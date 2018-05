So traumhaft werden Harry und Meghans Flitterwochen

Angeblich hat Prinz Harry den Liebesurlaub wochenlang geplant und lässt sich die Reise auch einiges kosten. Die erste Stadtion führt das frischgebackene Ehepaar angeblich nach Namibia

Bald geht es für Prinz Harry und Meghan Markle in die Flitterwochen Bild: apa

Erstes Reiseziel: Afrika: Laut eines Insiders des US-Magazins „Life & Style“ hat Prinz Harry die Flitterwochen nicht nur schon lange geplant - der 33-Jährige soll überdies alles darauf gesetzt haben, dass es dass die Hochzeitsreise ein unvergessliches Erlebnis wird, verrät der Informant. Dafür lässt er sich den Urlaub einiges kosten - „er ist sogar bereit, bis zu eine Million Dollar (umgerechnet rund 855.000 Euro, Anm.) dafür auszugeben."

Wie Insider schon vor seit Monaten vermuten, soll der erste Teil der Reise tatsächlich nach Namibia gehen. Das afrikanische Land grenzt an Botswana, wohin Harry seine Liebste im vergangenen Jahr zu ihrem Geburtstag entführt hatte. In Namibia sind die beiden zwischen Bergen und Sanddünnen noch abgeschiedener und können ihre traute Zweisamkeit in vollen Zügen genießen.

Danach soll es angeblich mit dem Privatjet weiter gehen auf die Seychellen. Auf der Luxus-Insel haben auch Bruder Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) ihre Flitterwochen verbracht. „Harry und Meghan werden in einem Multimillionen-Dollar-Anwesen wohnen, samt Privatkoch, Chauffeur und Massage-Therapeut“, erzählt der „Life & Style“-Insider weiter. „Dort können sie an den weißen Sandstränden spazieren gehen und sich vom Fünf-Sterne-Service verwöhnen lassen.“

