Schwangere Hirscher-Freundin äußert sich zu Berichten über Ironman-Teilnahme

Ein Instagram-Posting von Laura Moisl, der Freundin von Marcel Hirscher, hat der TV-Sender Puls4 offenbar falsch aufgefasst. Es wurde berichtet, dass die 29-Jährige während ihrer Schwangerschaft für den Ironman trainiert.

Sie erwarten Nachwuchs. (Facebook) Bild: GEPA pictures

Bei einem Ironman legt man 3,86 Kilometer im Wasser, 180,2 Kilometer auf dem Rad sowie einen Marathonlauf zurück.

Ihrem Ärger über diesen Bericht machte Laura Moisl in einem langen Statement auf Instagram Luft: "Zu behaupten, ich würde allen ernstes aktuell für einen normalen Ironman trainieren, ist von euch liebes @cafepuls Team an den Haaren herbei gezogen und zugleich verantwortungslos. Nicht nur dass ihr euch auf Beiträge vom letzten Jahr beruft, so nehmt ihr auch noch einen Bewerb, der für mich auch ohne schwanger zu sein in etwa so realistisch ist wie die Besteigung des Mount Everests", stellte die im fünften Monat Schwangere klar.

Ein paar Tage zuvor hatte sie ein Bild veröffentlicht, auf dem sie in Sportkleidung mit einem Mountainbike posiert. "... zur Vorbereitung aufs Triathloncamp nächste Woche", steht darunter.

Marcel Hirschers Freundin hat auch verraten, dass es ihr am Anfang ihrer Schwangerschaft wegen Übelkeit nicht ganz gut ging. Jetzt fühle sie sich aber deutlich besser, und hält sich mit regelmäßigem Sport fit. Mehr dazu lesen Sie hier.

