Plöchl, Vereins-Obmann „Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel“ (Foto: lebe) "Ihre kunstvolle Bemalung machte die Möbel aus Hirschbach bekannt.“ Josef Plöchl, Vereins-Obmann „Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel“ (Foto: lebe)

Ein heftiger Schneesturm fegte über Salzburg, als vor 25 Jahren eine kleine Runde aus Hirschbach im dortigen Dorotheum gebannt eine Versteigerung verfolgte. Noch war das Objekt der Begierde, ein kunstvoll bemalter Bauernkasten, nicht an der Reihe. Aber die Hirschbacher waren zuversichtlich, an diesem Tag ihren ersten großen Fang an Land ziehen zu können, wie sich Ehrenobmann Hans Pammer erinnert: "Wir hatten in zweifacher Weise Glück. Erstens verhängte das Bundesdenkmalamt für den Kasten einen Exportstopp ins Ausland. Das hat uns die zahlungskräftigen Sammler aus Italien und Deutschland vom Leib gehalten. Zweitens hat der Schneesturm dazu geführt, dass die Versteigerung nicht sehr stark besucht war." Günstige Umstände also, die dazu führten, dass die Hirschbacher tatsächlich ihren Wunsch-Kasten ersteigern konnten – um 56.000 Schilling.

Aus der Illegalität zu Weltruhm

Damit war der Anfang gemacht für das Bauernmuseum in der ehemaligen Edlmühle im Ortszentrum von Hirschbach, das Schritt für Schritt adaptiert, saniert und mit wertvollen Schaustücken eingerichtet wurde. Aber warum ausgerechnet in Hirschbach? "Weil hier sozusagen die Wiege der Volkskunst in Oberösterreich ist. Neben den Hinterglasbildern aus Sandl zählen die Bauernmöbel aus Hirschbach zu den bekanntesten Kunstwerken aus dem Mühlviertel", sagt Museumsobmann Josef Plöchl. Zimmerleute hielten sich ab dem 18. Jahrhundert in den Wintermonaten mit der Herstellung von Holzmöbeln über Wasser – obwohl sie damit gegen die Zunftordnung verstießen. Ihre Frauen und Töchter verzierten die Möbel mit dem "Hirschbacher Sträußl" und anderen Motiven und erlangten damit als "Hirschbacher Malermenscha" weit über Österreich hinaus Anerkennung.

Diese reichhaltige Tradition hält das Bauernmöbelmuseum hoch. In neun Schauräumen werden auf zwei Stockwerken 90 wertvolle Einzelobjekte präsentiert. Wichtig sind den Museumsleitern aber auch der Wohnbereich und die sozialen Verhältnisse der Menschen von damals. Das gilt ebenso für das Werk des Malers Franz von Zülow, der sich von 1928 bis zu seinem Tod 1963 regelmäßig in Hirschbach aufhielt und hier arbeitete. "Wir bemühen uns, mit Sonderausstellungen immer wieder neue Anreize für einen Besuch zu schaffen", sagt Obmann Plöchl. 130 Ausstellungen – von Attersee bis Zülow – wurden in den vergangenen 25 Jahren gezeigt, knapp 120.000 Besucher haben das Haus seit den Anfängen besichtigt.

Sonderausstellungen: Osterschmuck und Dessous

Sonderausstellungen

Mit der Sonderausstellung „Ostern in Hirschbach“ startete das Bauernmöbelmuseum gestern in sein Jubiläumsjahr. Sie ist von morgen bis Samstag (14–17 Uhr) sowie am Ostersonntag und Ostermontag (10–12 / 14–17 Uhr) geöffnet.

Die Ausstellungskustosinnen Brigitte Handlbauer und Gerlinde Vorholzer.

Bild: lebe

Am 30. April wird dann die Ausstellung „Oh là là, was seh’n wir da? Vom Liebestöter zum Spitzenhöschen“ über Unterwäsche und Dessous im Wandel der Zeit eröffnet. Zu sehen: Arbeitsunterwäsche und Reizwäsche aus 100 Jahren.

Verein Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel

Sieben Monate im Jahr ist das Museum täglich außer Montag geöffnet. Zu Weihnachten und Ostern gibt es Sonderausstellungen.

500 Mitglieder zählen die „Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel“ und sind somit Hirschbachs größter Verein.

3000 ehrenamtliche Stunden haben die Vereinsmitglieder für die Umgestaltung der alten Edlmühle in ein Museumsgebäude gearbeitet.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.