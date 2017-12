Schminktipps für Damen

Pigmentflecken, Falten, feine Linien: Mit dem Alter ändern sich auch die Anforderungen an das Make-up. Karin Fuchs erklärt, worauf’s ankommt Die Visagistin aus Waldneukirchen hält Schmink-Kurse für Seniorinnen und verriet der pensionierten Wirtin Ottilie Tretter und den OÖN ihre Tipps.

Karin Fuchs in ihrem Atelier in Waldneukirchen Bild: Weihbold

"Man kann in jedem Alter fesch sein und etwas aus sich machen", sagt Karin Fuchs. Die Visagistin aus Waldneukirchen schminkt nicht nur junge Bräute für ihren großen Tag, sondern gibt auch älteren Damen "Nachhilfe". In Kursen lernen Frauen dabei sowohl vermeintliche Schönheitsfehler zu kaschieren als auch Stärken hervorzuheben. "Das Schönste ist, wenn die Teilnehmerinnen am Schluss in den Spiegel schauen und anfangen zu strahlen", sagt Fuchs. "Viele wissen nämlich gar nicht, wie schön sie eigentlich sind."

Ottilie Tretter nickt. Die frühere Wirtin vom Gasthof "Zur hohen Linde" in Waldneukirchen hat sich zuletzt als Teenager regelmäßig geschminkt. "Damals haben wir viel Wert auf Lippenstift gelegt", erzählt die 58-Jährige. Doch dann kamen vier Kinder und viel Arbeit: "Da waren andere Sachen wichtig." Mittlerweile hat die Pensionistin wieder mehr Zeit für sich. "Es gibt so viele gepflegte Frauen, so adrett will ich auch gern sein", sagt sie und hat sich als Model für die OÖN zur Verfügung gestellt. Und das sind die Grundschritte für ein "Make-up 50plus":

1. Reinigung: Make- up nur auf das gereinigte Gesicht auftragen! Außerdem wichtig: Pflegecreme benutzen. "Die gleicht den Feuchtigkeitshaushalt der Haut aus", sagt Karin Fuchs.

2. Grundierung: Einer der wichtigsten Schritte ist das Auftragen der Grundierung, entweder mithilfe von Make-up oder einer getönten Tagescreme. Generell gilt: Es sollte nur leicht deckend sein, denn sonst wirkt das Ganze schnell maskenhaft. Bei der Auswahl der Farbe sollte man den Hautton so gut wie möglich treffen.

3. Puder zum Fixieren: Ob lose oder gepresst: Wichtig ist, dass er eine Spur heller ist als das Make-up.

4. Augen: Statt Kajal nimmt Fuchs gerne Lidschatten und trägt diesen mit einem Pinsel rund um das Auge auf. Ihr Profitipp: Auch die Lidfalte mit einer dunkleren Farbe betonen. "Damit lassen sich Schlupflider kaschieren", sagt Fuchs. Denn: Dunkel lasse zurücktreten, helle Farben holen hervor.

5. Augenbrauen: Die sind sozusagen der Rahmen des Gesichts. Im Alter werden die Härchen dünner, darum die Brauen mit einem kleinen Schrägpinsel in feinen Strichen ausmalen. "Aber es muss nach wie vor natürlich wirken. Keine Balken zeichnen, das macht alt!

6. Lippen: Auch hier gelte die Hell-dunkel-Regel: Große schöne Lippen kann man mit kräftigen Farben betonen. Wer schmale Lippen hat, sollte zu helleren Farben greifen.

7. Contouring: Ein bisschen Farbe ins Gesicht zaubert man am besten mit Rouge. "Das macht frische Backerl", sagt Fuchs. Aber wichtig: Die Farbe mit dem Pinsel auftragen und gut verblenden. Und nicht zu viel verwenden!

Bild links: Vorher, Bild rechts: Nachher

Und was ist nun mit Altersflecken? "Auf keinen Fall Abdeckstift verwenden", sagt Fuchs, "der dämpft zwar ein wenig – aber letztlich wird braun auf dunkel zu graubraun, und das schaut alles andere als gut aus". Besser sei, mit Korrekturfarben zu arbeiten, die unter der Grundierung aufgetragen werden: Grün kaschiert Rötungen, gelb lässt dunkle Augenringe und rot-helle Flecken verschwinden.

Der OÖ Seniorenbund hat gemeinsam mit dem WIFI die Bildungsinitiative "ISA – Institut sei Aktiv" gestartet. Dabei handelt es sich um Kurse, Vorträge und Workshops speziell für ältere Menschen. Das überaus umfangreiche und vielfältige Programm umfasst etwa EDV- und Sprachkurse, Yogastunden, Tipps fürs Kochen und Backen und sogar Seifensiederkurse. Doch auch die Schönheit kommt nicht zu kurz: Der nächste Schminkkurs ist im Frühjahr (18. April) geplant. Mehr Infos auf www.isa.at oder Tel: 05/7000-77

Die größten Fehler

Zu viel: „Das sehe ich häufig bei den Damen im Alter 50plus“, sagt Karin Fuchs. „ Viele denken, je mehr Make-up sie verwenden, desto weniger sieht man die Falten. Doch es ist genau umgekehrt!“

Zu jugendlich: Manche Frauen schminken sich immer noch so wie in ihrer Jugend. Auch das macht alt.

Zu schnell: Ein gängiger Fehler sei auch, „zu hudeln“, so Karin Fuchs. Ein gutes Make-up macht man besser langsam und Schritt für Schritt. „Wenn man erst einmal Routine hat, dauert das gar nicht lange.“

Zu bunt: Statt „Farbkisterln“ im Gesicht gilt die Regel: entweder Augen oder Lippen betonen. „Die meisten Frauen in den Kursen sind hellauf begeistert, wenn sie sehen, wie viel besser sie mit weniger Farbe aussehen.“

Unpassender Lippenstift: Im Alter hat man ja um den Mund kleine Fältchen, die falsche Farbe betont diese noch zusätzlich. Profi-Tipp von Karin Fuchs: Concealer an den Lippenrändern macht eine schöne Form und wirkt weicher; Lippenstifte sollten bei älteren Damen auch nicht glänzend, sondern besser matt sein, wichtig sei auch ein Lippenkonturenstift.

Ziel des Make-ups sei ein schöner Teint, der gesünder und frischer aussehen lässt. „Und das Wichtigste überhaupt: Die Damen sollten sich mit dem Make-up wohlfühlen und sich fesch finden. Dazu am besten alles ausprobieren – und wenn man das Richtige gefunden hat, dabei bleiben!“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema