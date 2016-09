Stark und schön - Vonn veröffentlichte Auszüge aus Buch

"Strong is the new beautiful" – so heißt das Buch von Lindsey Vonn, das am 5. Oktober auf deutsch erscheinen soll. Vorab postete der US-Skistar heute eine 23-Seitige Leseprobe auf Facebook.

Lindsey Vonn ist unter die Autoren gegangen. Die US-Amerikanerin, die am 18. Oktober ihren 32. Geburtstag feiert, gibt in ihrem am Dienstag erscheinenden Buch "Strong is the new beautiful" (Stark sein ist die neue Schönheit, Anm.) Lektionen in Sachen Stärke, Ernährung, Fitness und Einstellung. Das Buch erscheint vorerst auf Englisch.

Die Abfahrts-Olympiasiegerin 2010 und Allzeit-Weltcup-Rekordfrau (76 Siege) sowie vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin möchte u.a. die Frauen anregen, nicht mehr über schnellen Gewichtsverlust nachzudenken, sondern ihre Körper zu lieben. Zudem erklärt Vonn auf insgesamt 256 Seiten ihre Trainings-Routine und ihre allgemeine Philosophie, die sie zur weltbesten Skiläuferin werden ließ.

Bereits jetzt können Fans 23 Seiten des Fitness-Ratgebers online lesen.

In der Leseprobe, die Vonn am Freitag auf Facebook veröffentlicht hat, geht es unter anderem um ihr hartes Training, bei dem sie sich "immer pushte, bis sie sich fast übergeben musste". Hier geht es zum Vorgeschmack des Buches.

Got the first copy of my book today!!! After reading it my sis said it was "actually really good"....she has so much confidence in me ?? lol. Can't wait to share it with you guys soon! #strongisthenewbeautiful Ein von Lindsey Vonn (@lindseyvonn) gepostetes Foto am 20. Sep 2016 um 19:34 Uhr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema