Trachtige Tradition im neuen Kleid

LINZ. Nach nur zwei Wochen Umbau hat am Donnerstagabend das Gössl-Geschäft in der Bischofstraße in Linz wieder aufgesperrt.

Gerhard Gössl, Anita Rosner, Bürgermeister Klaus Luger, Max Gössl Bild: cityfoto

Die neue Eigentümerin Anita Rosner (47), die bisher im Bauunternehmen ihres Mannes gearbeitet hat, erfüllt sich damit einen Lebenstraum. „Meine Philosophie war immer, dass alles zum richtigen Moment kommt, man muss nur geduldig sein. Und so ein Geschäft habe ich mir immer gewünscht“, sagte Rosner zu Tränen gerührt.

Vor ihr hat Ingrid Strassl das Geschäft 16 Jahre lang geführt. „Jetzt brauche ich eine Auszeit und werde mich unter anderem um mein Enkerl kümmern“, sagte sie beim Eröffnungsfest. Ihr Mann, Herbert Strassl, führte als Moderator launig durch den Abend. Das Unternehmen Gössl feiert heuer 70-Jahr-Jubiläum. „Das Trachtengeschäft läuft gut, derzeit ist die Kollektion wieder eher klassischer“, sagte Max Gössl. Er und sein Vater Gerhard Gössl ließen sich das Fest in Linz nicht entgehen. Viel Glück und Power wünschte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger der neuen Geschäftsinhaberin. „Linz ist eine Stadt, in der die Frauen das Sagen haben, und bei mir daheim sowieso“, so Luger mit Blick auf seine Ehefrau Michaela. Anschließend segnete Bischofsvikar Maximillian Mittendorfer das neue Geschäft. „Natürlich soll das Geschäft gut laufen, es braucht aber auch einen guten Umgang“, sagte er. Gute Wünsche überbrachten auch: Margit Angerlehner (Frau in der Wirtschaft), WKOÖ-Direktor Walter Bremberger, Josef Stockinger (OÖ Versicherung), Christa Pühringer.

Musikalisch führten Toni Pichler und Gotthard Wagner mit „wia da woi“ durch den Abend.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema