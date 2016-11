Bild: Weihbold Startseite Pro & Contra: Backen Sie in der Adventzeit selber Kekse? Die einen können es kaum erwarten, den Backofen endlich richtig einzuheizen, die anderen wiederum lässt die sündige Kekssaison kalt. 24. November 2016 - 03:12 Uhr

Wolfgang Moshammer, Pensionist

Ich selbst backe zwar nicht, dafür meine Frau Christl. Außerdem bekommt sie seit einiger Zeit tatkräftige Unterstützung von unserem Enkel. Falls sie Lebkuchenhäuser macht, dann bin ich für die Verzierung zuständig, denn ich bin der Kreative. Grundsätzlich lege ich schon Wert auf selbstgemachte Kekse. Die gehören zur Vorweihnachtszeit und zu unserer Kultur einfach dazu. Kekse sind perfekt, um die Vorfreude auf Weihnachten zu überbrücken. Sie sind eine Steigerung bis hin zum weihnachtlichen Höhepunkt.

Franz Wührer, pensionierter Geschäftsführer

Ich bin ein großer Liebhaber selbstgebackener Kekse, wohl auch deswegen, weil es im Elternhaus (kleine Landwirtschaft, elf Geschwister) nur ganz einfache Sorten gab. Während meiner Berufstätigkeit war es ein Anliegen von Frau und Kindern – mit wunderbaren Ergebnissen. Seit zwei Jahren bin ich in Pension und mit großer Freude dabei. Wir machen nur wenige Sorten, bekommen die aber von Nachbarn, Verwandtschaft, Marktbesuchen ergänzt. Heuer machen wir Schoko- und Vanillekipferl sowie Lebkuchen.

Kerstin Gattermann, Pädagogin und Sportlerin

Bild: privat Die Schildornerin mag es bei Keksen traditionell.

Kerstin Gattermann, Pädagogin und Sportlerin

Bei uns daheim wird in der Vorweihnachtszeit immer selbst gebacken. Schon als Kinder haben mein Bruder und ich dabei geholfen. Heute backen meistens meine Mama und ich. Auch die Frage nach den Sorten stellt sich nicht mehr, denn in dieser Hinsicht sind wir sehr traditionell. Es passiert selten, dass wir etwas Neues ausprobieren. Mir persönlich sind Vanillekipferl und Linzer Sterne am liebsten. Die stimmen mich auf Weihnachten ein. Für die passende Stimmung fehlt eigentlich nur noch der Schnee.

Gabriele Spießberger, Floristin

Früher schon, aber ab heuer nicht mehr, es blieb einfach immer zu viel übrig. Das, was ich brauche, kaufe ich bei unseren beiden Bäckern in Obernberg, da weiß ich, dass ich Qualität bekomme. Selbstgebackenes herzustellen, zahlt sich einfach nicht mehr aus, es ist ja alles teurer geworden, zum Beispiel Butter. Aber auch Mandeln und Nüsse haben ihren Preis, vom Zeitaufwand gar nicht zu reden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auf Weihnachtsgebäck abfahre. Am liebsten sind mir Vanillekipferl und Linzer Augen.

Michaela Bangerl, Leiterin Treffpunkt der Frau, Ried

Bei uns gibt es jedes Jahr Selbstgebackenes. Ich backe natürlich für meine Familie, aber auch für Veranstaltungen im Treffpunkt der Frau und für karitative Zwecke. Vor zwei Wochen habe ich schon Linzer Kipferl gebacken. Am liebsten mache ich Klassiker wie Vanillekipferl, Mostkekse oder Mürbeteigkekse. Von Zeitschriften hole ich mir zusätzlich Inspirationen für neue Rezepte. Im Treffpunkt der Frau bieten wir Backkurse an und haben bereits festgestellt: Das Interesse am Selberbacken wird immer größer.

Thomas Casata Musiker

Bild: privat Der Pianist und Sänger liebt Selbstgebackenes – von anderen.

Thomas Casata, Musiker

Nein, ich backe nicht selbst. Das überlasse ich lieber den Profis! Außerdem macht es alleine keinen Spaß. Selbstgemachtes von anderen gibt es aber. Ich liebe Süßes, vor allem im Bereich Weihnachtskekse. Am liebsten sind mir Linzer Augen oder Bad Ischler Törtchen mit viel Schokoglasur und Zuckerstreusel, wie sie früher meine Uroma immer gemacht hat. Ich helfe aber gerne in der Familie beim Backen mit. Selbstgemachte Kekse bekomme ich von meiner Mama oder ich kaufe sie am Adventmarkt.

Karin Wundsam Gemeindebedienstete

Bild: BiEi Die Vorsitzende der TV Engelhartszell mag gerne Süßes.

Karin Wundsam, Gemeindebedienstete

IIch backe gar nicht - weder einen Kuchen noch irgendwelche Kekse. Zum Glück bin ich der einzige „Backmuffel“ in meiner Familie. Meine Mutter und auch meine Schwester backen sehr gerne und alles was sie an Leckereien machen, schmeckt auch immer hervorragend. So bin ich in der Adventzeit stets ausreichend mit selbstgebackenen, köstlichen Keksen bestens versorgt. Am allerliebsten mag ich Kokosbusserl und vor allem Nussbusserl. Schokolade muss nicht unbedingt dabei sein, Hauptsache etwas mit Nuss.

Roman Kloibhofer, Pensionierter Gendarm

Ich bin schon mittendrin im Backen für Weihnachten, vor einigen Tagen habe ich die ersten Lebkuchen gemacht – derzeit verziere ich die Lebkuchen gerade mit Schokolade. Natürlich gibt es bei mir auch heuer Selbstgebackenes, wenn die Kinder und Enkelkinder zu Weihnachten kommen. Heuer habe ich neben Lebkuchen auch Mürbteigkekse und Butterkekse geplant, die werden zum Teil mit Marmelade gefüllt. Auch den „Hausfreund“ werde ich machen – der schmeckt ganz besonders gut zu einem Gläschen Wein.

