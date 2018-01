Star-Geiger Andre Rieu wurde sehr streng erzogen

BERLIN. Der niederländische Star-Geiger Andre Rieu hatte nach eigenen Worten eine schwierige Kindheit.

"Es gab wenig Liebe, wir wurden sehr streng erzogen, dDas war nicht gerade schön", sagte der 68-Jährige der "Bunten" über seine Erziehung.

Besonders zu seinem Vater hatte er demnach ein kompliziertes Verhältnis. Obwohl Andre Rieu senior selbst Dirigent war, sei er von der Arbeit seines Sohnes nicht begeistert gewesen. Die Gründung seines ersten Ensembles habe sein Vater "schrecklich gefunden", sagte Rieu. Erst spät hätten sich die beiden versöhnt. Kurz vor seinem Tod habe sein Vater ihm einen Brief geschrieben. "Jetzt verstehe ich, was du machst, und ich weiß, es gibt nur einen, der es so machen kann wie du", schrieb er darin nach Angaben von Rieu.

In einem älteren Interview hatte der Geiger einmal gesagt, dass sein Vater in seiner Jugend immer das Sagen gehabt habe. Dennoch verdanke er einem Konzert von Rieu senior seine Begeisterung für den Walzer. "Seit diesem Moment ist der Walzer für mich Inbegriff der Glückseligkeit."

