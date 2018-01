Trump-Tochter lobt Oprah Winfrey - und erntet dafür Kritik

In ihrer Dankesrede für den Ehrenpreis sprach Winfrey bei der Gala in Los Angeles über eine Zukunft ohne sexuelle Übergriffe durch Männer, aber auch über Bürgerrechte und Rassismus. Daraufhin verbreitete sich schnell der Hashtag #OprahForPresident im Netz.

"Habe eben Oprahs starke und inspirierende Rede bei den Golden Globes gesehen", twitterte Ivanka Trump (36) am Dienstag. "Lasst uns alle zusammenkommen, Frauen und Männer, und sagen: Die Zeit ist um."

Just saw @Oprah's empowering & inspiring speech at last night’s #GoldenGlobes. Let’s all come together, women & men, & say #TIMESUP! #United https://t.co/vpxUBJnCl7