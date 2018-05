„Wir haben die ganze Nacht durchgetanzt“

Ex-First-Lady Michelle Obama (54) stellt regelmäßig Fotos von früher ins Netz. Jetzt postete sie ein Bild von ihrer Hochzeit mit Barack Obama (samt Liebeserklärung) und begeistert damit Millionen Fans.

1992 heirateten Michelle und Barack Obama. Das Bild zeigt den Moment, in dem der Bräutigam seiner Frau das blaue Strumpfband auszieht. Bild: Instagram

Ex-First-Lady Michelle Obama postet seit Mitte Mai regelmäßig Fotos von früher. Erst eines, bei dem sich auf dem Schoss ihrer Mutter sitzt, dann eines mit ihrem Vater und eines aus Uni-Zeiten. Doch was sie jetzt veröffentlicht hat, ist das Beste: Auf ihrem Instagram-Account ist ein Foto von der Hochzeit mit Barack Obama (56) zu sehen. Es zeigt eine Szene, in der sie auf einem Stuhl sitzt und er vor ihr kniend ein blaues Strumpfband an ihrem Knöchel bearbeitet.

Dazu schreibt sie diese Liebeserklärung: "Wir haben damals fast die ganze Nacht durchgetanzt. Fünfundzwanzig Jahre später haben wir immer noch Spaß, während wir aber auch hart an unserer Partnerschaft arbeiten und gleichzeitig als Individuen unterstützen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendjemand anderem auf diese wilde Fahrt zu gehen.“, schrieb die 54-Jährige. Und die Resonanz darauf ist groß: Mehr als 3,1 Millionen Follower haben den "Gefällt mir"-Button gedrückt.

Michelle Obama und der ehemalige US-Präsident (er war von 2009 bis 2017 im Amt) sind seit 1992 verheiratet und haben zwei Kinder. Aktuell arbeiten sie an ihrer postpolitischen Karriere. Unter anderem wollen Sie Filme und Dokus für Netflix drehen, wie diese Woche bekannt wurde.

